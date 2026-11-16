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Ve Stade u Hamburku zahájil provoz pátý německý plovoucí terminál na LNG

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  17:01
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Plovoucí LNG terminál Energos Force v přístavu Stade-Butzfleth 16. listopadu...

Plovoucí LNG terminál Energos Force v přístavu Stade-Butzfleth 16. listopadu 2026 | foto: ČTK

Plovoucí LNG terminál Energos Force kotví v přístavu Stade-Butzfleth 15. září...
Plovoucí LNG terminál Energos Force kotví v přístavu Stade-Butzfleth 15. září...
Plovoucí LNG terminál Energos Force kotví v přístavu Stade-Butzfleth 15. září...
Spolková ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reicheová (11....
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V přístavu Stade nedaleko Hamburku zahájil provoz pátý plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu. Jde o čtvrtý státem provozovaný terminál, pátý je soukromý. Ve Stade vzniká také pozemní terminál, ve kterém si Česká republika zajistila dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně. Dokončen měl být původně už příští rok, nyní se ale počítá až s rokem 2029.

Plovoucí terminál ve Stade zahájil provoz za přítomnosti ministryně hospodářství Katheriny Reicheové. Tanker začal přečerpávat plyn do speciální lodi Energos Force, na které zkapalněný plyn opět změní skupenství na plynné. Většina dodávaného plynu bude zatím pocházet ze Spojených států.

Kromě terminálu ve Stade se dvě další plovoucí jednotky na opětovné zplynování LNG, označované anglickou zkratkou FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), nacházejí ve Wilhelmshavenu a jedna v Brunsbüttelu. Terminál v Mukranu na Rujáně provozuje soukromá společnost Deutsche ReGas.

Kromě plovoucího terminálu ve Stade vyrůstá také jeden pozemní, který by měl ten plovoucí do budoucna nahradit. Česká republika si tam zajistila dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné české spotřeby. Původně měl být terminál hotový už příští rok, nyní se ale počítá nejdříve s rokem 2029. Česku přitom v roce 2027 skončí pronájem kapacity v terminálu v nizozemském Eemshavenu. V únoru energetická společnost ČEZ uvedla, že se vzhledem ke zdržení výstavby terminálu ve Stade přihlásila do tendru na prodloužení kapacit LNG v Eemshavenu pro další roky.

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S budováním terminálů na LNG začalo Německo v roce 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Díky terminálům se země dokázala zbavit závislosti na plynu z Ruska. „Hořce jsme se poučili, co znamená být závislý na jednom dodavateli a být vydíratelný,“ uvedla dnes ministryně Reicheová. Potrubím dostává Německo nyní většinu plynu z Norska. LNG tvořil loni přibližně deset procent německého dovozu plynu. Podle údajů společnosti DET se díky terminálu ve Stade nyní tento objem zvýší o další čtvrtinu.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
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