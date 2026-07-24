Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Výrobce baterií Varta skončil v insolvenci. V činnosti chce ale pokračovat

Autor: ,
  16:35

Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Německý výrobce baterií Varta podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pro firmu, která se už delší dobu potýká s finančními problémy, to představuje další komplikaci. Varta požádala o předběžnou insolvenci se zachováním vlastní správy s cílem zajistit si budoucnost a pokračování činnosti, řekl agentuře Reuters mluvčí soudu ve Stuttgartu.

Návrh se týká mateřské společnosti Varta AG se sídlem v Ellwangenu i jejích dceřiných firem Varta Microbattery, Varta Micro Production a Varta Storage. Podle společnosti jsou hlavními příčinami nové krize výrazné zhoršení podmínek na trhu, slabší poptávka, nepříznivý vývoj směnných kurzů a také rozhodnutí jednoho z důležitých zákazníků ukončit spolupráci.

Agentura Reuters už ve čtvrtek informovala, že Varta se chystá podat návrh na insolvenci, protože její akcionáři, automobilka Porsche a rakouský investor Michael Tojner, firmě odmítli poskytnout další finanční podporu.

Porsche zachránilo Vartu před bankrotem. Dohoda je výhodná pro obě strany

Společnost nyní čelí možnému rozdělení. Hlavní věřitelé včetně finančního ústavu Deutsche Bank plánují převzít ziskovou část vyrábějící baterie pro domácnosti, zatímco investor Tojner projevil zájem o divizi mikrobaterií. K problémům Varty letos na jaře přispěla také ztráta významného odběratele. Společnost Apple se rozhodla odebírat dobíjecí knoflíkové baterie CoinPower pro svá bezdrátová sluchátka AirPods od dodavatelů v Číně.

Evropský průmysl ztrácí na lesku. Továrny v Česku i Německu propouštějí

Historie společnosti Varta sahá do roku 1887. Název podniku vznikl z počátečních písmen německého označení pro distribuci, dobíjení a opravy přenosných akumulátorů (Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren). Baterie Varta používal už norský polárník Fridtjof Nansen při jedné ze svých expedic. Současná společnost se však od původního podniku výrazně liší. V 90. letech se totiž Varta dostala do krize, rozdělila se a její jednotlivé části se postupně odprodaly.

Příliš ambiciózní plány

Rakouský investor Michael Tojner vstoupil do Varty v roce 2007, když koupil divizi mikrobaterií. O deset let později ji uvedl na burzu a firma těžila z rostoucí poptávky po dobíjecích lithium-iontových bateriích pro bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky. V roce 2019 Varta odkoupila zpět i divizi baterií pro domácnosti a výrazně zvýšila tržby. Do rozšíření výroby ale investovala za cenu rostoucího zadlužení.

Obrat přišel po roce 2022, kdy se ukázala přílišná závislost firmy na důležitém zákazníkovi, americké firmě Apple, která začala hledat jiné dodavatele baterií pro svá sluchátka. Vartu zasáhl také pokles poptávky po elektronice, silná konkurence z Asie a problémy v dodavatelských řetězcích.

Společnost se neprosadila ani s bateriemi pro elektromobily, které zůstaly jen okrajovým produktem. Kvůli vysokým dluhům a ztrátám musela omezovat výrobu a propouštět. Kritici vedení firmy viní z příliš ambiciózních investic. Sám Tojner připustil, že firma zahájila příliš mnoho projektů a vynaložila příliš mnoho peněz na rozšiřování výroby, napsala agentura DPA.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...

Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří

Už žádné mávání na číšníka. Qerko posílá placení do rychlého režimu

Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci

Zápasové dresy Nike FIFA vystavené ve vlajkovém obchodě značky v nákupní pasáži...

Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...

Koncentrace turistů jako ve Středomoří. Jak Praha začíná bojovat s overturismem

Premium
Strmé ulice maltské metropole Valletty

Před startem letošní letní sezony sestavila společnost BookRetreats.com žebříček turisticky nejvytíženějších středomořských ostrovů, kterému vévodí Malta, Lanzarote a Ibiza. Touroperátor zaměřený na...

Výrobce baterií Varta skončil v insolvenci. V činnosti chce ale pokračovat

ilustrační snímek

Německý výrobce baterií Varta podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pro firmu, která se už delší dobu potýká s finančními problémy, to představuje další komplikaci. Varta požádala o...

24. července 2026  16:35

Z Austrálie do Evropy nonstop. Qantas testuje letadlo s mimořádně dlouhým doletem

Letadlo Airbus A350-1000ULR bylo spaciálně vyvinuté pro projekt Sunrise...

Australská letecká společnost Qantas testuje nové letadlo s mimořádně dlouhým doletem. Její Airbus A350–1000ULR právě přistál v Austrálii po přímém letu z Francie do Melbourne. Výjimečná trasa o...

24. července 2026  15:41

Čína zveřejnila exportní sankční seznam na společnosti z EU. Je mezi nimi i Tatra

ilustrační snímek

Čína zařadila českou společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily, na seznam 14 evropských firem, na které nově uvalila exportní omezení. Dotčeným podnikům...

24. července 2026  12:02,  aktualizováno 

Kupka tepe vládu kvůli plánům s letištěm. Loupež století, fiasko, kritizuje

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Martin Kupka....

Předseda ODS Martin Kupka varuje před „loupeží století“ v souvislosti s plány vlády ohledně Letiště Václava Havla. ﻿„Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu...

24. července 2026  13:54

TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí, uvedla Evropská komise. Hrozí mu pokuta

ilustrační snímek

Evropská komise předběžně shledala, že čínská sociální síť TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách (DSA). Podle ní nedostatečně chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení...

24. července 2026  13:53

Korea prožívá rozvod století. Šéf čipového kolosu vyplatí manželce rekordní sumu

Premium
Bývalí manželé Čche Tche-won a Ro So-jong na koláži snímků (26. června 2026)

Jižní Korea momentálně pozorně sleduje miliardářskou právní bitvu, pro niž se už vžilo označení rozvod století. V zatím posledním verdiktu soud v pátek nařídil předsedovi technologické skupiny SK...

24. července 2026  13:31

Do Berouna za třináct minut až v roce 2044. Tunel z Prahy vyjde na 76 miliard

Ilustrace portálů tunelu podle přípravné dokumentace z roku 2009: Přemostění...

Jeden z nejdražších projektů na české železnici, tunelové spojení mezi Prahou a Berounem, se stavět bude, slíbil ministr dopravy Ivan Bednárik. A to i navzdory hledání úspor na českých drahách....

24. července 2026  13:23

Trumpovy obchodní války jsou zpět. Tentokrát za pomoci neznámých zákonů

Premium
Americký prezident Donald Trump na mítinku s voliči ve státě Michigan chválil...

Poté, co Nejvyšší soud zrušil Trumpova původní cla, prezident nyní představil složitý systém na pokračování své obchodní války. Nové sazby mají nahradit 10procentní clo, které uvalil na celosvětové...

24. července 2026  12:01

Zmizelá čtvrtmiliarda. Majitelé solárů čekají na peníze ze zkrachovalé firmy

ilustrační snímek

V září 2025 policie zahájila trestní stíhání bývalých majitelů firmy XSOLAR REUSE SYSTÉM (dříve REMA PV Systém), ze které mělo zmizet více než 250 milionů korun. Ani po více než roce tak tisíce...

24. července 2026  10:08

USA zavedly nová cla. EU je označila za nepříjemné překvapení a chce vysvětlení

ilustrační snímek

Spojené státy od pátku zavedly nový systém dovozních cel ve výši 10 a 12,5 procenta na zboží z přibližně šesti desítek zemí včetně Evropské unie. Nová opatření nahradila dočasná desetiprocentní cla,...

24. července 2026  7:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea

Snímek z filmu Odyssea

Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...

24. července 2026

Skoro čtvrt milionu lidí v Česku živí startupy. Jenže třetina míří do zahraničí

Premium
ilustrační snímek

Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu. Přestože se daří podmínky zlepšovat, ostatní...

24. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.