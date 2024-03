Skotská golfová hřiště požírá eroze. Kluby zoufale shánějí finance na opravy

Mike MacDonald je manažer golfového klubu Fortrose & Rosemarkie, který se rozkládá nedaleko skotského Inverness. Právě si na „svém“ golfovém hřišti rozmýšlí, jak tvarovat úvodní ránu z odpaliště. Míří na pravou stranu ferveje. Kdyby totiž ránu zacílil doleva, riskoval by, že míček skončí až na pláži. Nebo ještě hůř, ve studených vodách zálivu Moray Firth.

„Takhle těžká ta rána nikdy nebývala,“ přiznává golfista. Nedávné bouřky hřišti ubraly půdu na několika fervejích. „Teď trávíme spoustu času tím, že řešíme, jak za všechny opravy zaplatit,“ říká. MacDonald však není sám, kdo toto dilema momentálně řeší. Podle většiny prognóz bude příroda ukusovat z pobřeží stále víc. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Podle průzkumu z roku 2021 má problém s pobřežní erozí 34 skotských golfových klubů. Dalších jedenáct přiznává, že jsou tímto jevem ohroženy. Do roku 2050 se tento problém má dotknout až stovky golfových hřišť, více než polovina z nich se v současnosti nachází do šestnáct kilometrů ve vnitrozemí, říkají prognózy. Potenciální ekonomický dopad je značný. Ještě před deseti lety zaměstnávala skotská golfová hřiště více než 20 000 lidí.

Pro menší golfové kluby zejména na severu Skotska je to po více než dvouletém poklesu příjmů kvůli covidu boj, který si nemohou dovolit prohrát. Jejich hřiště jsou často vyhledávaným cílem především mezi návštěvníky ze Severní Ameriky. Vyhlášená prémiová hřiště, jako například Royal Dornoch, Cabot Highlands nebo Trump International u Aberdeenu, jsou na seznamu těch, za která si bohatí turisté rádi připlatí, na těch nejvyšších příčkách.

Kde vzít peníze

Jako typický příklad uvedených změn lze vzít golfový klub Golspie v hrabství Highland. Jeho hřiště leží asi čtyři hodiny severně od Edinburghu a má zhruba čtyři stovky členů. Po sérii bouří, které se nad hřištěm přehnaly a některé z jamek poškodily, musel klub mezi lety 2012 a 2014 hřiště dočasně zavřít. Bouře Babet na fervejích řádila v říjnu, bouře Ciaran zase o pár týdnů později. Oprava nebude levná.

Opravy erozí poškozených míst obvykle začínají kamenným valem. Balvany se při pobřeží umísťují tak, aby rozptýlily sílu vln. Podle manažera klubu Williama MacBeatha si ale dodavatelská firma řekla za provedení těchto prací o tři čtvrtě milionu liber (20 milionů Kč). „Jako malý klub si tak vysoké náklady nemůžeme dovolit,“ říká manažer.

Kousek dál při pobřeží leží hřiště golfového klubu Brora, na kterém se hraje už od roku 1891. Duny ho chrání z jihovýchodu, takže ho poslední bouře nezasáhly tak silně. Klub ale ve svém nedávném tříletém strategickém plánu označil klimatické změny a pobřežní erozi za největší hrozbu pro svou existenci. Vize vedení je, že do roku 2026 zvýší celkové příjmy z členství na 300 000 liber (8,1 milionu Kč). Klub hodlá zvýšit fee hráčů na více než dvojnásobek a také rozšířit sponzorskou základnu.

Také na skotském poloostrově Fortrose, kde v úvodu tohoto článku hledal jeho manažer vhodnou plochu pro dopad svého drajvu, nyní řeší, jak hřiště připravit na budoucnost. Pobřežní hřiště se rozkládá asi na čtyřiceti hektarech a golf se tu již od roku 1793.

Novým zámořským a přespolním hráčům nabízí Fortrose & Rosemarkie doživotní členství. Poté, co tu utratil 140 000 liber (3,8 milionu Kč) za nové šatny a terasu, se nyní prioritně soustředí na obranu před přívalem vody. Na některých místech si moře po podzimních bouřích vzalo za své až šest metrů půdy. „Vedli jsme si opravdu dobře, ale pak nás zasáhla tahle rána,“ řekl MacDonald.

Přidání mohutného pruhu kamenných valů podél první a druhé ferveje bude klub stát přibližně 100 000 liber (2,7 milionu Kč). Manažer hledá i další cesty. Na stránce GoFundMe klub zatím vybral více než 22 000 liber. „Chceme jen ochránit hřiště pro budoucí generace, nic víc.“ vysvětluje manažer.

Někde to jde

Ani nejslavnější a nejstarší golfové hřiště světa a domov golfu, skotské St. Andrews, není vůči přírodě imunní. Podle Alistaira Rennieho z organizace NatureScot, která má na starosti zlepšování přírodního prostředí ve Skotsku, se tu jen během bouře Babet přesunulo půl milionu metrů krychlových písku. Příroda tak znehodnotila práci greenkeeperů za sedm let. Společnost The St. Andrews Links Trust nyní usiluje o získání grantů, z nichž by bylo možné škody způsobené přírodou hradit, například výsadbou odolnějších travin. Ale peníze opět nestačí. „Není možné, abychom s příjmy, které generujeme, zaplatili všechny práce sami,“ přiznává mluvčí St. Andrews David Connor.

Golfový klub v Dornochu se spojil s místní univerzitou a organizací NatureScot, aby zjistil, jak zastavit erozi, aniž by se musel uchylovat ke kamenům nebo gabionům. Po vyzkoušení plotů z kaštanového dřeva zde použili biologicky odbouratelné role z kokosových vláken. Ty mají za úkol zmírňovat příliv, rozbíjejí vlny a podporují opětovné osídlení slanisek. Díky tomu získal Dornoch v únoru ocenění Udržitelný projekt roku na soutěži Golf Environment Awards.

„Riziko eroze teď zvládáme přirozeným způsobem,“ pochvaluje si generální ředitel klubu Neil Hampton. Vzhledem k tomu, že bouře ve Skotsku zůstanou velmi pravděpodobně napořád, musí kluby vymyslet strategie, jak se s nimi vyrovnat. „Pokud počasí zůstane stejné, musíme to být my, kdo se má změnit,“ uzavírá manažer podle Bloombergu.