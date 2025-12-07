Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Autor:
  18:53
Slavný padesátiletý britský kuchař Jamie Oliver se vrací na scénu. Po šesti letech od krachu své značky Jamie’s Italian chce napravit pošramocenou reputaci a uspět v náročném konkurenčním prostředí. Tvrdí, že se poučil ze svých chyb, vsadí na opatrnější strategii a pokusí se na trhu uspět.
Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Jamie Oliver v pořadu Lorraine (13. května 2025)
Jamie Oliver
Jamie Oliver (Cannes, 15. října 2018)
Jamie Oliver a jeho syn River Rocket.
9 fotografií

Jeho první nová restaurace se má otevřít v únoru příštího roku na londýnském Leicester Square. Oproti minulosti bude spolupracovat se skupinou Brava Hospitality Group, která ve Spojeném království provozuje například oblíbenou síť restaurací Prezzo. S ní se Oliver dohodl na franšízingu, uvádí agentura Bloomberg.

Franšízing si Oliver vybral mimo jiné kvůli nižšímu riziku. Musí ale počítat s tím, že část tržeb půjde franšízorovi – tedy skupině Brava Hospitality Group. Slavný kuchař se přitom vrací na trh v nelehkém období, kdy mnohé restaurace ve Spojeném království čelí slabší poptávce a rostoucím nákladům.

Slavný kuchař Oliver stáhne z prodeje novou knihu. Urazil v ní Austrálce

Oliver vsází hlavně na kvalitu surovin

I přes neúspěch v podnikání Britové Olivera dlouhodobě milují. Díky praxi v italské restauraci přinesl tehdy čtyřiadvacetiletý kuchař v roce 1999 na obrazovky BBC rychlou kuchyni založenou na čerstvých surovinách a jednoduchých postupech často inspirovaných Středomořím. Nechyběl ani olivový olej – základní Jamieho surovina.

Oliver si rychle získal publikum a dodnes těží ze svého jména. Jeho televizní pořady mají stále solidní sledovanost, včetně jeho kanálu na YouTube.

Jeho kuchařská strategie je jednoduchá – vsází na kvalitu ingrediencí. Maso pochází od prověřeného místního řezníka, cibule a brambory z tržnice, bylinky pěstované přímo v kuchyni. „Víte, jaká by to byla bez nich nuda?“ říká kuchař, který vrátil čerstvé koření do britských restaurací.

Vaření může být zábava, říká Jamie Oliver. Kluk z Essexu slaví padesátiny

Ačkoliv jeho kuchařské schopnosti jsou nepochybné, na poli podnikání Oliver dlouhodobé úspěchy nemá. V roce 2017 musel zavřít i obchod Jamie, řetězec kuchařských škol Recipease či skupinu restaurací Union Jacks.

Poučil jsem se z chyb, slibuje

Dnes Oliver tvrdí, že jeho strategie bude jiná. Chce začít skromně s jedním podnikem a případně expandovat, pokud se mu bude dařit. Jeho cílem je důsledně kontrolovat náklady a zajistit, aby byl podnik ziskový. Pokud se to podaří, plánuje rozšířit počet restaurací až o čtyři nové provozy ročně.

„Před lety jsem nebral v potaz tehdejší trendy, zejména úpadek obchodních tříd, kde jsme působili, a rostoucí popularitu rozvozu jídla. Mé podniky byly příliš zkostnatělé a nedokázal jsem se přizpůsobit trhu,“ říká Oliver.

Jamie Oliver zavírá jednu restauraci za druhou. Lidé si víc vaří doma

Kuchař ale musí počítat s tím, že britský gastronomický sektor momentálně není v nejlepší kondici. Britové utrácejí méně, náklady rostou a vláda zvyšuje daně. „Vím, že situace v odvětví je nyní opravdu drsná,“ uvědomuje si Oliver. Přesto věří, že tentokrát uspěje.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Jamie Oliver v seriálu Šéfkuchařův stůl: Legendy (28. dubna 2025)

Slavný padesátiletý britský kuchař Jamie Oliver se vrací na scénu. Po šesti letech od krachu své značky Jamie’s Italian chce napravit pošramocenou reputaci a uspět v náročném konkurenčním prostředí....

Jaderná elektrárna jako lego. Výrobu zrychlíme i zlevníme, říká ředitelka z ČEZ

Premium
Dočkáme se doby, kdy se budou jaderné elektrárny vyrábět sériově? Je to...

Dočkáme se doby, kdy se budou jaderné elektrárny vyrábět sériově? Proč má v Česku jaderná energie tak velkou podporu veřejnosti? Jak obtížné je najít místo pro nový jaderný reaktor? Je složité ho...

6. prosince 2025

Sázka na imigranty nevychází. Pivovarnický gigant v USA kvůli deportacím strádá

Značka Modelo Especial se umístila na prvním místě v žebříčku nejprodávanějších...

Trumpovy masové deportace běží na plné obrátky. V prvé linii to pociťují i americké firmy, které cílí na imigranty z latinskoamerických států. Mnohým totiž znatelně klesly tržby. Příkladem je...

6. prosince 2025

