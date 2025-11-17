Gentlemanem snadno a rychle. Rodina nabízí za výchovu ročního syna miliony

Autor:
  9:00
Mezinárodní rodina z Londýna hledá lektora pro svého ročního syna, který by ho měl vést k tomu, aby se stal britským gentlemanem. Inzerát nabízející za tuto pozici roční plat ve výši 180 tisíc liber (4,97 milionu Kč) získal pozornost médií i odborníků. Zatímco někteří v tom vidí promyšlenou investici do budoucnosti, podle jiných jde o přehnaný a idealistický pokus naprogramovat dítě k určité kulturní identitě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Rodina se sídlem v severním Londýně hledá mimořádného a zkušeného lektora, který by podpořil jejich nejmladší dítě v jeho prvních krůčcích k tomu, aby se stalo anglickým gentlemanem,“ zní v inzerátu, na který upozornil britský portál BBC.

Adam Caller, generální ředitel a zakladatel vzdělávací společnosti Tutors International, která rodině pomáhá s hledáním, uvedl, že navzdory počáteční skepsi shledal tuto myšlenku prozíravou a pokrokovou.

Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost

Rodina podle jeho slov s lektorem nechce čekat, než se objeví jakékoliv kulturní předsudky. „Je to všechno. Způsob, jakým jíte, způsob, jaký mluvíte,“ zmínil Caller. Podle jeho slov starší sourozenec si již osvojil velmi jemné, neverbální signály a také přijal některé jejich nechtěné kulturní zvyklosti. Bilingvní rodina generálnímu řediteli sdělila, že si nepřeje, aby se s mladším dítětem situace opakovala.

Zájem o umění i jízdu na koni

Rodina doufá, že jejich syn bude časem přijat na prestižní školu, jako je Eton College, St. Paul’s School, Westminster Westminster School nebo Harrow School. „Je důležité, aby vzdělávání chlapce už od raného věku začalo směřovat k přípravě na tento způsob života,“ stálo dále v inzerátu.

Lektor by měl mít podle jejich přání výbornou výslovnost a ovlivňovat dítě hned od raného věku. Úspěšný kandidát by měl podle jeho slov mít znalosti o jízdě na koni, lyžování, umění a hudbě. Rodina má dále zájem, aby dítě jezdilo na ponících a začalo se zhruba ve třech letech učit hrát na hudební nástroj.

Rodina věří, že osvojí-li si dítě „britské způsoby“, pomůže mu to zajistit společenský i profesní úspěch. „Náklady na to pro ně nejsou podstatné,“ uvedl Caller.

Kontrola mincí s pompou a v rukavičkách. Britové oprášili 800 let starou tradici

Podle CEO a zakladatele vzdělávací společnosti Blue Education Petera Cui se však něco podobného nedá naplánovat. „Myšlenka, že jeden člověk může sloužit jako živoucí nositel „britskosti“ – někdo, kdo dokáže přenést vlastnosti britského gentlemana na roční dítě – mi připadá idealistická a nereálná,“ zmínil.

Sám se narodil v Číně a v sedmi letech se přestěhoval do Velké Británie. Byl vychován k tomu, aby žil oběma kulturami. „Měl jsem to štěstí prožít nespočet zkušeností, které si přejí také pro syna,“ uvedl. Pravda ale je, že kulturní identitu nelze vnutit zvenčí; musí podle něj vycházet zevnitř.

„Britskost“ jako podnikání

Zakladatel vzdělávací společnosti Tutors International ale věří, že se „britskost“ dá naučit a dokonce i prodávat. „Svět nás vnímá tímto způsobem my bychom si si toho měli vážit a zároveň toho využívat,“ uvedl Caller. Britové by se neměli stydět za to, čím jsou. „Měli bychom na to být naopak hrdí,“ doplnil.

Trh s cílem koupit si „britskost“ pomáhá nejen podnikání vzdělávacím institucím, ale také vedl ke vzniku podniků, jako je například organizace Etiquette Academy Laury Windsorové, které vyučuje etiketu. Zájemci se zde naučí, jak si dát odpolední čaj, obléknout se či vést konverzaci jako Brit.

Kontrolní chatboti či rozporuplné mávání. Co nového v etiketě online setkávání

„Společnost se natolik rozředila a uvolnila, že lidé nyní touží vrátit se k tomu, jaká byla dříve,“ uvedla Windsorová. Poptávka po školení vychází podle ní především od mezinárodních klientů, kteří chtějí být schopni komunikovat na obchodních schůzkách nebo akcích. Učí ale také skupiny dětí.

„Být zdvořilý znamená, že respektujete ostatní, dáváte jim pocit pohodlí a důležitosti. Když lidem dáte pocit důležitosti, mají vás rádi – a to otevírá dveře k neuvěřitelným příležitostem,“ uvedla. Nevyučuje sice jednoroční děti, ale začít s výukou v útlém věku podle ní může mít své výhody.

„Když začnou už v jednom roce, vyrostou jako gentlemani, takže nejde o nějaké doladění – je to prostě jejich přirozenost,“ uzavřela Windsorová.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...

Gentlemanem snadno a rychle. Rodina nabízí za výchovu ročního syna miliony

británie gentleman malba obraz kůň dostavník

Mezinárodní rodina z Londýna hledá lektora pro svého ročního syna, který by ho měl vést k tomu, aby se stal britským gentlemanem. Inzerát nabízející za tuto pozici roční plat ve výši 180 tisíc liber...

17. listopadu 2025

Na prodeji padělků uteče státu ročně 14 miliard korun. A lidem jde i o zdraví

ilustrační snímek

Padělání zboží řadí odborníci k nejvýnosnějším způsobům, jak přijít k penězům trestnou činností. Padělky tvoří přibližně 3,3 procenta hodnoty zboží v maloobchodním trhu. Škoda, kterou prodejem...

17. listopadu 2025

Závislost na ruských palivech se nevyplácí ani Střední Asii, Astana obrací toky

Premium
Ropné pole v oblasti Mangistau v Kazachstánu.

Benzínová krize v Rusku začíná doléhat i na země Středí Asie. Jsou však mezi nimi rozdíly. Zatímco v Tádžikistánu jdou ceny nahoru, v Turkmenistánu zůstává situace díky vlastní ropě a domácí produkci...

17. listopadu 2025

OBRAZEM: Autor se inspiroval kakaem. Slavná lahev Coca-Coly slaví 110. výročí

Před 110 lety došlo k patentu na láhev Coca-Coly jak ji známe dnes.

Svou historii má nejen nápoj Coca-Cola od lékárníka Pembertona, ale i jeho obal. První lahve byly jednoduché z hladkého skla a napodobit je nebylo těžké. Proto se v roce 1915 zrodil nynější...

16. listopadu 2025  19:10

Konec éry hromadění. Mladí o sbírky po rodičích nestojí, nevědí, co s nimi

Sbírka skleněných vánočních ozdob v krabici (13. srpna 2025)

Podle odhadů by v následujících letech měly generace X a Y zdědit po svých předcích zhruba 90 bilionů dolarů. Jenže v aktivech, což znamená spoustu broušeného skla, stříbrných příborů či bizarních...

16. listopadu 2025

Kolik vydělávají evropské domácnosti. Ty české nedosahují ani na unijní průměr

Euromince

Rozdíly v příjmech domácností napříč Evropou jsou v roce 2025 stále obrovské, a to i při přepočtu na kupní sílu. Země na východě kontinentu výrazně zaostávají za těmi na západě, jihoevropské...

16. listopadu 2025

Vzácná jako diamant. Jak chutná nejdražší rýže na světě zapsaná do knihy rekordů

Nejlepší rýže na světě drží rekord v Guinessově knize rekordů. Je totiž i...

Nejdražší rýže světa vznikla z touhy kuchařského vizionáře Keidžiho Saiky ukázat světu dokonalost japonského zemědělství. Prodává se v přepočtu za 1 500 korun za krabičku, a přesto se každý rok...

16. listopadu 2025

Čína zažívá polovodičovou krizi. Firmám kvůli restrikcím chybějí americké čipy

Křemíkové čipy pronikají do všech oblastí našeho života.

Trumpova administrativa se dlouhodobě snaží omezovat dodávky kvalitních čipů v oblasti umělé inteligence do Číny. Spojené státy v praxi uplatňují poměrně přísné exportní restrikce, které mají v...

16. listopadu 2025

Lidl v Maďarsku testuje pojízdný supermarket. Potraviny vozí hlavně na venkov

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt,...

Obchodní řetězec Lidl zahájil v polovině října v Maďarsku pilotní projekt, jehož cílem je zajistit dostupnost potravin v menších obcích, které nemají vlastní supermarket. Speciální pojízdná prodejna...

16. listopadu 2025

Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Šéf Applu Tim Cook

Tim Cook by mohl již příští rok skončit jako výkonný ředitel Applu. Americký technologický gigant se čím dál intenzivněji připravuje na jeho odchod. Píše o tom list Financial Times s odvoláním na...

16. listopadu 2025  8:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

16. listopadu 2025

Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum

Výdejních boxů ve městech stále přibývá. Liberec jejich počet monitoruje a chce...

Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají přidávat další. Ke klasické variantě vyzvedávání zásilek na přepážkách už by se lidé vrátit nechtěli, s...

16. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.