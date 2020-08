Britskou přírodu plní odpadky. Mohou za to nezodpovědní i selhání vlády

S cílem vychovávat návštěvníky přírody k její ochraně britská vláda v roce 2004 modernizovala takzvaný Kodex správného chování v přírodě, jímž by se všichni návštěvníci měli řídit. Podle aktivistů se tak ale v poslední době vůbec neděje. S informací přišel britský list the Guardian.

Důvod je nasnadě. Britská vláda utrácí od roku 2010 za propagaci ochrany přírody a krajiny méně než 2 000 liber ročně. A ta se týká pouhé výroby a distribuce Kodexu. Jen pro srovnání, vláda utratila za brexitovou kampaň téměř padesát milionů liber.

Průzkum, který britští aktivisté prováděli v Jezerní oblasti na severozápadě Anglie, odhalil, že zatímco 70 procent Britů si s sebou na výlet do přírody nezapomnělo vzít alkohol a 25 procent během svého výletu rozdělávalo oheň, pouhých 13 procent návštěvníků přiznalo, že se v přírodě chovají podle Kodexu. Dvacet procent Britů doložilo, že jsou v dané oblasti vůbec poprvé.

Úřady zaznamenaly rovněž zvyšující se trend stížností na neukázněné návštěvníky od místních obyvatel a majitelů pozemků na venkově. Situace se zhoršila právě v důsledku koronavirové pandemie, kdy se Britové rozhodli nebo byli donuceni trávit více času venku. Nárůst počtu neuklizených odpadků, požáry způsobené nelegálním zakládáním ohňů anebo incidenty způsobené kontaktem psů se stády či divokou zvěří jsou tři nejčastější prohřešky proti Kodexu.

Vláda selhala, říkají aktivisté

„Přístup do přírody je pro fyzické i psychické zdraví jedince nezpochybnitelný a je jistě chvályhodné vidět, že letos si Britové přírodu opravdu zamilovali a drtivá většina z nich ji samozřejmě respektuje. Nicméně za příkrý nárůst odhazování odpadků a jiných forem vandalismu nese svou zodpovědnost hlavně vláda, neboť naprosto selhala v propagaci Kodexu,“ říká aktivista a spisovatel Guy Shrubsole.



„V jiných evropských zemích jde svoboda pohybu v přírodě ruku v ruce s kulturou nezanechání žádných stop. V Británii stále schází dostatečně financovaná kampaň, která by ukázala, jak by se lidé k přírodě i v ní měli vlastně chovat,“ dodává Shrubsole.

Poslední velká kampaň na ochranu přírody proběhla v roce 2004 a měla ji na svědomí labouristická vláda. Za výrobu a propagaci animovaného klipu od tvůrců populární Ovečky Shaun tehdy utratila 721 tisíc liber. Od té doby propagace ochrany přírody zahrnuje pode aktivistů jen reprint a distribuci Kodexu každých osmnáct měsíců. Skotsko přitom pracuje se svým vlastním kodexem, Wales má kodex správného chování v přírodě podobný tomu anglickému.

Countryside Code – Kodex správného chování v přírodě Je to rukověť správného chování v přírodě, kodex vydala a propaguje britská vláda. Vychází z respektu k dalším lidem, především místním obyvatelům. Upozorňuje návštěvníky, že je třeba parkovat tak, aby vozidla neblokovala vjezdy či dvorky. Na stezkách pak návštěvníci přírody mají být ohleduplní k druhým. Kód obsahuje i několik základních zásad ochrany přírody. Nabádá turisty, že po jejich návštěvě by v přírodě neměla zůstat žádná stopa, zakazuje rozdělávání ohňů či pořádání grilování a žádá návštěvníky, aby psi zůstali na vodítku a vždy se po nich uklízelo.



Vše závisí na penězích

S příchodem uvolňování koronavirových restrikcí britská vláda Kodex lehce modifikovala s důrazem na sociální odstup a dávání přednosti na stezkách. Neopomněla opět položit důraz na zákaz odhazování odpadků a rozdělávání ohně. Během července a srpna pak spustila kampaň s názvem Respektujte přírodu, její vizuály se objevily na autobusových zastávkách i na sociálních sítích Snapchat a Bing.



Vládní organizace Natural England poté přišla i s vlastní verzí Kodexu určeného výhradně uživatelům sociálních sítí. Podle jejích údajů zasáhla 37 milionů uživatelů Facebooku. Budoucnost dalších kampaní této společnosti však závisí na rozpočtu.

„Kodex správného chování v přírodě má za úkol chránit obyvatele, jejich majetek i oblasti, v nichž žijí. Žádáme proto návštěvníky, aby se regulemi řídili a měli respekt jak k lidem, tak k jejich domovu, který tvoří ikonickou část našeho přírodního bohatství,“ řekl mluvčí britské vládní agentury životního prostředí Defra. Zároveň dodal, že britská vláda se Kodex snaží aktualizovat, jako se to stalo v případě šíření koronavirové nákazy.

„V současné době jsme svědky obrovského nárůstu zájmu o objevování přírody a jejích krás,“ říká šéf regionální kanceláře Královské společnosti na ochranu ptactva Jeff Knott. „Konec karantény spojený s příznivým počasím proto inspiroval tisíce Britů k tomu, aby do ní vyrazili a dozvěděli se o ní více. To je samozřejmě dobrá zpráva. Co se týče naprosté většiny návštěvníků, jsou ohleduplní a mají o ni zájem. Je třeba však přiznat, že pro jiné je to zcela nová zkušenost,“ dodal podle the Guardianu Knott.