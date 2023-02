Velká Británie uvažuje o digitální libře. Fungovala by současně s měnou

Spotřebitelé a podniky by digitální libru mohli používat pro každodenní platby v obchodech i na síti. Digitální měna by mohla být zavedena nejdříve v druhé polovině tohoto desetiletí a hotovost by neměla nahrazovat, ale doplňovat.

„Hotovost bude i nadále existovat,“ řekl ministr financí Jeremy Hunt. „Digitální libra vydaná a garantovaná Bank of England by mohla být novou platební metodou, která je důvěryhodná, dostupná a snadno použitelná.“ Proto by se podle něj mělo prozkoumat, co je možné, a zároveň chránit finanční stabilitu.

Bitcoin posiluje. Pomohlo mu zajištění miliard dolarů ze zkrachovalé burzy

Digitální libra by se používala prostřednictvím funkce peněženky v chytrém telefonu nebo čipové karty, uvedl Hunt. Sloužila by čistě jako platební prostředek, neúročila by se.

Podobné plány existují také v eurozóně. Tamní strážcové měny už nějakou dobu prověřují možné zavedení digitální verze společné evropské měny. V polovině července 2021 se Evropská centrální banka (ECB) rozhodla posunout přípravné práce na další úroveň.

V nynější dvouleté prověřovací fázi se zkoumají technologie a ochrana údajů. Zavedení digitálního eura se očekává nejdříve v roce 2026, uvedla agentura DPA. Zavedení digitálních měn zvažují i další centrální banky po celém světě.