Muzea zdarma v ohrožení. Anglie zvažuje vstupné pro zahraniční návštěvníky

Autor:
  15:00
Britská vláda zvažuje zpoplatnění vstupu do stálých sbírek národních muzeí pro zahraniční turisty. Opatření by mohlo pomoci financovat dlouhodobě podfinancovaný kulturní sektor. Návrh ale čelí kritice části odborníků, podle nich existují efektivnější způsoby.
Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026)

Přírodopisné muzeum v Londýně (20. března 2026) | foto: Profimedia.cz

11 fotografií

Britská ministryně kultury Lisa Nandyová uvedla, že vláda chce prozkoumat potenciální přínos, který by zpoplatnění vstupu pro mezinárodní návštěvníky muzeí mohlo přinést, napsal portál The Financial Times.

Návrh zavést vstupné vzešel z revize Rady pro umění Anglie, kterou vedla politička Margaret Hodgeová. Ta rozděluje veřejné prostředky na kulturu v zemi. Podle Hodgeové je nicméně podmínkou zavedení univerzálního systému identifikace, který umožní rozlišit domácí a zahraniční návštěvníky.

Zavedení vstupného by se mohlo dotknout například Britského muzea či Národní galerie. Mezi další hojně navštěvovaná velká muzea pak patří Victoria and Albert Museum, Natural History Museum a Tate Modern.

Rozporuplné reakce

„Dává to smysl. Současný model nefunguje, protože vládní financování se neustále snižuje,“ uvedl jeden z vedoucích pracovníků jednoho z britských velkých muzeí.

Tristram Hunt, ředitel muzea Victoria and Albert Museum uvedl, že jeho instituce není myšlence zpoplatnění zahraničních návštěvníků nakloněna. „Domníváme se, že je mnohem lepší využít plánovanou daň z přenocování v hotelech k zajištění bezplatného vstupu do našich národních muzeí,“ řekl.

Podobně hovoří i Alison Coleová, ředitelka think-tanku The Cultural Policy Unit. Ta označila zpoplatnění vstupu pro zahraniční turisty jako velmi špatný nápad. „Existuje mnohem lepší způsob, jak zachránit naše skvělá veřejná muzea a kulturní infrastrukturu po celé zemi, a tím je podle nás hotelová daň,“ cituje její slova britský portál The Guardian.

Výše vstupného je otazníkem

Stálé expozice ve většině národních muzeí a galerií jsou ve Velké Británii pro všechny návštěvníky zdarma od roku 2001. Zahraniční návštěvníci tvoří 43 procent návštěvníků hlavních britských muzeí a galerií, což podle posledních oficiálních statistik za rok 2023/24 představuje zhruba 17 milionů návštěv. Počet domácích návštěvníků těchto míst činil ve stejném období 23 milionů.

Celková návštěvnost se však z pandemie dosud plně nevzpamatovala. V období 2018/19 navštívilo tyto instituce celkem 49,8 milionu lidí, zatímco v sezoně 2023/24 to bylo 40,8 milionu návštěv.

Hodgeová ve své zprávě uvedla, že zpoplatnění zahraničních návštěvníků by přiblížilo Spojené království jiným zemím, jako jsou Nový Zéland a Singapur. Navrhla, aby kromě obyvatel Spojeného království byly od poplatků osvobozeny i děti.

Výše případného vstupného zatím není jasná. Podle zdroje blízkého jednáním, na který odkazuje deník The Financial Times, by se poplatek mohl pohybovat mezi 15 a 20 librami (420 až 570 Kč). Pro srovnání: newyorské Metropolitan Museum of Art vybírá 30 dolarů (630 Kč), pařížský Louvre až 32 eur (780 Kč) a madridské Museo del Prado 15 eur (370 Kč).

Ministerstvo kultury uvedlo, že ve spolupráci s muzejním sektorem prověří možnosti zavedení dvoustupňového vstupného, o dalším vývoji bude informovat před Vánocemi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Muzea zdarma v ohrožení. Anglie zvažuje vstupné pro zahraniční návštěvníky

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chameleona střídá modrá tečka. ČSOB mění komunikaci i svého maskota

ilustrační snímek

ČSOB mění svou komunikaci a stahuje dosavadního reklamního maskota, modrého chameleona. Nově ho nahradí stylizovaný modrý bod vycházející z loga skupiny, který se má stát hlavním vizuálním prvkem...

10. dubna 2026  16:05

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

10. dubna 2026  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.