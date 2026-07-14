Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Itálie v úzkých. Kvůli extrémním vedrům je v ohrožení produkce parmezánu

Autor: ,
  7:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Při teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia tráví krávy více času vleže, méně žerou a produkují až o deset procent méně mléka. To je vedle soli a syřidla jedno ze tří surovin sýra Parmigiano. Jeho přísně kontrolovaná výroba je povolená jen v pěti italských provinciích, převážně v regionu Emilia-Romagna. Tamní výrobci se nyní obávají o jeho kvalitu a množství. Kvůli vysokým teplotám jim vzrostly i náklady.

Před padesáti lety farmáři v italském regionu Emilia-Romagna během letních nocí otevírali okna ve stájích, aby ochladili dobytek.

Dnes, kdy vlny veder zvyšují teploty na rekordní hodnoty, zůstávají okna otevřená nepřetržitě, aby chránila krávy a nakonec i jejich mléko, které je základem tradiční výroby sýra parmezán.

Mince byly po staletí značkou. Ve světě se jako platidlo využíval dokonce parmazán

„Extrémní horko ovlivňuje kvalitu i množství mléka,“ uvedl Nicola Bertinelli, šéf Konsorcia Parmigiano Reggiano, který zároveň vede mléčnou farmu na okraji Parmy, založenou jeho rodinou v roce 1895.

Výroba pravého parmezánu je povolena pouze v pěti provinciích, převážně v regionu Emilia-Romagna. Krávy musí být krmeny výhradně trávou a senem vypěstovanými v této oblasti.

„Když neprší, tráva neroste, seno nelze vyrobit a není možné získat mléko potřebné k výrobě sýra,“ řekl 54letý Bertinelli.

On i další farmáři nainstalovali ventilátory a systémy pro tvorbu vodní mlhy. Tato dodatečná chladicí opatření však výrazně zvýšila jejich náklady na energie.

Náklady se zvýšily i v parmezánských bankách

Rostoucí účty dopadají také na správce skladů, kde jsou sýrová kola uložena během procesu zrání po dobu nejméně 12 měsíců, někdy tří let nebo i déle.

Ve dvou skladech provozovaných společností Magazzini Generali delle Tagliate (MGT) v provinciích Reggio Emilia a Modena je uloženo více než 500 tisíc kol parmezánu v celkové hodnotě přesahující 300 milionů eur (6,4 miliardy korun).

„Během letošních vrcholů vln veder vzrostla naše denní spotřeba energie přibližně o 30 procent,“ uvedl ředitel MGT Giancarlo Ravanetti. „Aby byla naše zařízení co nejúspornější, vylepšili jsme chladicí systémy a kotle, zlepšili izolaci budov a zvýšili výrobu energie z obnovitelných zdrojů,“ dodal.

Klimatizované sklady v regionu se staly institucemi známými jako parmezánská banka. Za jejich zdmi jdou technologie a tradice ruku v ruce.

Jídlo je součást kultury. Často se na to zapomíná, říká šéfkuchař

Každé kolo parmezánu prochází přísnými kontrolami kvality, včetně rentgenového skenování, aby se vyloučily vady. Sýr také každý týden kontrolují odborníci, kteří na jednotlivá kola poklepávají malými kladívky a podle zvuku hledají známky vad, jež se mohly během zrání objevit.

„Lidský faktor zůstává klíčový a je skutečnou silou celého procesu,“ uvedl Ravanetti.

Paolo Ganzerli, ředitel mezinárodního prodeje u potravinářské skupiny GranTerre, která v roce 2025 vykázala konsolidované tržby ve výši 1,87 miliardy eur (39,7 miliardy korun), sdílí Ravanettiho obavy z rostoucích nákladů.

„Pokud budou extrémní jevy trvat déle a budou intenzivnější, určitě to ovlivní množství i kvalitu mléka, ale především to povede k vyšším nákladům,“ uvedl.

Fermentace dává dříve nechtěným surovinám druhý život. Vznikají sýry i krmiva

Odvětví parmezánu vytváří odhadem roční tržby ve výši 4,5 miliardy eur (95,6 miliardy korun), zaměstnává tisíce lidí a pohání místní ekonomiku.

„Parmezán existuje už více než 800 let,“ řekl Ganzerli. „Nechceme být poslední generací, která ho bude jíst,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

Itálie v úzkých. Kvůli extrémním vedrům je v ohrožení produkce parmezánu

Pracovník kontroly kvality prohlíží bochník sýra Parmigiano Reggiano.

Při teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia tráví krávy více času vleže, méně žerou a produkují až o deset procent méně mléka. To je vedle soli a syřidla jedno ze tří surovin sýra Parmigiano. Jeho...

14. července 2026  7:48

Na dům ani auto nedosáhnou. Američané proto utrácejí za roztomilé miniatury

Miniaturní verze ikonického kbelíku značky Lowe’s. (9. črvence 2026)

Zatímco velké nákupy Američané odkládají, obchodníci našli způsob, jak je přimět utrácet. Nabízejí zmenšené verze oblíbených produktů. Mini tašky, kbelíky, spotřebiče i láhve alkoholu za dostupnější...

14. července 2026

V Česku se staví více. Počty povolení rostou tam, kde lidé chtějí bydlet

Premium
ilustrační snímek

Výstavba roste už devatenáct měsíců v řadě. Květen, což je poslední měsíc, ze kterého jsou dostupné statistiky, připsal meziročně více než jedenáctiprocentní nárůst počtu vydaných stavebních...

14. července 2026

Trumpova globální cla mají dohru. USA na nich vrátily přes 80 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Spojené státy vrátily na clech od začátku rozpočtového roku v říjnu 81 miliard dolarů (1,7 bilionu korun). Převážná část vratek je podle představitele ministerstva financí výsledkem únorového...

13. července 2026  22:08

Ropa opět zdražila. Ceny reagují na slova Trumpa, který chce obnovit blokádu Íránu

Již čtyři měsíce se spolu s posádkou plaví na palubě tankeru plujícího pod...

Růst cen ropy na světových trzích ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Íránu. Severomořská ropa Brent kolem 20:20 SELČ vykazovala...

13. července 2026  21:43

Státy USA podaly žalobu za „spravedlivé trhy“. Chtějí zabránit spojení Warner Bros a Paramount

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Skupina dvanácti amerických států v čele s Kalifornií podala žalobu s cílem zablokovat převzetí americké mediální firmy Warner Bros. Discovery domácím konkurentem Paramount Skydance za 110 miliard...

13. července 2026  20:20

Obří skládka u Jakarty živí celé rodiny. Indonésie ji přesto chce uzavřít

Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...

Zhruba čtyřicet kilometrů od centra indonéské Jakarty se rozprostírá jedna z největších skládek Asie. Popelářské vozy sem každým dnem přivážejí tisíce tun odpadu, mezi jehož hromadami si vydělávají...

13. července 2026

Kvůli super El Niñu je v ohrožení rýže, olej, cukr i káva, varují odborníci

Zemědělci na rýžovém poli v Indii (21. července 2023)

Ekonomové varují, že letošní výjimečně silný klimatický cyklus El Niño by mohl způsobit závažný šok v oblasti globálních cen potravin, který by mohl trvat až do roku 2028. Tento klimatický...

13. července 2026

Jindru chválil i host z Ameriky. V Jindřichově Hradci po 60 letech opět vaří pivo

Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno...

Pivovar v Jindřichově Hradci po 60 letech zase vaří pivo. Radnice chátrající areál opravila za více než půl miliardy korun a nabídla ho k pronájmu. Jednou z podmínek bylo, že název piva bude spojený...

13. července 2026  16:39

Doprava v Hormuzu se komplikuje. Rejdaři raději vypínají transpondéry

Zakotvené lodě na pobřeží u města Bandar Abbás v Íránu. Napětí v Hormuzském...

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se v posledních dnech dále komplikuje. Plavidla při cestě proto začala raději vypínat sledovací systémy, aby nebylo možné zjistit jejich přesnou polohu. Rejdaři se...

13. července 2026  15:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ČEZ plánuje další malé modulární reaktory, uzavře nové smlouvy s Rolls-Royce

Vizualizace možné podoby malého modulárního reaktoru (SMR).

Česká republika uzavře příští týden smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už...

13. července 2026  14:32

Zeleninu zdražuje i drahé mytí obalů, zlobí se sedlák na řetězce a Antimonopolní úřad

Petr Hanka, jednatel zelinářské firmy Hanka Mochov (11. července 2026)

Proč je zelenina na pultech obchodů drahá? Mimo jiné proto, že její cenu zvyšují obaly. Podle jednoho z větších zelinářů Petra Hanky, stojí vypláchnutí vratné přepravky i 20 korun, zdražování se pak...

13. července 2026  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.