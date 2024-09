Expres do Bradavic letos poprvé nevyjel. Fanoušci v nádražní hale bučeli

Potterovi příznivci si tradičně každý rok nacpou kapsy županů čokoládovými žabkami, do ruky vezmou hůlky a scházejí se na nástupišti 9¾, aby odpočítali odjezd Bradavického expresu. Nádraží jim až do letoška vždy vycházelo vstříc.

Davy zde pravidelně čekaly na odpočítávání k mystifikačnímu hlášení, odjezd neexistujícího vlaku se objevoval také na elektronické tabuli. Z rozhlasu dokonce hrál jeden z hudebních motivů z Harryho Pottera…

Harry Potter fans were left disappointed after the annual tradition of the Kings Cross Hogwarts announcement didn't happening today pic.twitter.com/5myFuDRh8e — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) September 1, 2024

Jenomže to, co začalo jako skromné shromáždění několika nadšenců, přerostlo v posledních letech doslova v davové šílenství. Například loni se k prvnímu září na Harryho odjezd do Bradavic na nádraží sešlo tolik lidí, že akce na několik hodin omezila dopravu. Provozovatel důležitého železničního uzlu se proto rozhodl tuto živelnou zábavu stopnout, píše portál The Independent.

Globální mediální konglomerát Warner Brothers Discovery, do jehož portfolia patří i značka nejslavnějšího kouzelníka světa, letos proto vyzval fanoušky, aby tentokrát odložili hůlky a na nádraží nechodil. „Na stanici letos nebude žádná akce, odjezdová tabule ani odpočítávání. Místo toho všechny zveme, aby se připojili na speciální potterovský kanál na YouTube.

„Na oficiálních stránkách a sociálních sítích bylo napsáno, aby fanoušci Harryho Pottera nechodili na King’s Cross, tak jsem tam nešla,“ reagovala zklamaně jedna z fanynek.

Ani varování však nezabránilo stovkám lidí, aby se dostavili na nádraží v naději, že k očekávanému oznámení přece jen dojde. Na videu na síti X je vidět, jak lidé natáčejí odjezdovou tabuli, když zbývaly vteřiny do jedenácté hodiny dopolední. Jejich vzrušení se však brzy mění v nervózní smích a bučení, protože k nádraží odjezd Bradavického expresu opravdu neoznámilo.

Stanice King’s Cross ani společnost Warner Bros se zatím k nedělní akci oficiálně nevyjádřily, uzavírá The Independent.