Dva šéfové místo jednoho. Firmy zkoušejí méně tradiční model řízení

Autor:
  17:00
Stále více firem včetně známých burzovně obchodovaných společností experimentuje s modelem dvou generálních ředitelů místo jednoho. Model rozděluje odpovědnost, stres i pracovní zátěž, pomáhá předcházet vyhoření manažerů a usnadňuje sladění práce s rodinou. Experti ale upozorňují, že model má také svá úskalí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle analýzy společnosti MyLogIQ bylo součástí akciového indexu Russell 3000, který zahrnuje 3 000 největších amerických veřejně obchodovaných společností, v roce 2015 jedenáct společnosti, které měly dva generální ředitele. V roce 2024 se jejich počet více než zdvojnásobil na 24.

V loňském roce přistoupilo k modelu několik velkých firem, mezi nimi jsou společnost Oracle, Comcast anebo Spotify. Netflix má dva CEO už od roku 2020.

Chcete nového člověka? Dokažte, že jeho práci nezvládne AI, požadují firmy

„Můžete mít dvojici CEO, kde jeden je extrovertní vizionář, kterému dělají potíže drobné úkoly, a druhý je orientovaný na detail, miluje práci s daty a jemnými nuancemi,“ uvádí pro BBC jeden z přínosů koučka v oblasti leadershipu Audrey Hametnerová.

Podle ní také si dvojice generálních ředitelů si mohou dovolit vzít volno, které by si samostatní CEO často nepřipustili. Vzpomíná například na klienta, který si pět let nevzal dovolenou. Poté, co přišel druhý generální ředitel, si mohl rodinnou dovolenou konečně dopřát.

Snazší návrat z mateřské dovolené

Pippa Beggová, která ve vedení britské společnosti Board Intelligence působila po boku Jennifer Sundbergové téměř šestnáct let, zmínila také mateřskou dovolenou, která je v případě žen ve vedoucích pozicích často velmi krátká.

„Kdybychom neměly model sdíleného vedení, pravděpodobně bychom cítily potřebu najít nového generálního ředitele nebo firmu dokonce prodat – což je něco, co se stává tolika podnikům vedeným ženami, protože nevidí, jak by to mohlo fungovat. Naše zkušenost ukazuje, že to fungovat může,“ zmínila manažerka.

Během pěti let si vzala tři mateřské dovolené, každou zhruba na šest měsíců, a po jejím skončení se vrátila pracovat čtyři dny v týdnu. Dvakrát na mateřskou dovolenou odešla i její kolegyně Jennifer Sundbergová.

Jak se změní svět práce v příštích dvaceti letech. Odborníci předkládají své vize

Podobnou zkušenost mají Dhruv Amin a Marcus Lowe, spoluzakladatelé a generální ředitelé amerického startupu Anything, který se zaměřuje na takzvaný „vibe coding“ – tedy tvorbu aplikací bez nutnosti umět programovat.

Díky tomuto uspořádání si Dhruv Amin mohl v letech 2024 a 2025 vzít dvě otcovské dovolené, každou v délce tří týdnů. „Marcus mě dvakrát zastoupil. Oba jsme měli období, kdy jsme firmě dávali maximum, i chvíle, kdy to tak nebylo. Tato struktura nám dává svolení být lidmi, aniž by se všechno zhroutilo,“ uvedl Amin, který žije v San Francisku.

Sdílené vedení může selhat

Model dvou výkonných ředitelů však stále není běžným ani dlouhodobým řešením. Portál BBC upozornil, že společnosti Salesforce, SAP a Marks & Spencer jmenovaly dva generální ředitele v roce 2020, tato uspořádání ovšem nevydržela déle než dva roky.

Podle Tierney Remickové z poradenské společnosti Korn Ferry model dvojice generálních ředitelů funguje nejlépe v nezávislých firmách bez složitých struktur a u dvojic lidí, kteří už spolu dříve pracovali. V opačném případě mohou vznikat mocenské boje, rozdílné vize a zmatek napříč celou firmou.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

„Vůdci snažící se vybudovat partnerství a zároveň řídit podnik a rozvíjet strategii – a dělat to způsobem, který v organizaci nevyvolává zmatek – to obvykle mají velmi těžké, pokud se navzájem neznají,“ zmiňuje Remicková.

Dodává, že sdílené vedení může sloužit také jako forma nástupnického plánování, která má ukázat, zda se jeden z nich nakonec stane jediným, hlavním generálním ředitelem. „V současnosti probíhá obrovské množství nástupnického plánování. A realitou je, že počet okamžitě připravených kandidátů na pozici generálního ředitele se v posledních letech snížil,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. V hlavním městě Grónská se dnes sešly tisíce...

17. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  17:43

Dva šéfové místo jednoho. Firmy zkoušejí méně tradiční model řízení

zaměstnanec 55+

Stále více firem včetně známých burzovně obchodovaných společností experimentuje s modelem dvou generálních ředitelů místo jednoho. Model rozděluje odpovědnost, stres i pracovní zátěž, pomáhá...

17. ledna 2026

Bitvy o ropu, dvě města a národní práva. Syrská armáda válčí na severu s Kurdy

Syrské vládní síly vstupují do města Dajr Háfir po stažení Syrských...

Syrská armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, z nichž se po páteční dohodě a předchozích bojích v oblasti stáhly jednotky Kurdy vedené...

17. ledna 2026  16:36

Šéf Ryanairu ostře proti Trumpovi: Je to lhář, plete se s Ruskem i Ukrajinou

Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3....

„Nemám žádnou víru ani důvěru v Trumpa, který se opakovaně ukázal jako lhář,“ pustil se do amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf irské nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary....

17. ledna 2026  15:57

Z Británie mizí mláďata sokolů. Stopa vede na Blízký východ, tvrdí vyšetřování

Vystavovatel se svými sokolími svěřenci na mezinárodní výstavě lovu a...

Po tisíce let lovili lidé pomocí sokolů v rozlehlé arabské poušti. Ve Spojených arabských emirátech se však tato beduínská tradice vyvinula v přehlídku bohatství a prestiže, která vyhovuje vkusu...

17. ledna 2026

Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Durian odrůdy Musang King v oblasti Raub ve státě Pahang v Malajsii (19. října...

Čínská poptávka po ostnatém a značně zapáchajícím ovoci durian přetváří ekonomiku jihovýchodní Asie. Mezi důležité exportéry patří Malajsie, kde farmáři pěstují ceněnou odrůdu Musang King. Trend...

17. ledna 2026

Test probiotik: Zavádějící údaje, nejisté účinky. Svou zoo ve střevech hýčkejte jinak

Premium
Probiotika test

I když se v poslední době vedou vzrušené diskuse, zda doplňky stravy s probiotiky opravdu prospívají našemu zdraví, po léčbě antibiotiky pomáhají. Volně nabízené preparáty ovšem často nabízejí za...

17. ledna 2026

I taková je Amerika. Jedno zaměstnání přestává na obživu stačit

ilustrační snímek

Ve Spojených státech rychle přibývá lidí, které jedna práce neuživí. Nejnovější data z amerického pracovního trhu ukazují, že podíl osob s více zaměstnáními je nejvyšší za posledních pětadvacet let....

17. ledna 2026

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo je Ronald Lauder. Příběh muže, který Trumpa přivedl ke Grónsku

Ronald S Lauder na snímku z 21. září 2022

Myšlenka, že by Spojené státy získaly Grónsko, se už v době prvního Trumpova mandátu zdála spíše jako politická kuriozita. Nevzešla však z prezidentovy improvizace, ale zrodila se v hlavě amerického...

16. ledna 2026

Sbohem, Kalifornie. Vazby se státem přesekávají i zakladatelé Googlu

Zakladatelé Googlu Larry Page (dole) a Sergey Brin před centrálou firmy 15....

Téměř tři desetiletí je společnost Google pevně spojená s kalifornským Silicon Valley. Nyní se však jeho zakladatelé Sergej Brin a Larry Page rozhodli omezit vazby na stát, ve kterém vybudovali své...

16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.