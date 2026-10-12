Británii opouštějí miliardáři. Nelíbí se jim daně ani nálada ve společnosti

Podle analýzy žebříčku agentury Bloomberg opustili od nástupu labouristů k moci v roce 2024 Británii nebo omezili své vazby na zemi magnáti s celkovým majetkem 121 miliard liber. Mezi nimi jsou například ocelářský magnát Lakshmi Mittal, rejdař John Fredriksen nebo spolumajitel fotbalového klubu Aston Villa Nassef Sawiris, píše The Guardian.
Jedním z těch, kteří se rozhodli Británii opustit, je také milionář Peter Lampl. Ten se v minulých týdnech přestěhoval do Spojených států, protože mu vadila opatření londýnské radnice, která podle něj komplikují řidičům pohyb po městě. Není ale sám.
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Podobně kriticky se k Londýnu vyjadřuje také miliardář Jim Ratcliffe, který je majitelem chemického koncernu Ineos. Podle něj se Británii přestává dařit a ve společnosti roste odpor vůči bohatým lidem. Sám se přitom už v roce 2018 přestěhoval do Monaka. Jelikož se situace v Británii podle něj nelepší, nehodlá na svém rozhodnutí ani o osm let později nic měnit.
Miliardářům se nelíbí britská daňová politika
Nespokojenost bohatých podnikatelů vzrostla především poté, co britská vláda zpřísnila jejich zdanění. Od dubna 2025 zrušila systém, který některým lidem žijícím v zemi umožňoval neplatit daně z části zahraničních příjmů.
Nově příchozí mohou za určitých podmínek využívat daňové zvýhodnění ještě čtyři roky. Ostatní už takové výhody nemají. Obavy mezi podnikateli vyvolávají také změny dědické daně a vyšší zdanění zisků z investic. Server The Guardian upozorňuje, že britští podnikatelé se i proto v posledních měsících stále častěji zajímají o Dubaj, Itálii, Řecko nebo Švýcarsko.
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Finančník Ben Goldsmith varuje, že odchod nejbohatších lidí může Británii připravit o značné daňové příjmy i pracovní místa. „Jak máme platit zdravotnictví a všechno ostatní, když vyháníme lidi, kteří platí nejvyšší daně?“ ptá se. Připouští však, že někteří podnikatelé se stěhují také pod vlivem ostatních. Když Británii opustí několik známých miliardářů, další začnou uvažovat o stejném kroku.
Pozornost nedávno vzbudil také realitní magnát David Reuben, který se měl přestěhovat do Monaka. Společně s bratrem Simonem vlastní majetek v hodnotě téměř 28 miliard liber (808 miliard korun). Organizace TaxWatch však následně upozornila, že Reuben je daňovým rezidentem Monaka nejméně od roku 2014. Jeho přesun tak se současným zpřísňováním britského daňového systému nesouvisí.
Někteří se do Londýna naopak stěhují zpět
Londýn přesto zůstává pro řadu bohatých lidí atraktivní. Paddy Renouf, který poskytuje služby movitým klientům, připomíná především typickou londýnskou kulturu, vyhlášené místní restaurace a bohatou historii. V tomto ohledu podle něj nemohou Monako ani Dubaj britské metropoli konkurovat.
Také ekonom Arun Advani upozorňuje, že stěhování miliardářů do zahraničí není ničím výjimečným. Několik známých případů podle něj ještě neznamená, že Británii opouští více bohatých lidí než dříve.
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Třeba takový podnikatel Dale Vince, který se stěhovat nechystá, má pro odcházející miliardáře pochopení ještě méně. „Britský daňový systém už teď zvýhodňuje bohaté lidi,“ uvedl s odkazem na řadu daňových úlev a výjimek.
Někteří miliardáři naopak do Británie přicházejí. Nově se tam jako rezidenti zaregistrovali například kryptomiliardáři Christopher Harborne a Ben Delo, kteří finančně podporují politickou stranu Reform UK.
V zemi nadále žije také zakladatelka sázkové společnosti bet365 Denise Coatesová. Podnikatel James Dyson, který vybudoval stejnojmennou značku domácích spotřebičů, se do Británie v roce 2021 vrátil ze Singapuru, uzavírá The Guardian.