Britští důchodci žijící v zahraničí pláčou. Kurs libry jim boří rozpočty

Důchodci, kteří se přestěhovali mimo Spojené království, nyní musí výrazně omezit své výdaje. Jejich penzí se totiž citelně dotýká klesající kurs britské libry. Ten zkolaboval na historické minimum poté, co vláda ústy premiérky Liz Trussové oznámila plán na rozsáhlé snížení daní. Dopad tohoto oznámení byl však rychlý a bolestivý. Výnosy dluhopisů prudce vzrostly, prodeje nemovitostí se propadly a Bank of England musela zasáhnout, aby stabilizovala trhy. Informaci přinesl portál Bloomberg.

Ačkoli se britská libra odrazila od nedávných minim, od začátku roku stále klesla vůči americkému dolaru o osmnáct procent a přibližně o 4 procenta vůči euru. Dlouhodobý pokles, který začal okamžitě po hlasování o vystoupení Velké Británie z Evropské unie v roce 2016, tak zatím neustává.

„Pokles libry poškodí všechny britské spotřebitele žijící doma, nebo v zahraničí, pokud dostávají výplatu v librách,“ říká Fawad Razaqzada, analytik trhu ve společnosti City Index. „Britští důchodci, kteří žijí v zahraničí a spoléhají se na peníze vyplácené ve Spojeném království, pocítí dopad nejcitelněji. Zejména pak ti, kteří pobývají v USA, kde dolar prudce stoupá vůči všem hlavním měnám,“ dodal.

Kurs je jako jojo

Jednasedmdesátiletá Valerie Chaplinová odešla na důchod do Španělska před dvaceti lety. 18. září obdržela 624 eur (15 400 Kč) ze svého britského státního důchodu a podobnou částku očekává i při příští výplatě. Přitom na začátku letošního roku to bylo ještě 700 eur (17 200 Kč). Bývalá zdravotní sestra nyní po smrti manžela živí svého nezaměstnaného 28letého syna i jeho těhotnou přítelkyni. Je odkázána na státní důchod poté, co její soukromý penzijní fond zkrachoval a její manžel zemřel bez životního pojištění.

Propad jejího měsíčního příjmu bezmála o 80 eur (1 960 Kč) ji nyní donutil pečlivě sledovat své výdaje a hlídat si směnný kurz jako ostříž. „Peníze přijdou až tento pátek a na bankovním účtu nám zbývá 20 eur (495 Kč) na další tři dny,“ říká důchodkyně. Kurz podle ní stoupá a klesá jako jojo. „Se zvýšenými účty za elektřinu a plyn sotva vystačíme s penězi,“ dodává.

Většina britských důchodců dostává své peníze každé čtyři týdny, mohou tak sledovat kolísání měny v reálném čase. Důchodce Martin Robinson, který žije ve španělském městě Rojales, dostal svůj státní důchod 29. září a jeho výše činila 716 eur (17 700 Kč). To je méně než 746 eur (18 400 Kč) v srpnu a 764 eur (18 700 Kč) v červenci. Jeho penzijní připojištění kleslo z 500 eur (12 300 Kč) v červenci na 488 eur (11 980 Kč) minulý měsíc. „Nezdá se to moc, ale o 60 eur (1 470 Kč) méně každý měsíc je rozdíl,“ říká důchodce, který musel omezit výdaje za restaurace a zábavu.

„Pokles libry zvyšuje tlak na britské expaty, kteří pobírají penzi ve Spojeném království. To vše v době, kdy krize životních nákladů začíná být citelná,“ říká Jason Hollands, výkonný ředitel britské společnosti Evelyn Partners, která se zabývá správou majetku.

Jedni čekají, jiní bojují

Zatímco někteří žijí z výplaty do výplaty a snaží se přečkat bouři, jiní se snaží s trhem bojovat. 82letý Brit Roger Boaden žije ve Francii. Má tři příjmy v librách, které dostává každý měsíc: státní důchod ve výši 1 309 liber (36 600 Kč), soukromý důchod ve výši 542 liber (15 150 Kč) a zaměstnanecký důchod ve výši 375 liber (10 480 Kč). Bývalý politický aktivista z Nottinghamshiru vede bankovní účet ve Velké Británii, odtud převádí peníze na svůj eurový účet prostřednictvím další společnosti. Ta mu je převádí jen v případě potřeby a snaží se vyčkat na příznivý směnný kurz.

„Převodem 6 000 liber (168 000 Kč) na francouzský účet v červenci, kdy se kurz pohyboval kolem 1,19 eura, a 2 000 liber (56 000 Kč) v únoru, kdy byl kurz 1,20 eura, jsem ušetřil dobrých 400 eur (9 800 Kč), když jsem počkal na výhodný kurz,“ říká důchodce. Docházejí mu však finanční prostředky a on i jeho žena se obávají, že libra neposílí natolik, aby jim poskytla dostatek prostředků. „Náš rozpočet je napjatý, omezujeme každodenní výdaje, abychom nemuseli převádět hotovost, ale velmi se obáváme, že by se libra mohla dále propadat a my bychom museli ještě více přitvrdit,“ zavírá podle Bloombergu Brit.