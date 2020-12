Bezmasý leden. Zkuste jíst chvíli vegansky, vyzývají společnost celebrity

Zpěvák Paul McCartney, herečka a modelka Lily Cole, britský komik Ricky Gervais nebo herec Alan Cumming společně se skupinami Greenpeace a Friends of the Earth podepsali otevřený dopis, který vyzývá k tomu, aby lidé v prvním měsíci příštího roku vynechali živočišné produkty. „Nemůžeme bojovat proti klimatické změně, pokud budeme stále ve velkém pěstovat a jíst zvířata,“ uvádí v dopise.



Výzva pro veřejnost dostala oficiální název Veganuary, tedy spojení slova vegan a anglického výrazu january pro leden. Mezi další zapojené celebrity se řadí televizní moderátor a enviromentalista Chris Packham, kytarista Johnny Marr, hráč kriketu Jason Gillespie, podnikatelka Deborah Meadenová nebo komici John Bishop, Sara Pascoeová nebo Jon Richardson.

Organizátoři výzvy doufají, že se jim povede k veganství v lednu přivést alespoň 500 tisíc lidí. V loňském roce jich bylo 350 tisíc. „Virus, který k nám letos přišel, vychází stejně jako SARS, Ebola nebo HIV z toho, že ubližujeme přírodě a nechováme se dobře ke zvířatům, které tu s námi žijí. Příroda nám dala tvrdou lekci a proto se jí musíme snažit porozumět a navázat se na ni, jinak si zaděláváme na velké potíže. Proto je nutné propagovat veganství a vegetariánství a přimět co nejvíce lidí, aby změnili způsob stravování,“ uvedl ohledně výzvy pro The Guardian Packham.

Rostoucí trend veganství a vegetariánství je znatelný i na globálním trhu s masem. V roce 2019 totiž podle UN Food and Agriculture Organization došlo k meziročnímu poklesu prodejů masa. Od roku 1961, kdy se ročně prodalo zhruba 71 milionů tun až do roku 2018, kdy se prodalo 340 milionů tun, totiž prodej masa meziročně neustále narůstal. Změny ve stravování vnímají i supermarkety.

Odlesňování kvůli masu

Během lockdownu ale došlo k opětovnému zvýšení konzumace masa, podle průzkumu agentury Kantar se prodej krůtího masa zvedl o 36 procent oproti minulému roku a u červeného masa a drůbeže pak každý měsíc až do září šlo o desetiprocentní nárůst.



V dopise výzvy Veganuary se zmiňují i enviromentální dopady, které konzumace masa má. „Chov zvířat vyprodukuje zhruba 14,5 procenta skleníkových plynů, které lidé pouští do ovzduší. Kvůli tomu, aby se měla kde pást zvířata na porážku, se v minulých letech vykácelo 80 procent lesního porostu v Brazílii. Podobně se to děje i v ostatních koutech světa. Odlesňování je závažný problém. Vymírají kvůli ní zvířata, ničí se domorodé kmeny, urychluje to klimatickou změnu a přivádí nás to do bližšího kontaktu s dalšími divokými zvířaty, které na nás mohou přenést svá onemocnění a lidstvo riskuje další pandemii,“ píše se v dopise.

Podle Packhama však není cílem přivést k veganství úplně celou populaci. „Je tu určitá skupina, které osobně říkám ultra vegani, kteří by si přáli, abychom všichni přestali jíst maso ze dne na den. To by ovšem velmi poškodilo farmáře a částečně i přírodu, protože kvalitní a dobře odvedený chov zvířat je dobrý pro biodiversitu. Potřebujeme prostě obecně jíst méně masa a platit za něj více, abychom podporovali farmáře, kteří svá zvířata pěstují eticky a kvalitně,“ uzavírá.