Podle analýzy společnosti MyLogIQ bylo součástí akciového indexu Russell 3000, který zahrnuje 3 000 největších amerických veřejně obchodovaných společností, v roce 2015 jedenáct společnosti, které měly dva generální ředitele. V roce 2024 se jejich počet více než zdvojnásobil na 24.
V loňském roce přistoupilo k modelu několik velkých firem, mezi nimi jsou společnost Oracle, Comcast anebo Spotify. Netflix má dva CEO už od roku 2020.
|
Chcete nového člověka? Dokažte, že jeho práci nezvládne AI, požadují firmy
„Můžete mít dvojici CEO, kde jeden je extrovertní vizionář, kterému dělají potíže drobné úkoly, a druhý je orientovaný na detail, miluje práci s daty a jemnými nuancemi,“ uvádí pro BBC jeden z přínosů koučka v oblasti leadershipu Audrey Hametnerová.
Podle ní také si dvojice generálních ředitelů si mohou dovolit vzít volno, které by si samostatní CEO často nepřipustili. Vzpomíná například na klienta, který si pět let nevzal dovolenou. Poté, co přišel druhý generální ředitel, si mohl rodinnou dovolenou konečně dopřát.
Snazší návrat z mateřské dovolené
Pippa Beggová, která ve vedení britské společnosti Board Intelligence působila po boku Jennifer Sundbergové téměř šestnáct let, zmínila také mateřskou dovolenou, která je v případě žen ve vedoucích pozicích často velmi krátká.
„Kdybychom neměly model sdíleného vedení, pravděpodobně bychom cítily potřebu najít nového generálního ředitele nebo firmu dokonce prodat – což je něco, co se stává tolika podnikům vedeným ženami, protože nevidí, jak by to mohlo fungovat. Naše zkušenost ukazuje, že to fungovat může,“ zmínila manažerka.
Během pěti let si vzala tři mateřské dovolené, každou zhruba na šest měsíců, a po jejím skončení se vrátila pracovat čtyři dny v týdnu. Dvakrát na mateřskou dovolenou odešla i její kolegyně Jennifer Sundbergová.
|
Jak se změní svět práce v příštích dvaceti letech. Odborníci předkládají své vize
Podobnou zkušenost mají Dhruv Amin a Marcus Lowe, spoluzakladatelé a generální ředitelé amerického startupu Anything, který se zaměřuje na takzvaný „vibe coding“ – tedy tvorbu aplikací bez nutnosti umět programovat.
Díky tomuto uspořádání si Dhruv Amin mohl v letech 2024 a 2025 vzít dvě otcovské dovolené, každou v délce tří týdnů. „Marcus mě dvakrát zastoupil. Oba jsme měli období, kdy jsme firmě dávali maximum, i chvíle, kdy to tak nebylo. Tato struktura nám dává svolení být lidmi, aniž by se všechno zhroutilo,“ uvedl Amin, který žije v San Francisku.
Sdílené vedení může selhat
Model dvou výkonných ředitelů však stále není běžným ani dlouhodobým řešením. Portál BBC upozornil, že společnosti Salesforce, SAP a Marks & Spencer jmenovaly dva generální ředitele v roce 2020, tato uspořádání ovšem nevydržela déle než dva roky.
Podle Tierney Remickové z poradenské společnosti Korn Ferry model dvojice generálních ředitelů funguje nejlépe v nezávislých firmách bez složitých struktur a u dvojic lidí, kteří už spolu dříve pracovali. V opačném případě mohou vznikat mocenské boje, rozdílné vize a zmatek napříč celou firmou.
|
Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka
„Vůdci snažící se vybudovat partnerství a zároveň řídit podnik a rozvíjet strategii – a dělat to způsobem, který v organizaci nevyvolává zmatek – to obvykle mají velmi těžké, pokud se navzájem neznají,“ zmiňuje Remicková.
Dodává, že sdílené vedení může sloužit také jako forma nástupnického plánování, která má ukázat, zda se jeden z nich nakonec stane jediným, hlavním generálním ředitelem. „V současnosti probíhá obrovské množství nástupnického plánování. A realitou je, že počet okamžitě připravených kandidátů na pozici generálního ředitele se v posledních letech snížil,“ uzavřela.