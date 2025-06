Autor: iDNES.cz , ČTK

12:30

Britská vláda hodlá investovat 14,2 miliardy liber (zhruba 416 miliard Kč) do projektu výstavby nové jaderné elektrárny Sizewell C v Suffolku. V úterý to oznámilo britské ministerstvo financí. Výstavba elektrárny, která se plánuje už několik let, podle vlády přímo zaměstná 10 tisíc lidí a vytvoří další tisíce pracovních míst v dodavatelských podnicích.