Velbloudí cappuccino, jogurt či kefír. Přichází další superpotravina

Obyvatelé skotského Glasgow měli koncem května jedinečnou možnost ochutnat něco netradičního - cappuccino z velbloudího mléka. Místní kavárna Willow Tea Rooms kávovou novinku představila jako součást projektu na podporu keňských obchodníků s mlékem ze severovýchodního kraje Wajir, které se potýkají s dopady klimatických změn.

Východní Afrika je s více než 12,2 milionu velbloudů domovem jedné z největších světových populací tohoto zvířete. Jejich pěnivé mléko - bohaté na železo, vitaminy B a C a s nízkým podílem tuku - je ceněno v regionu i po celém světě pro své léčivé účinky, hlavně proti cukrovce a alergiím, používá se také jako afrodisiakum. Jako zdroj živin je cenné také v horkých a vyprahlých oblastech, kde klimatické změny ještě zhoršují už tak velká sucha a decimují tamější potravinový řetězec, píše Quartz.

Z velbloudího mléka se vyrábí široká škála produktů od kojeneckého mléka po čokolády, pizzy nebo frappuccino. Začínají ho objevovat spotřebitelé po celém světě.

V Africe se několika firmám, například mauretánské Tiviski, daří dostávat mezi producenty kravského mléka. Výrobce se spoléhá na místní chovatele velbloudů. V Čadu pomáhají konzumaci lehce slaného mléka popularizovat mléčné tyčinky, egyptský výrobce Tayyiba Farms zase nabízí z velbloudího mléka čerstvý sýr, kefír nebo jogurt.

Ve východní Africe je ale velbloudí mlékárenství teprve na začátku. Velká část produkce se prodá a spotřebuje na domácím trhu nebo mléko vypijí velblouďata. Podle některých názorů toto nedocenění smetanové tekutiny podkopává její potenciál stát se multimiliardovým byznysem, který by mohl změnit život jak majitelů stád, tak obchodníků s mlékem.

Nová superpotravina?

V keňské Nairobi loni otevřela závod firma Nuug, která zpracovává velbloudí produkty. Její majitel Bashir Warsame odebírá mléko od chovatelů na jihu a ve středu země a vyrábí z něj mléko nebo jogurty s různými příchutěmi, které prodává do supermarketů i domácností v hlavním městě.

„Velbloudí výroba je velmi nezralá, od dojení po dodávky,“ říká. Je jedním z nové vlny podnikatelů, kteří založili svůj byznys na tekutině, kterou někteří nazývají bílým zlatem. Kombinací direct marketingu, sociálních médií a pozitivní šeptandy chtějí přivést pouštní zvířata do měst a vydělávat na nich. Mění také tradiční způsob konzumace z uzených a vařených produktů na pasterizované a práškové formy.

Mezi tyto firmy patří i White Gold, která začala podnikat ve středokeňském městě Nanyuki poté, co velkozpracovatel velbloudího mléka Vital v roce 2017 skončil kvůli finančním problémům. V oblasti Wajir nevládní organizace jako Mercy Corps pomáhaly nainstalovat chlazené automaty na velbloudí mléko. Aby podpořili nárůst počtu velbloudů a zvýšili bezpečnost potravinových produktů, poslaly keňské úřady velbloudy také pastevcům do suchých a polosuchých oblastí.

V Somálsku, kde žije jedna z nejpočetnějších velbloudích populací, je produkce velbloudího mléka také vnímána jako ziskové podnikání, které může pastevce začlenit do standardní ekonomiky. „Opravdu věřím, že velbloudí mléko je superpotravinou a stane se mlékem budoucnosti,“ říká Mohamed Jimale, zakladatel švédského startupu Agrikaab.

Od etiopské bezlepkové obiloviny teff (milička habešská) přes senegalské fonio (rosička útlá) - nejstarší africkou obilovinu, ovoce baobab, lusky tamarind po sušený ibišek, Afrika přispívá k celosvětové explozi superpotravin, které si získávají mnoho zákazníků ze západního světa pro svůj vysoký obsah kvalitních živin a antioxidantů.

Bývalý nomád Jimale svou firmu založil ve snaze prospět somálskému zemědělství a hospodářskému zvířectvu, které trpí opakovanými suchy a špatnou dostupností vody. Agrikaab prodává velbloudy místním i cizincům za běžnou měnu, aby ale nalákal víc zákazníků, přijímá i kryptoměny.

Po celém Somálsku provozuje šest farem, z nichž dvě jsou velbloudí. Jimale doufá, že sežene investory, díky kterým by mohl z velbloudího mléka vyrábět sýr, zmrzlinu a mýdla.

Majitele firmy Nuug Bashira Warsameho zase láká kosmetika z velbloudího mléka, kterou prý používala už egyptská královna Kleopatra. Ta se údajně v mléce hrbatých živočichů koupala, aby měla měkkou a jasnou pleť.

Před podobnými podnikateli ale stojí stále ještě mnoho překážek spojených s odběrem mléka, infrastrukturou a marketingem. Podle Warsameho je jednou s cest spolupráce s místními producenty kávy a čaje, které se exportují do celého světa. Vlády by podle něj měly velbloudy a jejich pastevce také integrovat do turistického průmyslu.