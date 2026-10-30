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Ve zbrojovce CSG ve Španělsku došlo k výbuchu, dva lidé jsou zranění

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  16:20
V areálu španělské firmy Fábrica de Municiones de Granada došlo k výbuchu. O události informoval mluvčí zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Andrej Čírtek, pod níž podnik patří. Nikdo při výbuchu v prostoru, jenž slouží k likvidaci staré, poškozené či nepoužitelné munice, neutrpěl podle dosavadních informací CSG vážné zranění.

„Dnes přibližně v 9:00 místního času došlo k výbuchu v demilitarizační zóně společnosti FMG ve Španělsku. Jedná se o prostor určený k likvidaci staré, poškozené či nepoužitelné munice, který se nachází v bezpečné vzdálenosti od výrobních provozů závodu i civilního majetku,“ upřesnil Čírtek.

Ihned po výbuchu kontaktovala firma tísňovou linku 112 a jednala v souladu s postupy pro mimořádné události, včetně evakuace zaměstnanců. Na místě také zasahovali hasiči, policisté a záchranáři. Dvě osoby utrpěly lehká poranění sluchu.

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Společnost spolupracuje s příslušnými orgány na objasnění příčin výbuchu. Výrobní procesy ani civilní majetek ale výbuchem poškozeny nebyly, CSG proto nepočítá, že by incident měl mít nějaký zásadní dopad na výrobu v FMG.

Skupina koupila FMG od Američanů v roce 2020. Hodnota obchodu dosahovala podle webu Forbes nižších stovek milionů korun. Šlo o první investici firmy v západní Evropě.

CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví expandovala ještě před úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Skupina vyrábí munici menších ráží, pozemní systémy ve firmě Excalibur Army nebo vozidla ve společnosti Tatra Trucks.

CSG získala největší podíl v kanadském výrobci vesmírných technologií. Vlastní 9,5 procenta

Vedle Česka firma provozuje výrobní závody kromě Španělska také v USA, Británii, v Itálii, Německu, na Slovensku, v Srbsku a Indii, zaměstnává více než 14.000 lidí.

CSG prodejem akcií na burzách v Amsterodamu a Praze získala 3,8 miliardy eur (zhruba 93 miliard korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu, uvedla. Podle údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) je CSG z hlediska ročního růstu tržeb nejrychleji rostoucí evropskou firmou na globálním trhu se zbraněmi.

V areálu španělské firmy Fábrica de Municiones de Granada došlo k výbuchu. Společnost patří pod Czechoslovak Group (CSG). (30. října 2026)
V areálu španělské firmy Fábrica de Municiones de Granada došlo k výbuchu. Společnost patří pod Czechoslovak Group (CSG). (30. října 2026)
V areálu španělské firmy Fábrica de Municiones de Granada došlo k výbuchu. Společnost patří pod Czechoslovak Group (CSG). (30. října 2026)
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