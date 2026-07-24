Návrh se týká mateřské společnosti Varta AG se sídlem v Ellwangenu i jejích dceřiných firem Varta Microbattery, Varta Micro Production a Varta Storage. Podle společnosti jsou hlavními příčinami nové krize výrazné zhoršení podmínek na trhu, slabší poptávka, nepříznivý vývoj směnných kurzů a také rozhodnutí jednoho z důležitých zákazníků ukončit spolupráci.
Agentura Reuters už ve čtvrtek informovala, že Varta se chystá podat návrh na insolvenci, protože její akcionáři, automobilka Porsche a rakouský investor Michael Tojner, firmě odmítli poskytnout další finanční podporu.
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Společnost nyní čelí možnému rozdělení. Hlavní věřitelé včetně finančního ústavu Deutsche Bank plánují převzít ziskovou část vyrábějící baterie pro domácnosti, zatímco investor Tojner projevil zájem o divizi mikrobaterií. K problémům Varty letos na jaře přispěla také ztráta významného odběratele. Společnost Apple se rozhodla odebírat dobíjecí knoflíkové baterie CoinPower pro svá bezdrátová sluchátka AirPods od dodavatelů v Číně.
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Historie společnosti Varta sahá do roku 1887. Název podniku vznikl z počátečních písmen německého označení pro distribuci, dobíjení a opravy přenosných akumulátorů (Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren). Baterie Varta používal už norský polárník Fridtjof Nansen při jedné ze svých expedic. Současná společnost se však od původního podniku výrazně liší. V 90. letech se totiž Varta dostala do krize, rozdělila se a její jednotlivé části se postupně odprodaly.
Příliš ambiciózní plány
Rakouský investor Michael Tojner vstoupil do Varty v roce 2007, když koupil divizi mikrobaterií. O deset let později ji uvedl na burzu a firma těžila z rostoucí poptávky po dobíjecích lithium-iontových bateriích pro bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky. V roce 2019 Varta odkoupila zpět i divizi baterií pro domácnosti a výrazně zvýšila tržby. Do rozšíření výroby ale investovala za cenu rostoucího zadlužení.
Obrat přišel po roce 2022, kdy se ukázala přílišná závislost firmy na důležitém zákazníkovi, americké firmě Apple, která začala hledat jiné dodavatele baterií pro svá sluchátka. Vartu zasáhl také pokles poptávky po elektronice, silná konkurence z Asie a problémy v dodavatelských řetězcích.
Společnost se neprosadila ani s bateriemi pro elektromobily, které zůstaly jen okrajovým produktem. Kvůli vysokým dluhům a ztrátám musela omezovat výrobu a propouštět. Kritici vedení firmy viní z příliš ambiciózních investic. Sám Tojner připustil, že firma zahájila příliš mnoho projektů a vynaložila příliš mnoho peněz na rozšiřování výroby, napsala agentura DPA.