Varšavě hrozí noční zákaz prodeje alkoholu ve večerkách a na benzinkách

Varšavu zřejmě čeká zavedení zákazu prodeje alkoholických nápojů ve večerkách a na čerpacích stanicích v nočních hodinách. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski ve čtvrtek oznámil, že se na tom dohodl s městskými zastupiteli a že ještě tento týden požádá o svolání jejich mimořádného zasedání. Barů a restaurací by se omezení netýkalo.
U příležitosti 77. výročí vypuknutí povstání ve varšavském ghettu je žlutě nasvícen Palác kultury a vědy ve Varšavě. (19. dubna 2020) | foto: Profimedia.cz

Od začátku listopadu má zákaz začít platit ve dvou čtvrtích, kam lidé často vyráží v noci za zábavou a které se potýkají s následky problémového užívání alkoholu. Jde o centrum polského hlavního města a čtvrť Praga-Pólnoc (Sever) na východním břehu Visly. Trzaskowski vysvětlil, že radnice potřebuje získat přehled o tom, jak naplánovat dodatečné policejní hlídky, a o tom, jaký vliv toto opatření bude mít na narušování veřejného pořádku na různých místech.

„Díky těmto poznatkům do ostatních čtvrtí přijdeme s lépe připraveným programem, který bude nacvičený ve dvou centrálních čtvrtích,“ uvedl primátor. V celém městě by pak omezení mělo začít platit od června příštího roku. Zatím není jasné, přesně jakých hodin se bude týkat, končit bude podle všeho v 06:00.

Útlum alkoturismu. Praha zakázala organizované noční tahy po hospodách

Server Rzeczpospolita připomněl, že vedení Varšavy kvůli možnému omezení prodeje alkoholu provedlo veřejnou konzultaci, které se zúčastnilo skoro 9000 lidí a přes 80 procent z nich bylo pro. Navzdory tak jednoznačnému výsledku se minulý týden zastupitelé na schůzi nedokázali shodnout na příslušných předpisech. To vzbudilo velkou kritiku a polský premiér Donald Tusk výkon zastupitelstva označil za „divadlo“.

Kromě barů a restaurací se v noci už delší dobu nesmí alkohol prodávat například v celém Krakově. Pouze v centru tento zákaz podle serveru money.pl platí v Poznani, Vratislavi, Bielsku-Bialé nebo v Katovicích.

