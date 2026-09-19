Letošní léto přineslo řadu rekordů. Španělsko se s vlnami veder potýkalo 61 dnů, v Německu dosáhla teplota historického maxima a přes 30 stupňů naměřili ve Velké Británii více než měsíc.
To se podepsalo také na nákupních zvyklostech spotřebitelů. Podle společnosti Associated British Foods klesla poptávka po čaji a ani mistrovství světa ve fotbale nepřinutilo zákazníky vyrazit na nákup častěji.
„Teploty byly tento rok tak vysoké, že potraviny, které lidé v tomto období běžně kupují, nešly na odbyt. Horka byla zkrátka vyčerpávající,“ uvedl vedoucí analytik pro maloobchod v Bloomberg Intelligence Charles Allen. „Nejkritičtější byl zejména konec července a srpen. Obvykle to bývá docela příznivá sezona, kdy lidé grilují, jedí saláty a v průměru v obchodech utratí více peněz. Letos se to však nestalo.“
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Britové letos prázdniny trávili doma, užívali si neobvyklé teplo
Zatímco vztah Britů k čaji poměrně ochladl, poptávka po ventilátorech a klimatizacích značně vzrostla. Vyšší tržby oznámil v červenci také zmrzlinový gigant Magnum, přestože se vedení na začátku roku obávalo, že prodej oslabí popularita léků na hubnutí.
„Počasí se stává řídícím faktorem celého odvětví a pozorujeme, že když teploty stoupají, mění se i chování zákazníků,“ uvedl pro Bloomberg Steve Fergus, ředitel maloobchodu a velkoobchodu v bance Barclays. „Je nutné, aby se provozovatelé podmínkám přizpůsobili.“
Rekordy padnou i napřesrok
Někteří se tak rozhodli sortiment upravit. Řetězec pekáren Greggs, vyhlášený svými rolkami s klobáskami, se letos přeorientoval na chlazené občerstvení a ledové nápoje. V první polovině roku pak zaznamenal nárůst tržeb o sedm procent. Primark se zase rozhodl místo zimního oblečení prodávat především sportovní a „přechodové“ kousky. Loňská mírná zima totiž způsobila, že většina kolekce skončila ve výprodeji.
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Uvařené brambory a melounová kaše. Teplotní rekordy ničí úrodu v Asii
Přestože léto pomalu končí, jeho důsledky jsou stále patrné. Prémiový supermarket Waitrose zmírnil požadavky na tvar a velikost zeleniny, protože úrodu výrazně poškodily vysoké teploty. „Upravujeme naše technické specifikace, abychom zajistili, že budeme moct odebrat co největší část sklizně,“ vyjádřil se generální ředitel Tom Denyard.
Marks & Spencer oznámili, že investují do lepších chladicích zařízení, která zvládnou teploty až 45 stupňů Celsia, protože jejich stávající lednice měly během vln veder problémy. Stejnou cestou se vydává také maloobchodní řetězec Sainsbury’s.
Meteorologové se shodují, že letošní teploty byly pouze předzvěstí toho, co přijde v budoucnu. Očekávají, že příští rok se teplotní rekordy opět pokoří kvůli jevu El Niño a zhoršující se klimatické krizi.