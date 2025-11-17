„Rodina se sídlem v severním Londýně hledá mimořádného a zkušeného lektora, který by podpořil jejich nejmladší dítě v jeho prvních krůčcích k tomu, aby se stalo anglickým gentlemanem,“ zní v inzerátu, na který upozornil britský portál BBC.
Adam Caller, generální ředitel a zakladatel vzdělávací společnosti Tutors International, která rodině pomáhá s hledáním, uvedl, že navzdory počáteční skepsi shledal tuto myšlenku prozíravou a pokrokovou.
|
Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost
Rodina podle jeho slov s lektorem nechce čekat, než se objeví jakékoliv kulturní předsudky. „Je to všechno. Způsob, jakým jíte, způsob, jaký mluvíte,“ zmínil Caller. Podle jeho slov starší sourozenec si již osvojil velmi jemné, neverbální signály a také přijal některé jejich nechtěné kulturní zvyklosti. Bilingvní rodina generálnímu řediteli sdělila, že si nepřeje, aby se s mladším dítětem situace opakovala.
Zájem o umění i jízdu na koni
Rodina doufá, že jejich syn bude časem přijat na prestižní školu, jako je Eton College, St. Paul’s School, Westminster Westminster School nebo Harrow School. „Je důležité, aby vzdělávání chlapce už od raného věku začalo směřovat k přípravě na tento způsob života,“ stálo dále v inzerátu.
Lektor by měl mít podle jejich přání výbornou výslovnost a ovlivňovat dítě hned od raného věku. Úspěšný kandidát by měl podle jeho slov mít znalosti o jízdě na koni, lyžování, umění a hudbě. Rodina má dále zájem, aby dítě jezdilo na ponících a začalo se zhruba ve třech letech učit hrát na hudební nástroj.
Rodina věří, že osvojí-li si dítě „britské způsoby“, pomůže mu to zajistit společenský i profesní úspěch. „Náklady na to pro ně nejsou podstatné,“ uvedl Caller.
|
Kontrola mincí s pompou a v rukavičkách. Britové oprášili 800 let starou tradici
Podle CEO a zakladatele vzdělávací společnosti Blue Education Petera Cui se však něco podobného nedá naplánovat. „Myšlenka, že jeden člověk může sloužit jako živoucí nositel „britskosti“ – někdo, kdo dokáže přenést vlastnosti britského gentlemana na roční dítě – mi připadá idealistická a nereálná,“ zmínil.
Sám se narodil v Číně a v sedmi letech se přestěhoval do Velké Británie. Byl vychován k tomu, aby žil oběma kulturami. „Měl jsem to štěstí prožít nespočet zkušeností, které si přejí také pro syna,“ uvedl. Pravda ale je, že kulturní identitu nelze vnutit zvenčí; musí podle něj vycházet zevnitř.
„Britskost“ jako podnikání
Zakladatel vzdělávací společnosti Tutors International ale věří, že se „britskost“ dá naučit a dokonce i prodávat. „Svět nás vnímá tímto způsobem my bychom si si toho měli vážit a zároveň toho využívat,“ uvedl Caller. Britové by se neměli stydět za to, čím jsou. „Měli bychom na to být naopak hrdí,“ doplnil.
Trh s cílem koupit si „britskost“ pomáhá nejen podnikání vzdělávacím institucím, ale také vedl ke vzniku podniků, jako je například organizace Etiquette Academy Laury Windsorové, které vyučuje etiketu. Zájemci se zde naučí, jak si dát odpolední čaj, obléknout se či vést konverzaci jako Brit.
|
Kontrolní chatboti či rozporuplné mávání. Co nového v etiketě online setkávání
„Společnost se natolik rozředila a uvolnila, že lidé nyní touží vrátit se k tomu, jaká byla dříve,“ uvedla Windsorová. Poptávka po školení vychází podle ní především od mezinárodních klientů, kteří chtějí být schopni komunikovat na obchodních schůzkách nebo akcích. Učí ale také skupiny dětí.
„Být zdvořilý znamená, že respektujete ostatní, dáváte jim pocit pohodlí a důležitosti. Když lidem dáte pocit důležitosti, mají vás rádi – a to otevírá dveře k neuvěřitelným příležitostem,“ uvedla. Nevyučuje sice jednoroční děti, ale začít s výukou v útlém věku podle ní může mít své výhody.
„Když začnou už v jednom roce, vyrostou jako gentlemani, takže nejde o nějaké doladění – je to prostě jejich přirozenost,“ uzavřela Windsorová.