Británii a Norsko spojí pod mořem nejdelší kabel. Pomůže i ke snížení emisí

Kabelové vysokonapěťové stejnosměrné vedení bude mít 730 kilometrů a kapacitu 1 400 MW, celý projekt vyšel na 2 miliardy eur. Oficiální zahájení provozu se plánuje na říjen letošního roku, píše list The Financial Times. Podmořský kabel povede z norského Kvilldalu do Blythu ve Spojeném království.

Vedení se stane důležitou součástí britské strategie ke snižování emisí a podpory větrné energie, jelikož britské rozvodné sítě mohou sdílet nebo importovat energii v závislosti na nabídce a poptávce. Bude propojeno jak s větrnými farmami v Severním moři, tak i naftovými a plynovými těžařskými poli tamtéž.

„Kabel umožní Spojenému království maximalizovat využití obnovitelných zdrojů a rozsáhlé vodní energetické sítě v Norsku, a tak nahradí fosilní paliva elektřinou, řekl stavební ředitel projektu North Sea Link Nigel Williams.

Kabely vydrží půl století

Během větrných dnů, kdy Spojené království bude mít nadbytek větrné energie, umožní podmořský kabel ji exportovat do Norska. Za klidnějších dnů naopak zemi umožní využívat elektřinu z norských vodních elektráren.

Kabel nejdříve technici z lodi položili na mořské dno a následně zahrnuli. První testování spojení se uskuteční nejprve s nízkým napětím, v následujících týdnech se zvýší na vysoké. Jako nejnáročnější část projektu hodnotí Williams právě položení kabelu na dno Severního moře a přes území norských fjordů.

Speciální lodě sloužící k instalaci podmořských kabelů totiž nemohou pracovat za nepříznivého počasí. „Instalace kabelu vedoucího přes Severní moře tak byla velká výzva, především kvůli nákladům na inženýrskou činnost a také kvůli počasí,“ řekl Williams.

Podle odhadů by měly kabely na svém místě vydržet zhruba padesát let. Výnosy joint-venture podniků by měly být rozděleny rovnoměrně mezi obě společnosti.