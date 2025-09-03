Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let

  18:12
Britská vláda zakáže v Anglii prodej energetických nápojů dětem mladším 16 let. Cílem je zlepšení jejich fyzického a psychického zdraví a posílení boje proti obezitě, informovala místní média. Podle britského ministerstva zdravotnictví vypije přibližně třetina dospívajících alespoň jeden energetický nápoj za týden.
Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting. (2. září 2025) | foto: Profimedia.cz

„Jak mohou děti uspět ve škole, když každý den vypijí ekvivalent dvojitého espressa?“ uvedl britský ministr zdravotnictví Wes Streeting.

Energetické nápoje se podle něj mohou zdát neškodné, mají ale dopad na spánek, soustředění a celkové zdraví dětí. Verze s vysokým obsahem cukru navíc ohrožují zdraví zubů a přispívají k obezitě, doplnil.

Vláda chce zakázat prodej nápojů, které obsahují více než 150 miligramů kofeinu na litr, dětem mladším 16 let. Má jít například o značky Red Bull a Monster, zákaz se ale nedotkne nápojů s menším obsahem kofeinu, jako jsou čaj, káva nebo limonády s kolovou příchutí. Nařízení se bude týkat všech prodejních míst, tedy obchodů, restaurací, kaváren, automatů i on-line prodeje.

I když vláda zatím nestanovila přesné datum, kdy zákaz zavede, Streeting serveru BBC řekl, že to bude dlouho před koncem fungování současného parlamentu, jehož mandát skončí nejpozději v srpnu 2029. Podobná omezení slibovala už předchozí konzervativní vláda, nyní ale plánované nařízení kritizuje.

Britské supermarkety se už dříve dobrovolně rozhodly omezit prodej energetických nápojů dětem, ty si je ale podle serveru The Guardian stále mohou koupit v menších obchodech.

Obaly nápojů s vysokým obsahem kofeinu musí být už nyní označené varováním, že nejsou vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.

Ve středu začala 12týdenní lhůta pro konzultace o zavedení zákazu, jejímž cílem je shromáždit informace od odborníků v oblasti zdravotnictví, představitelů školství nebo prodejců.

Opatření se má vztahovat pouze na Anglii. Severní Irsko, Skotsko a Wales přijímají vlastní rozhodnutí v oblasti zdravotnictví, ovšem podle BBC o zavedení podobného zákazu také uvažují.

