Británie je závislá na jídle z EU, v zimě je až polovina potravin z dovozu

Zatímco během léta si je schopná Británie vypěstovat většinu toho, co potřebuje, v zimě se musí výrazně spoléhat na dovoz z Evropské unie. U hlávkového salátu to činí až 90 procent produkce, u rajčat až 85 procent. Podle britské organizace FDF (Food and Drink Federation) se v zimě polovina všech potravin do Spojeného království dováží.

Poměr vybraných domácích a dovážených produktů

Velká Británie se s problémy v zásobování tamního trhu čerstvou zeleninou potýkala již v minulosti. Během letní vlny veder v roce 2018 konzumovali Britové více salátu než obvykle a vzhledem k mimořádně teplému počasí měli místní pěstitelé s růstem salátu problémy. Tisíce hlávek ledového salátu tak byly Britům odeslány z amerického Los Angeles.

Jde však o nákladnou metodu doplňování zásob. Kromě výdajů za transport musí dovozci brát navíc v úvahu celní poplatky.

V roce 2019 Spojené království vyvezlo do EU potraviny v hodnotě 14,2 miliard liber (to je zhruba 412,7 miliard korun). Podle britské asociace FDF patří mezi nejčastější exportní artikly whisky, losos, čokoláda, sýr a gin. Velká Británie rovněž vyváží velké množství masa.

Největším zákazníkem Spojeného království v Evropské unii je Irsko. V roce 2019 nakoupilo z Velké Británie jídlo a pití ve výši 4 miliard liber (to je zhruba 116,2 miliard korun). Mezi další velké obchodní partnery patří Francie, ta v předloňském roce od Británie nakoupila produkty v hodnotě 2,3 miliard liber (asi 66,8 miliard korun).

Situaci v Británii ovlivnilo více faktorů. Francie na pár dní uzavřela své hranice pro nákladní dopravu ze Spojeného království. Další omezení obchodu přišlo 31. prosince, kdy Británie zastavila obchodování podle pravidel Evropské unie a celní formality na hranicích mohou kamiony zdržovat. Pandemie navíc změnila nákupní návyky lidí a k tomu proběhly Vánoce, se kterými se pojí vysoká poptávka. Během zimních měsíců je navíc Velká Británie více závislá na dovozu čerstvých potravin z Evropské unie.

Hlavní britské supermarkety však momentálně nedostatek zásob nepociťují a uklidňují své zákazníky. „Máme dostatečné zásoby a doporučujeme zákazníkům nakupovat jako obvykle,“ uvedlo pro iDNES.cz tiskové oddělení britského řetězce Sainsbury’s, druhého největšího řetězce supermarketů ve Velké Británii.