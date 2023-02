Zachrání váš pes planetu? Výrobci granulí experimentují s hmyzem i kapry koi

Redukci uhlíkové stopy si dal za cíl třeba i britský startup Yora Pet Foods. Ten pejskaře od nákupů tradiční stravy odrazuje již od roku 2015 a podle šéfa společnosti Glenna Rankina to vypadá, že se mu to i daří. „Naše tržby se meziročně zvýšily až na dvojnásobek a v roce 2022 přesáhly hranici 2,2 milionu liber (asi 588 milionu korun),“ říká Rankin.

Yora vyrábí speciální krmivo pro psy z larev černých mušek. Prozatím se mu podařilo dostat se svým produktem do dvou desítek zemí na světě včetně Česka. „Počítáme s tím, že v příštích měsících se tento počet ještě dál rozroste,“ dodává šéf společnosti. Granule Yora pro všechna psí plemena s normální aktivitou nabízí mimo jiné i česká Alza,. Za 12kilogramové balení si účtuje 2 499 Kč.

Podobně úspěšně se nyní daří třeba i americké společnosti Wild Earth, která na trhu s krmivy funguje od roku 2019. Za projektem stojí podnikatel Ryan Bethencourt, který představil svůj záměr ve speciální americké reality show Shark Tank, obdobě české reality show Den D, kde se ucházel o peníze investorů. Většinu z nich jeho projekt sice nenadchl, ale přidal se alespoň podnikatel Mark Cuban, který do firmy výměnou za desetiprocentní podíl vložil 550 tisíc amerických dolarů (asi 12,2 milionů korun).

Investice se vyplatila. Loni společnost totiž vyrobila krmivo pro psy na bázi rostlin v hodnotě 12 milionů dolarů (zhruba 270 milionů korun), což je asi o 2 300 procent víc než v roce 2019. Mezi nejoblíbenější výrobky této společnosti se řadí třeba pamlsky pro psy na bázi arašídového másla nebo krmivo ze sušeného droždí. „Už nemusíte mít průmyslové chovy zvířat. V příštích deseti letech bude tento způsob již zastaralé,“ nechal se slyšet v jednom z rozhovorů Bethencourt. Pro agenturu Bloomberg také uvedl, že postupně dochází ke změnám i v jeho zákaznické struktuře. Nenacházejí se totiž mezi nimi už jen vegani a vegetariáni.

Reagují i velcí hráči

Americká marketingová společnost Future Market Insights uvádí, že celosvětový prodej veganského krmiva pro psy dosáhl v roce 2021 hodnoty 12 miliard dolarů (270 miliard korun). V příštím desetiletí se předpokládá ještě další až sedmiprocentní růst. Podobně rostoucí trend se očekává i v případě krmiva na bázi hmyzu.

Brabantíkovi granule neodvažujte, sežere pak při venčení i exkrementy

Na nové trendy postupně reagují i velcí hráči. Společnost Purina ze skupiny Nestlé experimentuje s krmivem pro psy vyrobeném z kaprů koi, tedy invazivních sladkovodních ryb, jež jsou rozšířené v mnoha amerických vodních tocích. Společnost Mars, která stojí za značkami Royal Canin nebo Pedigree, pak už v roce 2021 přidala mezi své produkty krmivo pro kočky na bázi hmyzu.

Do jaké míry je tato iniciativa veganského krmiva pro zvířata z pohledu udržitelnosti vlastně efektivní, zůstává diskutabilní. Krmiva pro zvířata na bázi masa se totiž povětšinou vyrábějí z odřezků, které lidé běžně nekonzumují. I proto se k záměru nemasových krmiv staví mnoho spotřebitelů stále poměrně s velkou nedůvěrou. Domnívají se totiž, že maso je pro jídelníček jejich mazlíčků stěžejní součástí jejich výživy.

„Většina lidí si stále myslí, že jejich psi by měli žrát maso. Spousta z nich podrobně zkoumá i složení, a pokud tam maso nevidí, nevěří, že je to pro jejich miláčka to nejlepší,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg americký konzultant Mark Finke.