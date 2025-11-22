Ačkoliv dlouhá léta platilo, že Spojené království se řadilo mezi nejvýznamnější centra bohatých, od nástupu labouristické vlády se zažité pořádky mění. Důvodem je plánovaný nárůst daňových příjmů, o který labourističtí ministři stojí. A to přesto, že podle kritiků jejich politika významně poznamená britský hospodářský růst i tvorbu nových pracovních míst, píše agentura Bloomberg.
Už loni labouristická vláda ve Velké Británii zrušila daňové úlevy pro dědění rodinných podniků či zemědělské půdy. Sazba dědické daně se v Británii blíží ke čtyřicetiprocentní hranici, což je jedna z nejvyšších hodnot mezi vyspělými ekonomikami. I proto mnoho Britů přesouvá svůj majetek do trustů, ve kterých jsou dopady nárůstu dědické daně méně fatální.
Příkladem je movitá rodina Samworthových (Samworth Brothers), která ovládá jednu z největších potravinářských skupin ve Velké Británii. V meziročním srovnání mimo jiné zdvojnásobila výplatu dividend. Podobně je na tom i britská rodina Bamfordových, která stojí za značkou stavebních strojů JCB. Loni si nechali vyplatit nejvyšší dividendu za posledních deset let.
„Současná situace nutí bohaté ke změnám. Spolu se svými poradci a nejbližšími musí zvažovat změny, aby důsledky zvýšení daňového břemena byly pro ně co možná nejmenší,“ podotýká expert James Meyrick ze společnosti UBS Global Wealth Management.
Tyto rody s velmi bohatou historií jsou proti novodobým miliardářům méně flexibilní. Přesun jejich sídel do Monaka, Dubaje či jiných daňově výhodnějších oblastí nepřipadá příliš v úvahu. Přeskupení majetku do trustů je tak jednou z mála cest, která momentálně v jejich případě přichází do úvahy.
Bohatým Britům se politika labouristů nelíbí
Nedávný průzkum společnosti PwC ukázal, že současnou daňovou politiku britské vlády považují za problematickou tři čtvrtiny britských rodinných firem. To je proti celosvětovému průměru asi dvojnásobek.
„Britové po nástupu labouristické vlády více řeší správu vlastního majetku i otázku nástupnictví,“ potvrzuje aktuální trendy analytik Peter Ball z poradenské společnosti Bishop Fleming.
Ačkoliv se někteří bohatí domnívali, že po ohlášených změnách z minulých měsíců již další podobné kroky labouristická vláda nepodnikne, nejspíš se mýlí. Britská ministryně Reevesová má totiž nejspíš už brzy oznámit další novinky.
Hovoří se i o takzvané exit tax, dani na rozloučenou, tedy o speciální dani pro ty, kteří se Spojené království rozhodnou opustit. Britská média píšou mimo jiné o vyšším zdanění luxusních nemovitostí. „Uvidíme, co labouristé ohlásí na konci listopadu,“ říká analytička Henrietta Grimstonová.
Proto mnoho britských milionářů zvažuje, že zemi opustí. Potvrzují to i výsledky srpnového průzkumu poradenské společnosti Saltus, podle kterého o odchodu ze Spojeného království uvažuje asi třetina nejbohatších. Další třetina zvažuje právní změny, a to zejména již zmíněné přesuny majetku do daňově výhodnějších trustů, uzavírá Bloomberg.