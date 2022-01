Na britském mléce už nebude údaj o datu spotřeby. Lidé mají použít nos

Mléko je po bramborách a chlebu třetí nejčastější položkou, se kterou se ve Spojeném království nejvíce plýtvá. Podle neziskové organizace Wrap se ročně v domácnostech vylije asi 490 milionů pint (278 milionů litrů) mléka.

Z tohoto množství až 48 milionů litrů mléka může být vylito, protože lidé důsledně dodržují data spotřeby.

Mléko mohou lidé zkonzumovat i několik dní po tomto datu. Řetězec Morrisons se proto snaží množství zlikvidovaného mléka zmenšit. Věří, že by krok mohl ročně ušetřit miliony litrů před zbytečným vyléváním.

Bez úplných dat však mléka nezůstanou. Na obalech bude označení minimální trvanlivosti. Datum naznačí, kdy bude mít mléko nejlepší chuť, avšak konzumovat jej bude možné i po tomto datu. Řetězec chce vyzvat zákazníky, aby zkontrolovali kvalitu mléka přičichnutím.

Změna se bude zpočátku týkat jen mléka privátní značky řetězce. Morrisons nicméně má s podobným procesem zkušenosti. Již v roce 2020 odstranil data spotřeby z některých jogurtů a sýrů, prodávaných taktéž pod jeho privátní značkou.

Lidé neznají rozdíly

Pojmy datum spotřeby a minimální trvanlivost si lidé často pletou. Pokud je na obalu uvedena informace „minimální trvanlivost do“, lze potraviny konzumovat i po tomto datu.

Pokud je na obalech potravin označeno „spotřebujte do“, potraviny po uplynutí daného data by se již neměly používat. Tato informace se objevuje na potravinách, které velmi rychle podléhají zkáze, jako je například čerstvé mleté maso.

Výzkum společnosti Morrisons ukázal, že mléko nemusí být označováno jako potravina, která podléhá rychlé zkáze. „Plýtvání mlékem znamená promarněné úsilí našich farmářů a zbytečné uvolňování uhlíku do atmosféry,“ řekl hlavní nákupčí mléčných výrobků řetězce Ian Goode pro BBC.

„Kvalitní a dobře uchovávané mléko má ještě několik dní života po datu spotřeby. Myslíme si, že by se mělo zkonzumovat, ne vylévat do dřezu,“ uvedl Goode.

„Generace před námi vždy používaly čichací test a já věřím, že my můžeme také,“ doplnil Goode.

Britská vládní agentura FSA (Food Standards Agency), která odpovídá za bezpečnost potravin, však poukázala na to, že navrhovaná kontrola potravin pomocí čichu není vhodná, a to zejména u produktů, které by mohly způsobit otravu jídlem.