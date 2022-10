Britská ekonomika tápe, ale skotské whisky se daří. Její export trhá rekordy

Britskou ekonomiku doprovází v uplynulých týdnech řada problémů. Jejich hospodářství bojuje s důsledky odchodu z Evropské unie, s dopady ruské války na Ukrajině i politickou nestabilitou. Pozitivní pro Brity alespoň je, že jejich alkoholový byznys nyní vzkvétá, a to hlavně v případě skotské whisky. Informoval o tom deník The New York Times.

„Propad britské libry má na zájem o naší skotskou whisky ve světě velký vliv, o tom není pochyb,“ řekl deník The New York Times John Stirling, který je spoluzakladatelem skotské palírny Arbikie s tím, že díky slabé britské libře je skotská whisky pro zahraniční kupce mnohem cenově dostupnější než dřív.

Podle dostupných údajů stoupl objem exportované skotské whisky meziročně o 10,5 procenta. Vyšší zájem o typický skotský produkt mají hlavně ve Spojených státech nebo v zemích z asijsko-pacifického regionu. Vyšším zahraničním prodejům napomáhá i fakt, že ve Skotsku v posledních šesti letech otevřelo své provozy hned dvacet nových palíren. Tím se jejich celkový počet zvýšil na 141 a mnoha z nich se podařilo uchytit i ve světě.

Podle Asociace pro skotskou whisky se asi 90 procent tohoto alkoholického nápoje nyní exportuje za britské hranice. Nejcennějším trhem jsou Spojené státy, kam se v loňském roce vyvezla whisky za téměř 1 miliardu liber. Napomohl tomu i krok amerického prezidenta Bidena, který se rozhodl pozastavit Trumpova cla na skotské likéry.

Leonard Russell jako generální ředitel skotské palírny Ian Macleod Distillers se pak domnívá, že značnou hnací silou růstu jeho společnosti byla zvýšená poptávka po prémiové skotské whisky z Číny.

Stejně jako další výrobní firmy se ale i sektor skotské whisky musí potýkat s energetickou krizí nebo rostoucími úrokovými sazbami, které navyšují výpůjční náklady firem. Skotské palírny totiž jsou často do velké míry závislé na půjčkách od bank, a to proto, že trvá léta, než pravá skotská whisky pořádně dozraje a prodá. I několik let tedy mají skotské palírny jen minimální příjmy, ze kterých je bez půjček jen velmi těžké přežít. Brity ale trápí i vysoká inflace.

Ve středu britská vláda oznámila, že spotřebitelské ceny v zemi během září vzrostly meziročně o 10,1 %. To bylo podle statistiků způsobeno hlavně cenami potravin, které zaznamenaly největší nárůst za více než 40 let. Mezinárodní měnový fond předpověděl, že britská ekonomika přejde z letošního růstu o 3,6 % na pokles ve výši 0,3 % v roce příštím.

Ekonomické problémy se však zatím netýkají výrobců skotské whisky. „Když se podíváte na poslední dva až tři roky, tak procházíme velmi fungujícím obdobím,“ řekl deníku The New York Times Rupert Patrick, který je výkonným ředitelem palírny James Eadie. „Všichni si drbeme hlavu a říkáme si, proč to je tak dobré,“ dodal.

Britská měna se minulý měsíc propadla na rekordní minima. Obchodníci se zbavovali libry kvůli obavám z dopadů ekonomického plánu vlády Lis Trussové na britské finance. Tehdejší britský ministr financí Kwasi Kwarteng představil největší snížení daní od roku 1972 a investoři se domnívali, že fiskální stimuly vyvolají zadlužení země na nedostupnou úroveň a dál podpoří inflaci. Libra se kvůli tomu propadla až na 1,0327 dolaru.