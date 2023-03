Sága rodu Showeringů. V Británii oprašují kdysi fenomenální nápoj

Tomuto druhu nápoje se říká „perry“. Jméno pochází od anglického či francouzského výrazu pro hrušku (pear, poiré). Vyrábí se kvašením speciálních odrůd hrušně. Třebaže výrobu nápojů z ovoce znali již Římané, tradice „hruškového cideru“, jak se mu někdy nesprávně říká, je dodnes doménou především několika britských hrabství. Perry se v západní Anglii vyrábí již po staletí, výroba má však jeden háček. Hrušky se musí sklízet vždy ve správnou dobu, a to není snadné.

Šumivé perry značky Babycham se v 60. a 70. letech dvacátého století stalo bezmála marketingovým zázrakem. Jen do roku 1977 se ho na Ostrovech prodalo 144 milionů lahví ročně. Díky reklamnímu sloganu „I’d love a Babycham“ (Dám si Babycham) nahradil tento nápoj v barech mezi ženami do té doby oblíbená pití, jimiž bylo portské s citronem anebo milk stout (svrchně kvašené pivo, do něhož se přidává laktóza). Název produktu dokonce vstoupil do slovní zásoby Britů. Slogan se tehdy v angličtině používal běžně.

Staronoví majitelé, rodina Showeringových, chtějí nyní výrobu nápoje, který se během mnoha let ocitl pod křídly několika výrobců, vrátit do původního sídla firmy ve městě Shepton Mallet v Somersetu. Jejich marketingové oddělení doufá, že znovuzrozený perlivý drink ožije právě mezi těmi mladými, kteří za poslední roky propadli kouzlu cideru.

Lepší než prosecco

Perry Babycham drží ve Velké Británii několik marketingových prvenství. Byl to vůbec první nápoj určený přímo ženám a také první alkoholický nápoj, který výrobce propagoval v televizi. Více než reklama však ženám učarovala jeho sladká chuť.

„Kdybyste dnes vedle sebe postavili babycham a prosecco, nebo dokonce šampaňské, spousta lidí by dala přednost našemu perry, protože nemá tak suchou příchuť,“ říká potomek zakladatele firmy Matthew Showering. Právě jeho dědeček, hostinský a sládek Francis Showering, s receptem na tento nápoj přišel jako první.

„Je pro nás nyní důležité se původního složení držet. To je důvod, proč se nápoj mezi lidmi v minulosti ujal,“ dodává potomek vynálezce. Nyní má rodinná firma v plánu co nejvíc se přiblížit původnímu způsobu výroby a receptuře. Při masové výrobě pod cizími majiteli se totiž některé postupy kvůli rychlosti osekaly. Showeringovi se chtějí také vrátit i k původnímu vzhledu láhví. „Retro nádech je kupodivu mnohem modernějším,“ soudí nynější majitel.

Od soumraku do úsvitu

Babycham uvedla rodina Showeringových na trh ve Spojeném království již v roce 1953. Reklamní kampaň odstartovala o čtyři roky později, nápoj doprovázel slogan „pravé šampaňské perry“. V 60. letech začal být tak populární, že se jeho výroba zvýšila z 3 600 lahví za hodinu na 33 600 lahví. Na vrcholu produkce v červnu 1973 se v Somersetu vyrábělo 144 000 lahví babychamu za hodinu.

V roce 1978 však společnost zažalovali francouzští výrobci šampaňského, neboť prý výrobek, respektive kampaň, která ho doprovází, zneužívá jejich obchodní název. Přestože se svou žalobou nakonec Francouzi neuspěli, na britský trh tou dobou začala proudit spousta jeho levnějších alternativ. Následně i nové britské předpisy týkající se reklamy na alkohol vysílané v televizi způsobily, že atraktivita značky mezi spotřebiteli poněkud vyprchala.

V roce 1968 koupila továrnu rodiny Showeringových společnost Allied Breweries a s ní i značku Babycham. Synové původních zakladatelů – Jonathan, Francis a Daniel – pokračovali ve výrobě cideru jménem Brothers Cider, než odkoupili značku Babycham zpět. Kolik za ni zaplatili, známo není. „V roce 2016 jsme koupili zpět naši starou továrnu včetně značky Bybycham, a s nimi i původní kanceláře,“ uvedl potomek zakladatele značky.

Shledání s maskotem

Návrat do původního sídla byl také ve znamení shledání s maskotem značky, patnáctimetrovou sochou koloucha, která vydržela na střeše, i když značně ošlehaná desetiletími somersetského větru a deště. „Počasí ji pořádně potlouklo a barva se loupala. Sehnali jsme firmu, která ji fantasticky nastříkala, a brzy ji opět postavíme na střechu,“ plánuje Showering. Rodina hodlá nyní obnovit i dobové sklenice, ze kterých se babycham kdysi píval. Nechtějí ale rozhodně nic, co by nedodržovalo punc vintage nápoje.

Dědictví babychamu znamená podle Showeringových pro rodinu hodně. „Je to zvláštní, nápoj definuje naši rodinu,“ dodává Matthew Showering. Podle něj má jejich perry stejnou DNA jako šampaňské: „V Somersetu odnepaměti dávali majitelé půdy farmářům za odměnu cider, zatímco perry si nechávali pro sebe,“ uzavírá staronový majitel značky.