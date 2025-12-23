Zatímco Vídeň sází na staletou klasiku a Norimberk na perníkovou tradici, Záhřeb sází na zážitky. Letošní Advent v Záhřebu, jak se oficiálně akce jmenuje, proměnil celé město v jednu velkou interaktivní scénu. Místo aby se trhy tísnily na jednom náměstí, jsou rozprostřeny do více než dvaceti lokalit, z nichž každá má svůj vlastní příběh, popisuje BBC.
Jedním z taháků letošního roku je bezpochyby „podvodní Santa“. Santa Claus v záhřebském jezeře Jarun je unikátní potápěčská tradice, při které potápěči oblečení jako Santa Claus umisťují pod vodu ozdobený vánoční stromeček. Vánoce tu tak dostávají trochu středomořského nádechu typického pro západní Balkán.
Návštěvníky města i místní ale také čeká impozantní kluziště na náměstí krále Tomislava. Není to jen obyčejná ledová plocha, je to síť cestiček lemovaná světelnými instalacemi, která umožní probruslit se historií města s horkým punčem v ruce.
Také Tunel Grič, bývalý protiletecký kryt z druhé světové války, se během prosince mění v surrealistický průchod do jiného světa. Od ledových krápníků až po snové mraky návštěvníky provází hudba, která se odráží od vysokých betonových stěn. Záhřeb se tedy nebojí využít pro vánoční atmosféru i ty nejméně pravděpodobné prostory.
Vůně Chorvatska
Město ale sází i na žaludky návštěvníků. Místní stánky lákají na štruklji, což je tradiční tažené těsto s tvarohem podávané na sladko i na slano. Chorvatská metropole láká také na voňavé fritule, což jsou malé nadýchané koblížky s čokoládou a skořicí.
Chorvatské hlavní město v minulosti vyhrálo třikrát po sobě prestižní anketu European Best Destinations. Pak se na chvíli stáhlo, aby letos zaútočilo s novou energií. Cílem je přilákat turisty, kteří už mají dost přeplněné Vídně nebo drahého Londýna. Záhřeb nabízí vkusnou estetiku bez zbytečného kýče, a navíc za ceny, které vaši peněženku nezmrazí jako u sousedů.
Levnější než Česko
I když Chorvatsko po zavedení eura zaznamenalo cenový skok, chorvatská metropole si stále drží status dostupnější alternativy k rakouskému nebo německému luxusu. Zatímco návštěvník ve Vídni svařené víno téměř jistě pod 6 eur nekoupí, v Záhřebu se dá v klidnějších uličkách stále narazit na velmi přívětivé částky. Svařák o objemu 0,2 litru zde seženete v rozmezí od 3 do 5,50 eur.
Koblížky fritule, bez kterých by advent nebyl adventem, vyjdou na 5 až 7 eur. Milovníci sytějších pokrmů by neměli minout místní štruklji, které se prodávají za poctivých 5 až 6,50 eur za porci. Klasická klobása v rohlíku, se pohybuje od 5,50 do 8 eur.
Chorvatsko se v posledních letech cíleně soustředí na posílení zimní sezony a tato strategie mu vychází. Za poslední dekádu se zemi podařilo více než zdvojnásobit počet adventních návštěvníků, jejichž počet se vyšplhal na téměř 250 tisíc.
Cestovní ruch se na ekonomice této balkánské země podílí více než pětinou a země se snaží přilákat více návštěvníků i mimo stěžejní léto. Vánoční zábava je klíčovou součástí této strategie.
