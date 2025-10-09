Soumrak sojových párků. Europoslanci zasáhli proti matoucímu označení

Autor: ,
  9:30
Europoslanci podpořili zákaz používání názvů, jako je burger, klobása, řízek či steak, pro rostlinné produkty. Lze je podle nich využívat pouze pro výrobky obsahující maso. Pro návrh hlasovalo 355 europoslanců, 247 jich bylo proti a 30 se zdrželo hlasování. Podle kritiků ale otázka jen odvádí pozornost od skutečných problémů, s nimiž se evropské zemědělství potýká.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Postoj europarlamentu otevírá dveře k zahájení diskuse o konečné podobě legislativy s členskými zeměmi unie a Evropskou komisí. Ministři zemědělství zemí EU už delší dobu žádají komisi, aby problematiku „vegetariánského masa“ řešila, poznamenal portál Euractiv.

„Steak, řízek nebo klobása jsou produkty z našich chovů hospodářských zvířat, tečka. Žádné laboratorní náhražky, žádné rostlinné produkty,“ uvedla v úterý debatě na plenárním zasedání ve Štrasburku francouzská europoslankyně Céline Imartová z frakce Evropské lidové strany (EPP). Její pozměňovací návrh, který prošel, konkrétně zmiňuje sedm výrazů, které mají napříště souviset pouze s masem či jinými živočišnými produkty. Jde o steak, řízek, klobása, burger, hamburger, žloutek a bílek.

Tažení proti „fazolovým párkům“ se přeneslo do Bruselu. Česko žádá ochranu masa

Europoslanci ve středu hlasovali o dvou předpisech, o zjednodušení společné zemědělské politiky a o postavení farmářů v potravinovém řetězci. Právě součástí druhé normy byl i pozměňovací návrh týkající se zavádějícího označování vegetariánských produktů.

Kde jsou skutečné problémy?

Navrhované změny současné společné zemědělské politiky mají reagovat na výzvy, kterým evropští zemědělci v posledních letech stále častěji čelí. Jejich cílem je snížit administrativní zátěž, zejména pro malé zemědělce, a posílit postavení zemědělců na světových trzích a v hospodářské soutěži.

Zmizí z restaurací květákové karbanátky? Ministerstvo řeší názvy pokrmů

„Nepodpořila jsem pozměňovací návrh EPP, který chce zakázat používání názvů jako veggie burger nebo vegan řízek pro rostlinné, bezmasé produkty. Tento návrh pouze odvádí pozornost od skutečných problémů evropského zemědělství a oslabuje původní cíl legislativy – tedy zajistit férovější podmínky pro farmáře,“ okomentovala hlasování pirátská europoslankyně Markéta Gregorová z frakce Zelených. Žádné důkazy podle ní nenaznačují, že by spotřebitelé byli z takto používaných názvů zmatení.

„Zákaz by navíc přinesl zbytečné byrokratické překážky a vysoké náklady pro výrobce. Proti se postavili i mnozí tradiční producenti masa a maloobchodní řetězce, protože rostlinné alternativy se staly důležitou součástí jejich podnikání,“ dodala Gregorová s tím, že evropská politika by se měla soustředit na to, jak zvýšit příjmy zemědělců a ne na kulturní války ohledně názvů potravin.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Soumrak sojových párků. Europoslanci zasáhli proti matoucímu označení

Europoslanci podpořili zákaz používání názvů, jako je burger, klobása, řízek či steak, pro rostlinné produkty. Lze je podle nich využívat pouze pro výrobky obsahující maso. Pro návrh hlasovalo 355...

9. října 2025  9:30

Drobní investoři stále více sázejí na AI. Pomáhá jim s výběrem portfolia

Umělá inteligence stále zřetelněji vstupuje také do světa investování. AI nástroje využívají i drobní investoři, podle aktuálních statistik je to dokonce každý desátý. Odhady ukazují, že význam umělé...

9. října 2025

EU velí omezit plýtvání. Potravináři už nevědí jak, zabrat budou muset domácnosti

Premium

Snížit množství potravinářského odpadu vyprodukovaného u výrobců, ale i v maloobchodě nebo v domácnostech se rozhodli uzákonit europoslanci. Odhlasovali směrnici, podle které se do roku 2030 musí...

9. října 2025

Amazon v Belgii investuje jednu miliardu eur do roku 2027. Google pětkrát tolik

Americká společnost Amazon plánuje do roku 2027 investovat v Belgii jednu miliardu eur (24,4 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Reuters, s odvoláním na list L’Echo. Agentura Belga později...

8. října 2025  21:20

Obchodníci v USA se kvůli clům předzásobili. O zboží nakonec nemusí být zájem

Američtí maloobchodníci s napětím čekají, jaké prodeje budou mít v dalších týdnech a měsících. Řada z nich se totiž kvůli protekcionistické politice Trumpovy administrativy předzásobila. Mnohé sklady...

8. října 2025

Úsek dálnice D35 na Jičínsku postaví sdružení firem za víc než čtyři miliardy

Úsek dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku postaví za 4,33 miliardy korun bez DPH sdružení firem STRABAG SIS a FIRESTA-Fišer. Rozhodlo tak Ředitelství silnic a dálnic. Vybrané sdružení...

8. října 2025  18:19

Dotykové kiosky slaví deset let. Změnily objednávky i roli obsluhy v restauracích

Již od roku 2015 mění samoobslužné kiosky způsob, jakým si Češi objednávají jídlo v restauracích. Přestože zpočátku budila nová technologie obavy kvůli tomu, že gastronomii odosobní, dnes je z nich...

8. října 2025

Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

V Německu po desetiletích skončil spor o používání názvu Spezi, který označuje mix kolového nápoje a pomerančové limonády. Ve středu o tom informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová...

8. října 2025  17:49

Trápí celou Evropu. Africký mor prasat ohrožuje i Česko, varuje veterinární správa

Přestože se opatření spojená s africkým morem u prasat v Česku zmírnila, nákaza podle Státní veterinární správy (SVS) ČR zůstává hrozbou. S africkým morem bojují i za hranicemi v sousedním Německu a...

8. října 2025  17:26

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, by se měl podle hlavních zemědělských nevládních organizací stát ministrem zemědělství. O podpoře dlouholetého zemědělského...

8. října 2025  16:28

Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou...

8. října 2025  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.