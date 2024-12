VIDEO: Přichází čas svátků, ale i verandových pirátů. Jak se jim bránit?

Verandovým zlodějům je jedno, jestli máte kameru u dveří nebo ne. Podle policie někteří z nich sledují trasy doručovacích vozů a vyhlížejí zásilku. Jakmile dodávka zmizí z dohledu, přiběhnou ke dveřím, ukradnou balíček a utečou. Nedávný průzkum ukázal, že v letošním roce má podobnou zkušenost každý šestý zákazník.

Existuje však několik strategií, které poslouží k tomu aby adresáti minimalizovali své šance stát se obětí. Nejdůležitější je zvolit uvážlivě datum dodání: I když zní doručení od Amazonu do dvou dnů pohodlně, není to vždy nejlepší volba z hlediska bezpečnosti. „Pokud nepotřebujete zboží ihned, zvažte výběr data doručení, kdy budete doma, abyste si ho mohli převzít,“ radí rukověť Amazonu. Adresát by vždy měl pečlivě prozkoumat alternativní možnosti doručení.

„Naplánujte si čas, kdy balíčky dorazí,“ radí poručík chesterfieldské policie Adrian Otero. Doporučuje také zakoupit uzamykatelné schránky umístěné na verandě.

Pro majitele kompatibilních otvíračů garážových vrat Amazon doporučuje, aby se zákazníci rozhodli pro službu Amazon Key In-Garage Delivery. Ta umožňuje kurýrovi bezpečně umístit balíček dovnitř garáže, odkud ho nikdo neukradne. „Tato služba však může být zpoplatněna, pokud si nezvolíte pozdější datum doručení,“ upozorňuje Amazon.

Možnost bezpečného doručení zásilek umožňují také Amazon Lockers. To jsou samoobslužné boxy umožňující bezpečné vyzvednutí zásilky známé i z Česka. Stačí si při objednávce vybrat lokaci skříňky v okolí a vyzvednout si balíček, kdykoli se vám to hodí.

Mnoho amerických prodejců také nabízí možnost objednat si zboží online a vyzvednout si ho přímo v obchodě. I když to nemusí být tak pohodlné jako doručení domů, je to skvělý způsob, jak zajistit, aby se váš balíček nedostal do nesprávných rukou.

Většina amerických dopravců nabízí rovněž službu sledování zásilek. „Pokud budete mít přehled o pohybu zásilky, můžete se ujistit, že budete doma, až zásilka dorazí,“ uzavírá Amazon.