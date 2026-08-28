Britové letos prázdniny trávili doma, užívali si neobvyklé teplo

Obyvatelé Velké Británie strávili většinu léta vyhříváním se na slunci. Tentokrát však do Středozemí cestovat nemuseli. „Lidé objevili nový způsob, jak trávit dovolenou. Rezervace nám letos stouply o pět procent,“ uvedl pro Bloomberg obchodní ředitel společnosti Sykes Holiday Cottages James Shaw. Ta v zemi nabízí přes 25 tisíc rekreačních domů.
V roce 2024 přinesl cestovní ruch do britské ekonomiky 70 miliard liber, což je v přepočtu téměř 2 biliony korun. Tato částka představuje přibližně tři procenta HDP a podporu 1,4 milionů pracovní míst. Letos by ale mohla být ještě vyšší.
|
Lezavá a deštivá Británie? Kvůli vedrům tam nebezpečně vysychají základy domů
Z dat vyplývá, že hlavní dovolenou plánuje ve Spojeném království trávit 38 procent obyvatel, což je o čtyři procenta více než minulý rok. 26 procent zde pak plánuje menší dovolenou, zatímco hlavní zůstává v zahraničí.
To potvrzují i letecké společnosti, jejichž výdaje klesly o šest procent. Cestovní kanceláře naopak zaznamenávají nárůst o 2,5 procenta a ubytovací zařízení o 2,6 procent. Mezi nejoblíbenější destinace patří dlouhodobě jihozápadní Anglie, především Cornwall a Devon.
|
Británie není potravinově soběstačná. Dováží ze zemí ohrožených klimatickou krizí
Změny jsou patrné také v inflaci. „Zatímco ceny hotelů stoupají, u letenek žádný tlak patrný není,“ tvrdí Bruna Skaricová, hlavní ekonomka pro Spojené království v bance Morgan Stanley. „Ubytovatelé kvůli poptávce očekávají vyšší náklady, ale aerolinky ji teď mají poměrně slabou, což růstu cen brání.“
Ani tak by se však nedalo říct, že jsou levné. Ke zdražení totiž došlo několik měsíců zpátky kvůli nedostatku paliva, který způsobil konflikt mezi USA a Íránem, uzavírá Bloomberg.