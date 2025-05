„Zaznamenali jsme masivní nárůst krádeží ze strany seniorů. Například si dají jedno balení kávy do tašky a druhé do vozíku,“ uvedl pro agenturu PA Media John Nussbaum, ředitel služeb pro maloobchod ve společnosti Kingdom Services.

Společnost poskytuje bezpečnostní služby stovkám obchodů po celé zemi včetně supermarketů, samoobsluh a nákupních center. Týdně dostává dvacet až třicet hlášení o krádežích v obchodech ve Spojeném království.

Podle odhadů Nussbauma bylo pět procent všech osob, které každý týden přistihli zaměstnanci společnosti Kingdom Servises, starších 50 let.

„Za posledních 12 měsíců se u nás objevila jiná úroveň kriminality. Zažíváme něco nového: důchodce a lidi, kteří by normálně nekradli,“ zmínil Nussbaum. „Měli jsme i případy, kdy byly při krádeži přistiženy matky i se svými dětmi,“ doplnil.

Takové počínání připisuje vysokým životním nákladům. „Něco takového jsme dříve neviděli, a to pracuji v bezpečnostní službě už 30 let. Před deseti nebo pěti lety byste takové krádeže neviděli. Lidé si nemohou dovolit utratit 10 nebo 20 liber za jídlo. Je to zoufalství,“ zmínil.

Doplnil také, že pokud jde o důchodce, prodejci obvykle nevolají policii „Pro supermarket to není dobrá reklama, kdyby vyšlo najevo, že předali důchodce policii kvůli krádeži,“ uvedl John Nussbaum.

Počet krádeží v obchodech evidovaných policií v Anglii a Walesu v roce 2024 podle Úřadu pro národní statistiku meziročně vzrostl o dvacet procent a vyšplhal se na 516 971 případů. Podle obchodníků ale taková čísla neodpovídají realitě, jelikož odpovídají dvěma incidentům na obchod ročně. Realita je podle nich mnohem horší.

Rostou i organizované krádeže

Oborová organizace British Retail Consortium (BRC) také upozornila na nárůst organizovaných krádeží. „Krádeže v obchodech představují pro maloobchodníky zásadní problém. Ročně je stojí přes 2,2 miliardy liber a často vedou k násilí a zneužívání personálu,“ uvedl Graham Wynn, zástupce ředitele pro byznys a regulaci v BRC.

„Ačkoli příčiny jsou různé, nárůst organizovaného zločinu je obzvlášť znepokojivý. Gangy systematicky vykrádají jeden obchod za druhým. A je smutné, že tyto krádeže nejsou bez obětí, zvyšují ceny pro poctivé zákazníky a zhoršují nákupní zkušenost,“ dodal.

Podle portálu The Guardian velké obchodní řetězce čelí kritice, že samy přispívají k nárůstu kriminality tím, že snižují počet zaměstnanců a zavádějí více samoobslužných pokladen. Obchody ovšem uvádějí, že v posledních letech investovaly miliony liber do zlepšení bezpečnosti, včetně instalace technologií s rozpoznáváním obličeje a kamer s umělou inteligencí.

Obchodníci tvrdí, že obchody jsou pro nenechavce snadné cíle od roku 2014, kdy v Anglii a Walesu vstoupil v platnost zákon, podle nějž pachatelé, kteří ukradnou v obchodech zboží v hodnotě nižší než 200 liber (zhruba 5 900 Kč), obvykle nečelí vězení.

Limit 200 liber by mohl v rámci nové legislativy, která aktuálně prochází parlamentním procesem, padnout. Výtržníkům by tak mohlo hrozit až sedmileté vězení, a to bez ohledu na hodnotu odcizeného zboží.

Nová legislativa má rovněž zavést samostatný trestný čin napadení pracovníka v maloobchodu. Vláda také přislíbila finance na boj proti organizovaným gangům zapojeným do krádeží v obchodech, uzavírá The Guardian.