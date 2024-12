Britský vývoz potravin do EU klesl o miliardy liber ročně, říká zpráva

Britský premiér Keir Starmer slibuje reformy, které sníží počet migrantů směřujících do Británie. (28. listopadu 2024) | foto: ČTK

Zpráva Centra pro inkluzivní obchodní politiku (CITP) zjistila, že vývoz britských potravin a zemědělských produktů do EU se za tři roky od odchodu Británie z jednotného trhu snížil v průměru o více než 16 procent ve srovnání se třemi lety před odchodem Británie z EU. Tento pokles znamená, že do unie putuje zboží o 2,8 miliardy liber (76 miliard Kč) ročně méně, píše The Guardian.

Ve zprávě se dále uvádí, že ačkoli se tento pokles časově shoduje s událostmi, jako jsou následky pandemie covidu anebo ruská invaze na Ukrajinu, obchodní toky mezi Spojeným královstvím a EU, zejména pak vývoz britského zboží, nevykazují žádné známky návratu na předchozí úroveň.

Organizátoři kampaní i průmyslové skupiny v Británii již v minulosti vyzvali premiéra Keira Starmera, aby pokračoval v plnění slibu labouristů, že například zajistí veterinární dohodu s EU, tzv. dohodu o hygienických a veterinárních opatřeních, která odstraní překážky obchodu.

Administrativa jako překážka

Spojené království oficiálně opustilo jednotný trh 1. ledna 2021 a začalo být považováno za třetí zemi. EU okamžitě zavedla nové hraniční kontroly zemědělsko-potravinářských produktů putujících z Británie včetně nutnosti veterinárních osvědčení, stejně jako fyzické kontroly na hranicích. Po třech letech odkladů zavedla britská vláda v lednu reciproční opatření pro dovoz rostlinného a živočišného zboží a v dubnu byly zavedeny fyzické kontroly. Důvodem tohoto kroku bylo především omezení dovozu chorob rostlin a zvířat do Spojeného království.

Zpráva CITP však uvádí, že mnoho průmyslových organizací zjistilo, že nová certifikace a související regulační opatření pro dovoz a vývoz se ukázaly být stěžejní překážkou růstu a zdrojem značných dodatečných nákladů. Deník Guardian například v srpnu uvedl, že vývozci masných a mléčných výrobků od odchodu Spojeného království z jednotného trhu vynaložili na vývozní zdravotní certifikáty více než 205 milionů liber (5,5 miliardy Kč).

Labouristická vláda ve svém předvolebním manifestu přitom slíbila užší sblížení s EU a veterinární dohodu, která by podle ní zabránila zbytečným hraničním kontrolám a snížila náklady na obchod. V této oblasti však zatím nedošlo k žádnému pokroku. Odborníci varovali, že tato jednání mohou trvat ještě několik let.

„Brexit zvýšil náklady, zplodil dříve nepředstavitelnou byrokracii a vážně poškodil obchod,“ uvedla podle The Guardianu Emma Knaggsová, zástupkyně výkonného ředitele European Movement UK, nezávislé skupiny usilující o co nejužší vztahy s EU.