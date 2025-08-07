Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Autor: ,
  6:19aktualizováno  7:12
Ve Spojených státech začala po půlnoci washingtonského času (6:00 SEČ) platit cla, která uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Dotknou se desítek obchodních partnerů. Trump si od opatření slibuje výnos ve stovkách miliard dolarů a také větší investice v zem.
Americký prezident Donald Trump při projevu z balkonu Bílého domu (4. července...

Americký prezident Donald Trump při projevu z balkonu Bílého domu (4. července 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump nastupuje do letadla Air Force One. (1. srpna...
Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Donald Trump v den slavnostního otevření Trump International Golf Links...
Americký prezident Donald Trump si ve skotském Turnberry potřásá rukou s...
14 fotografií

Nová cla začínají platit na dovoz zboží ze zhruba sedm desítek zemí a Evropské unie. Pro tu platí základní patnáctiprocentní clo. Podle představitelů EU se však stále jedná o řadě výjimek pro jednotlivá zboží a odvětví.

„Dnes o půlnoci začínají platit reciproční cla,“ napsal v noci na dnešek Trump na své síti Truth Social. Podle něj cla zasáhnou ve velké míře země, které „mnoho let využívaly Spojené státy“.

Celní sazba činí pro drtivou většinu států činí 15 až 41 procent, připomíná agentura AFP. Americká administrativa však počítá s tím, že na některé druhy zboží uvalí cla vyšší. Ve středu večer Trump například oznámil, že chce zavést zhruba stoprocentní clo na dovoz polovodičů. Výjimku z poplatků by měly firmy, které čipy vyrábí v USA či tak plánují učinit. Kvůli nakupování ruské ropy se pak například clo určené pro dovoz zboží z Indie navýší do konce měsíce z 25 na 50 procent.

Trump ve středu řekl, že očekává, že USA vyberou na clech stovky miliard dolarů, aniž by uvedl konkrétnější odhad výnosu, píše agentura AP. Později v příspěvku na síti Truth Social psal o výnosu v miliardách dolarů. Již dříve prezident tvrdil, že si od cel slibuje také zvýšení investic ve Spojených státech a posílení ekonomického růstu.

Od zavádění cel si administrativa také slibovala desítky obchodních dohod se zahraničními zeměmi. Zatím se podařilo dohodnout sedm smluv, například s Británií, Japonskem či EU, píše agentura AFP. Většinou se navíc jedná o hrubé obrysy dohod, u kterých se teprve dojednávají detaily.

Podle řady ekonomů však cla mohou americkou ekonomiku spíše poškodit, než jí prospět. Zmiňují riziko navýšení inflace či ztráty konkurenceschopnosti. Způsob zavádění cel ze strany americké vlády pak mohl mezi investory vyvolat nejistotu.

Sýrie má 41procentní sazbu

Sazby na dovoz do USA stanovil Bílý dům například na 30 procent u Jihoafrické republiky, 25 procent u Indie, 20 procent u Tchaj-wanu či 15 procent u Izraele. Na Švýcarsko se vztahuje sazba 39 procent, 40procentní sazbě čelí Barma a Laos; nejvyšší, 41procentní sazba se týká Sýrie.

Podle představitelů EU u některých strategických produktů, jako jsou letadla nebo vybrané chemikálie, má výhledově platit nulové clo, a to jak při dovozu do USA, tak v opačném směru. Přesný seznam konkrétního zboží, na něž budou EU a USA vzájemně uplatňovat nulovou sazbu, obě strany stále dojednávají. Má být součástí výsledné obchodní dohody, již mají představitelé USA a EU teprve v příštích dnech podepsat.

EU v této souvislosti odložila připravená protiopatření, která by se měla týkat amerického zboží v celkové hodnotě 93 miliard eur (2,3 bilionu Kč) a která by měla být reakcí na americká cla na hliník a ocel.

Země nebo územíNová sazba
Afghánistán15 %
Alžírsko30 %
Angola15 %
Bangladéš20 %
Barma40 %
Bolívie15 %
Bosna a Hercegovina30 %
Botswana15 %
Brazílie10 %
Brunej25 %
Čad15 %
Demokratická republika Kongo15 %
Ekvádor15 %
EU*0 %
EU**15 %
Falklandy10 %
Fidži15 %
Filipíny19 %
Ghana15 %
Guyana15 %
Indie***25 %
Indonésie19 %
Irák35 %
Island15 %
Izrael15 %
Japonsko15 %
JAR30 %
Jižní Korea15 %
Jordánsko15 %
Kambodža19 %
Kamerun15 %
Kazachstán25 %
Kostarika15 %
Laos40 %
Lesotho15 %
Libye30 %
Lichtenštejnsko15 %
Madagaskar15 %
Malawi15 %
Malajsie19 %
Mauricius15 %
Moldavsko25 %
Mosambik15 %
Namibie15 %
Nauru15 %
Nikaragua18 %
Nigérie15 %
Norsko15 %
Nový Zéland15 %
Pákistán19 %
Papua-Nová Guinea15 %
Pobřeží slonoviny15 %
Rovníková Guinea15 %
Severní Makedonie15 %
Spojené království10 %
Srbsko35 %
Srí Lanka20 %
Sýrie41 %
Švýcarsko39 %
Tchaj-wan20 %
Thajsko19 %
Trinidad a Tobago15 %
Tunisko25 %
Turecko15 %
Uganda15 %
Vanuatu15 %
Venezuela15 %
Vietnam20 %
Zambie15 %
Zimbabwe15 %
  • *pokud už je na zboží uplatňovaná sazba přesahující 15 procent, další přirážka se již neuplatňuje
  • ** pokud na zboží není uplatňovaná sazba přesahující 15 procent, přirážka činí 15 procent minus dosavadní sazba
  • *** ve středu Trump podepsal další exekutivní příkaz, který za 21 dní cla na dovoz z Indie zvýší o dalších 25 procentních bodů, souhrnná celní sazba tak bude činit 50 procent
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

Luxusní vila australského podnikatele a bývalého majitele sítě ojetin AAA Auto Anthonyho Dennyho v pražské Troji byla před lety nejdražší rezidenční nemovitostí v Česku. Na trhu je už od roku 2017 a...

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Trumpovo Air Force One bylo sice zadarmo, ale... Přestavba vyjde na miliardy

Ačkoliv Donald Trump před nedávnem opakovaně zkritizoval plánovanou renovaci sídla americké centrální banky FED za 2,5 miliardy dolarů, ve stejnou chvíli jeho administrativa pracuje na jiném velmi...

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Ve Spojených státech začala po půlnoci washingtonského času (6:00 SEČ) platit cla, která uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Dotknou se desítek obchodních partnerů. Trump si od opatření...

7. srpna 2025  6:19,  aktualizováno  7:12

Iráčané vzali řešení blackoutů do vlastních rukou. Nakupují solární panely

Iráčané dlouhodobě bojují s výpadky elektrické energie. Odběr elektřiny ze sítě je navíc pro mnoho místních poměrně drahý, a proto řadě z nich dochází trpělivost. I kvůli vysokým teplotám a...

7. srpna 2025

Z jihu Evropy se šíří další nemoc skotu. Dobytku je málo, cena masa opět roste

Premium

Chovatelé skotu si teprve nedávno mohli oddechnout kvůli řádění slintavky a kulhavky na Slovensku. Do Česka se nakonec nedostala. Teď veterináři varují před nodulární dermatitidou skotu, která se...

7. srpna 2025

Indie se přepočítala. Výhodnější obchodní dohodu s USA má i sousední Pákistán

Ještě před pár týdny sršeli političtí představitelé Indie jistotou, že mají v kapse poměrně výhodnou celní dohodu se Spojenými státy. Následně ale přišla studená sprcha. Místo původně očekávaných 15%...

6. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  16:40

Psí pianista. Internet má novou teorii o logu Lidlu

Zákazníci obchodního řetězce Lidl mají novou zábavu. Tvrdí, že logo známého diskontu připomíná psa, který hraje na klavír. Nápad, který se zrodil na TikToku, zasáhl miliony lidí po celém světě a do...

6. srpna 2025  14:43

Dráhy se zbavují historických strojů. Vytvoří pro ně fond

České dráhy vytvoří nadační fond pro správu historických vlaků. Za symbolickou cenu mu pronajmou muzeum a depozitář kolejových vozidel v Lužné u Rakovníka. Provozování historických vozidel je jednou...

6. srpna 2025  14:23

Tržní ceny elektřiny byly v červenci výrazně vyšší než loni

Cena elektřiny na trhu byla letos v červenci v Česku výrazně vyšší než loni. V pracovní den to bylo téměř o 12 procent více, medián ceny byl 96 eur za jednu megawatthodinu, tedy 2361 korun. O...

6. srpna 2025  13:20

Nealko pivo pravidelně pije 60 procent Čechů, sahají po něm v létě či při řízení

Nealkoholické pivo si alespoň občas dopřeje 85 procent dospělých Čechů, pravidelně si ho dá 60 procent spotřebitelů. Častější konzumace nealko piv přitom už není dána pouze snahou omezovat konzumaci...

6. srpna 2025  11:34

OpenAI jedná o prodeji akcií, hodnota firmy šplhá k půl bilionu dolarů

Společnost OpenAI jedná o možném prodeji akcií určených pro současné a bývalé zaměstnance. Podle zdrojů agentury Bloomberg obeznámených s jednáním by cena za podíly ocenila celou firmu na přibližně...

6. srpna 2025  9:56

Český průmysl stagnuje. V červnu stoupl jen o 0,2 procenta, uvedl úřad

Průmyslová produkce v červnu stoupla oproti stejnému období loňského roku jen o 0,2 procenta. Před horším výsledkem tuzemský průmysl zachránila výroba aut a na ni navazující odvětví. Ve srovnání s...

6. srpna 2025  9:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

6. srpna 2025

Česká sázka na malé jádro od Rolls Royce zatím vychází. Máme náskok, hlásí firma

Premium

Energetická společnost ČEZ kromě velkých jaderných boků plánuje i výstavbu malých modulárních reaktorů. V Česku by v budoucnu mohla vzniknout továrna na moduly pro jaderné elektrárny firmy...

6. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.