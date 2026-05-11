Nedávná analýza společnosti Morningstar ukázala, že od roku 2016 odteklo z britských akciových fondů více než 117 miliard liber, což je v přepočtu asi 3,3 bilionů korun. Experti varují, že důvěra investorů v britskou ekonomiku po odchodu z EU výrazně oslabila, upozorňuje Euronews.
Britský akciový index FTSE 100 sdružující stovku největších firem obchodovaných na londýnské burze od referenda v roce 2016 posílil přibližně o 62 procent. Investorům tak v průměru přinášel zhodnocení kolem pěti procent ročně.
Při srovnání s americkým indexem S&P 500 ale výsledky indexu FTSE 100 příliš působivě nevypadají. S&P 500 od roku 2016 posílil o 253 procent, což odpovídá průměrnému ročnímu výnosu přes 13 procent. Britské akcie navíc zaostaly i za německým indexem DAX, který za stejné období vzrostl o 151 procent, a nestačily ani na evropský index Euro STOXX 50, jenž za stejné období posílil o 109 procent.
Ztrácí i britská libra
Experti upozorňují, že odchod Velké Británie z Evropské unie poškodil důvěru investorů a přispěl k tomu, že Británie začala být z pohledu investic vnímána jako rizikovější destinace. Mimo jiné proto od roku 2016 ve Spojeném království zaniklo přibližně 380 britských akciových fondů, zatímco nových vzniklo jen něco málo přes dvě 200.
Britská ekonomika podobně jako zbytek světa doplatila na koronavirovou pandemii, následnou inflační vlnu, přetrvávající geopolitické napětí i domácí politickou krizi. Negativně to pocítila také britská měna, která od referenda v roce 2016 oslabila vůči americkému dolaru přibližně o deset procent a proti euru zhruba o 12 procent.
Ještě výraznější je oslabení britské libry ve srovnání s měnami středoevropských zemí. Vůči české koruně ztratila od referenda v roce 2016 více než 20 procent a proti polskému zlotému oslabila zhruba o 13 procent. Slabší měna sice pomáhá britským exportérům a nadnárodním firmám zastoupeným v indexu FTSE 100, zároveň ale zdražuje dovoz a snižuje kupní sílu britských domácností.
Změna po roce 2022
Euronews rovněž upozorňuje, že po roce 2022 se ekonomická situace ve Velké Británii začala ve srovnání s předchozími lety mírně zlepšovat. Prudký růst úrokových sazeb ve světě a vysoká inflace totiž ochladily zájem investorů o drahé technologické firmy, které v předchozí dekádě táhly především americké akcie.
Naopak začaly posilovat tradiční sektory, jako jsou energetika, bankovnictví, těžební průmysl nebo společnosti vyplácející vysoké dividendy. Právě v těchto oblastech je Británie tradičně silná a britský akciový trh v nich má dlouhodobě výrazné zastoupení.
Index FTSE 100 tak mimo jiné proto po roce 2022 začal překonávat některé globální akciové indexy. Pomohly mu i rekordní zisky ropných a těžařských společností po energetické krizi vyvolané válkou na Ukrajině.
Přesto však mezi investory ve vztahu k britské ekonomice i v roce 2026, deset let od referenda o odchodu z Evropské unie, stále přetrvávají obavy a opatrnost. „Britský trh stále zůstává výrazně podhodnocený vůči historickým průměrům i srovnatelným trhům,“ uzavřela pro Euronews analytička Natalie Bellová ze společnosti Liontrust.