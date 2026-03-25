Británie reaguje na drahé energie. Amazon a Lidl nabídnou solární panely do zásuvky

Společnost Amazon a řetězec Lidl začnou ve Velké Británii prodávat jednoduché solární plug-in solární panely. Je to nové řešení umožňující domácnostem vyrábět vlastní elektřinu bez složité instalace a hlavně bez baterií. Projekt vzniká ve spolupráci s britskou vládou a je součástí širší strategie s cílem snížit účty za energie a posílit energetickou nezávislost země.
ilustrační snímek

Podle ministerstva pro energetickou bezpečnost a uhlíkovou neutralitu (DESNZ) by se tyto panely mohly objevit v obchodech už během několika měsíců. Na jejich uvedení na trh spolupracuje vedle Amazonu a Lidlu také jejich výrobce, společnost EcoFlow, píše agentura Bloomberg.

Rozhodnutí přichází v době, kdy ceny energií rostou mimo jiné v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Britská vláda otevřeně přiznává, že závislost na fosilních palivech představuje dlouhodobý problém.

„Současný konflikt je dalším připomenutím, že jedinou cestou k energetické bezpečnosti a suverenitě Spojeného království je ukončit závislost na trzích s fosilními palivy,“ uvádí vládní materiál.

Očekává se, že cenový strop na energie vzroste o 20 procent na téměř dva tisíce liber ročně (56 tisíc korun), což zvyšuje tlak na vládu premiéra Keira Starmera, aby domácnostem ulevila.

Jednoduché řešení

Plug-in solární panely představují jednoduché řešení. Zařízení lze umístit například na balkon, zahradu nebo zeď a zapojit přímo do běžné zásuvky. Elektřina se pak okamžitě využívá v domácnosti. Výhodou je nulová nebo minimální instalace, nižší pořizovací náklady a dostupnost i pro nájemníky. Technologie je již běžná v Evropě. Například v Německu se ročně zapojí přibližně půl milionu těchto zařízení.

„Pro mnoho domácností a zejména v bytech nebo nájmech nebylo využití solární energie jednoduché. Tyto systémy tuto bariéru odstraňují,“ uvedla Lorna Wallace-Smith ze společnosti EcoFlow.

Jak fungují plug-in panely

Princip plug-in solárních panelů je v zásadě stejný jako u velkých solárních elektráren. Panel vyrábí elektřinu ze slunce (DC proud), malý mikroinvertor ji pak převede na běžný střídavý proud (AC). Celý systém se zapojí do běžné zásuvky a získaná elektřina se jednoduše „nalije“ do domácí sítě. Ta totiž funguje obousměrně.

Pokud panel vyrábí energii, tlačí ji zpět do okruhu. Mikroinvertor hlídá správné napětí a frekvenci i bezpečnost (např. vypne se při výpadku sítě). Systém energii neukládá do baterií, domácnost ji spotřebuje hned. Spotřebiče v bytě si vždy vezmou nejdřív tuto elektřinu, teprve pak zbytek ze sítě.

Aby bylo možné takové panely masově využívat, vláda plánuje upravit technické normy a regulace. Nově by mělo být možné připojit menší solární systémy do domácí sítě bez nutnosti zásahu elektrikáře, při zachování bezpečnostních standardů.

„Aktualizace regulačního prostředí pro tuto technologii je pozitivním krokem k tomu, aby britské domácnosti mohly lépe řídit své náklady na energii,“ uvedla Georgina Hall z britského Lidlu.

Momentálně jsou na trhu tyto solární panely k dostání od zhruba 400 liber (11 200 korun), britská vláda ale doufá, že je maloobchodníci budou moci nabídnout za výhodné ceny. Ministerstvo odhaduje, že typická domácnost ve Spojeném království by mohla ušetřit 70 až 100 liber (1 960 až 2 800 korun) ročně na účtech za energie, což znamená, že by se jí peníze vrátily přibližně za čtyři roky.

Politická i ekonomická priorita

Ministr energetiky Ed Miliband zdůraznil, že jde o zásadní krok a vláda je odhodlána chránit občany v této krizi. „Přechod na čistou energii je zásadní pro naši energetickou bezpečnost, abychom se vymanili ze závislosti na trzích s fosilními palivy,“ dodal ministr.

Vláda také potvrdila, že dlouho očekávaný standard Future Homes Standard vstoupí v platnost v úterý a bude vyžadovat, aby většina nových domů byla vybavena solárními panely nebo jiným zdrojem obnovitelné energie přímo na místě.

Podobně mluví i zástupci energetických firem. Podle Grega Jacksona z Octopus Energy roste zájem o solární energii, tepelná čerpadla i elektromobily. „Každý solární panel, tepelné čerpadlo a baterie snižují účty a posilují energetickou nezávislost Británie.“

Celý balík opatření ukazuje jasný směr: umožnit domácnostem vyrábět a řídit vlastní energii. Plug-in solární panely, které budou dostupné přes Amazon a Lidl, mají být jedním z nejrychlejších a nejdostupnějších kroků, jak toho dosáhnout, tedy bez složitých instalací a vysokých nákladů. Pokud se plán podaří, může jít o zásadní změnu v tom, jak lidé v Británii elektřinu nejen spotřebovávají, ale i vyrábějí.

