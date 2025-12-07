Slavný kuchař Jamie Oliver se vrací. V Londýně otevírá novou restauraci

Jeho první nová restaurace se má otevřít v únoru příštího roku na londýnském Leicester Square. Oproti minulosti bude spolupracovat se skupinou Brava Hospitality Group, která ve Spojeném království provozuje například oblíbenou síť restaurací Prezzo. S ní se Oliver dohodl na franšízingu, uvádí agentura Bloomberg.
Franšízing si Oliver vybral mimo jiné kvůli nižšímu riziku. Musí ale počítat s tím, že část tržeb půjde franšízorovi – tedy skupině Brava Hospitality Group. Slavný kuchař se přitom vrací na trh v nelehkém období, kdy mnohé restaurace ve Spojeném království čelí slabší poptávce a rostoucím nákladům.
Oliver vsází hlavně na kvalitu surovin
I přes neúspěch v podnikání Britové Olivera dlouhodobě milují. Díky praxi v italské restauraci přinesl tehdy čtyřiadvacetiletý kuchař v roce 1999 na obrazovky BBC rychlou kuchyni založenou na čerstvých surovinách a jednoduchých postupech často inspirovaných Středomořím. Nechyběl ani olivový olej – základní Jamieho surovina.
Oliver si rychle získal publikum a dodnes těží ze svého jména. Jeho televizní pořady mají stále solidní sledovanost, včetně jeho kanálu na YouTube.
Jeho kuchařská strategie je jednoduchá – vsází na kvalitu ingrediencí. Maso pochází od prověřeného místního řezníka, cibule a brambory z tržnice, bylinky pěstované přímo v kuchyni. „Víte, jaká by to byla bez nich nuda?“ říká kuchař, který vrátil čerstvé koření do britských restaurací.
Ačkoliv jeho kuchařské schopnosti jsou nepochybné, na poli podnikání Oliver dlouhodobé úspěchy nemá. V roce 2017 musel zavřít i obchod Jamie, řetězec kuchařských škol Recipease či skupinu restaurací Union Jacks.
Poučil jsem se z chyb, slibuje
Dnes Oliver tvrdí, že jeho strategie bude jiná. Chce začít skromně s jedním podnikem a případně expandovat, pokud se mu bude dařit. Jeho cílem je důsledně kontrolovat náklady a zajistit, aby byl podnik ziskový. Pokud se to podaří, plánuje rozšířit počet restaurací až o čtyři nové provozy ročně.
„Před lety jsem nebral v potaz tehdejší trendy, zejména úpadek obchodních tříd, kde jsme působili, a rostoucí popularitu rozvozu jídla. Mé podniky byly příliš zkostnatělé a nedokázal jsem se přizpůsobit trhu,“ říká Oliver.
Kuchař ale musí počítat s tím, že britský gastronomický sektor momentálně není v nejlepší kondici. Britové utrácejí méně, náklady rostou a vláda zvyšuje daně. „Vím, že situace v odvětví je nyní opravdu drsná,“ uvědomuje si Oliver. Přesto věří, že tentokrát uspěje.