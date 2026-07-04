Když obyvatelé tropického Singapuru objeví ve svém domě včelí hnízdo, obvykle zavolají speciální firmu, která ho během několika minut zlikviduje. Takový zásah stojí přibližně 80 až 150 singapurských dolarů (zhruba 1 300 až 2 400 korun). Čua však přesvědčuje stále více lidí, aby místo likvidace zvolili záchranu včel. Za přemístění celého hnízda si účtuje 100 až 500 singapurských dolarů, tedy až osm tisíc korun.
„Když je respektujete a neohrožujete, vůbec jim nevadí, že jste u nich takhle blízko. A to se mi na nich líbí,“ svěřil agentuře Reuters Čua.
Za posledních šest let bezpečně přestěhoval v průměru kolem stovky hnízd ročně. Podle svých odhadů tak zachránil přibližně šest milionů včel. Humánní přemístění znamená přesun celé kolonie včetně matky, larev i dělnic. Čua je nakonec převeze do některého ze tří včelínů, které spravuje. Jeden z nich se nachází přímo na jeho vlastní zahradě.
Během let zachraňoval včely z nejrůznějších neobvyklých míst, některé se usadily třeba v malém spiritistickém oltáři, jiné zase v motoru letadla.
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S rostoucím povědomím o možnostech záchrany včel se na Čua stále častěji obracejí také místní městské rady spravující veřejné bytové komplexy, v nichž žije téměř 80 procent obyvatel Singapuru.
Někdy přijdou i žihadla
Práce však není bez rizika. Jednou se pokoušel zachránit roj na římse bytového domu. Domníval se, že jde o klidné včely, ty ho ale vzápětí napadly. Během třiceti sekund, které potřeboval k odepnutí bezpečnostního postroje a útěku, utržil přibližně sto žihadel.
SINGAPORE - Armed with nothing but a bandana and his bare hands, 42-year-old Clarence Chua rescues bees, scooping them from nests into wooden boxes to relocate them, sometimes to his own backyard.— Bangkok Post (@BangkokPostNews) July 2, 2026
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„Opravdu mě to naučilo nepodceňovat přírodu,“ říká. Dodává, že k hnízdům zpočátku stále přistupuje bez včelařského ochranného obleku, aby lépe odhadl náladu včelstva. Teprve pokud se roj jeví jako rozrušený, ochranný oděv si oblékne.
Čua propaguje záchranu včel také na sociálních sítích. Jeho videa, z nichž některá natáčí z pohledu vlastních očí pomocí chytrých brýlí Meta, sleduje přibližně 20 tisíc lidí. „Bez včel bychom měli mnohem méně ovoce nebo by bylo mnohem dražší, protože by ho byl nedostatek. Na opylování včelami závisí obrovské množství plodin, které jsou zásadní pro naše vlastní přežití,“ vysvětluje svou motivaci.