V krvi těhotných se našly „věčné“ chemikálie. Jsou i ve vodě, varují aktivisté

Vědci uvedli, že jejich zjištění by mělo být pro politiky určitým „probuzením.“ „Je to velice důležitá problematika,“ cituje deník The Guardian slova Tracey Woodruffové, která působí na Kalifornské univerzitě v San Francisku a věnuje se právě tématu životního prostředí a lidského zdraví. „Jsme denně vystaveni stovkám chemikálií, tento výzkum přispívá k lepšímu pochopení vlivu, který mají na naše zdraví,“ uvedla Woodruffová.

Ve vládou financované studii zveřejněné ve středu v časopise Environmental Health Perspectives vědci uvedli, že v krvi 302 těhotných žen bylo nalezeno mnoho škodlivých chemikálií, cizorofé látky byly přítomny také v pupečníkové krvi. Nejméně 97 procent vzorků krve obsahovalo látky PFAS, které byly dlouho spojovány s mnoha vážnými zdravotními problémy včetně vrozených vad. Dále byly v krvi těhotných nalezeny abnormální mastné kyseliny a další chemikálie, které se používají při výrobě pesticidů, některých léků či plastů.

PFAS Perfluorované a polyfluorované látky se používají k výrobě povrchů, které mají odolávat vlhkosti, mastnotě nebo zašpinění, jako jsou rozšířené materiály Gore-Tex, teflon nebo kosmetické produkty.

Když se skrze vodu nebo jídlo dostanou do krevního oběhu, zůstávají v organismu natrvalo.

Podle expertů mohou způsobovat rakovinu, onemocnění jater, poruchy imunitního systému nebo pokles plodnosti u mužů.

Perfluorovaným sloučeninám se přezdívá „věčné“ chemikálie, neboť se v přírodě v podstatě nerozkládají nebo se rozkládají jen velmi pomalu. Zdroj: ČTK

Vědci zmínili, že značná část nalezených chemických látek je spojována se zvýšeným rizikem těhotenské cukrovky, preeklampsie (špatný vývoj placenty) a vysokého krevního tlaku. Spoluautorka studie Jessica Trowbridgeová upozornila, že specifické typy mastných kyselin, které byly nalezené v krvi těhotných, jsou rovněž alarmující, jelikož o jejich zdravotních vlivech se ví toho málo.

PFAS jsou i v pitné vodě

Výsledky studie přicházejí v době, kdy americká aktivistická skupina Environmental Working Group (EWG) zjistila rozšířenou přítomnost perfluorovaných a polyfluorovaných látek v pitné vodě v desítkách amerických měst. Zvýšené hladiny PFAS byly zjištěny například v Austinu, Denveru či Los Angeles.

Na škodlivé chemikálie upozornila také americká vědeckovýzkumná vládní agentura USGS. Na začátku července oznámila, že 45 procent pitné vody v USA je kontaminováno právě PFAS.

Americká federální Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v březnu nově stanovila limity pro šest perfluorovaných sloučenin, které jsou podle odborníků zdraví nebezpečné a mohou způsobovat i rakovinu. To mimo jiné znamená, že vodohospodáři musí přítomnost těchto látek monitorovat.

„Věda jasně dokazuje, že dlouhodobé působení PFAS je spojeno s vysokými zdravotními riziky,“ citovala v březnu agentura AP zástupkyni EPA Radhiku Foxovou. Agentura rovněž uvedla, že zavedení limitů pomůže zabránit tisícům úmrtí a snížit počty případů, kdy lidé kvůli vystavení PFAS vážně onemocní, utavírá The Guardian.