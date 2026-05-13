Celková inflace v USA v dubnu 2026 vyskočila meziročně na 3,8 procenta a potraviny začaly znovu zdražovat hlavně kvůli dražší energii a dopravě po začátku konfliktu v Íránu. Podle amerického ministerstva zemědělství byly už v roce 2025 výrazně dražší hlavně vejce (21,9 procenta), hovězí maso (11,6 procenta), cukrovinky a sladkosti (5,1) i nápoje (3,8 procenta).
Podle nejnovějších údajů, které v úterý zveřejnil americký Úřad pro statistiku práce BLS, ceny potravin v dubnu dále vzrostly, zatímco celková inflace dosáhla nejvyšší úrovně za téměř tři roky. Důsledky války v Íránu tak začínají negativně ovlivňovat americkou ekonomiku, píše portál The Washington Post.
Rajčata jako indikátor krize
Neustále rostoucí náklady na energie spolu s celními sazbami a přetrvávajícími problémy v zemědělství znamenají, že výdaje za potraviny rychle stoupají a tento trend může trvat ještě několik měsíců. K výraznému nárůstu cen došlo zejména u několika klíčových základních potravin v jídelníčku Američanů, včetně čerstvého ovoce a zeleniny a hovězího masa.
Ceny rajčat v USA v dubnu vzrostly o 15 procent ve srovnání s předchozím měsícem. Za poslední rok se zvýšily téměř o 40 procent. Rajčata, stejně jako další zemědělské produkty, se často přepravují v chladírenských vozech poháněných naftou. Na rajčata z Mexika se navíc vztahuje clo ve výši přibližně 17 procent, což vede k obzvláště rychlému růstu cen dovážených rajčat ve Spojených státech, zejména pak v zimních měsících.
Do cen rajčat se navíc promítly i klimatické změny. Mexiko zažilo mimořádně deštivé období a potýkalo se s chorobami plodin. A dodávky rajčat z Floridy byly slabší kvůli zimním mrazům. Klimatické problémy také nadále tlačí nahoru ceny kávy spolu s loni zavedenými cly.
Zvyšující se náklady na energii zatěžují i další zemědělské produkty přepravované chladírenskými vozy s dieselovým pohonem, ceny ovoce a zeleniny vzrostly za poslední rok o více než šest procentních bodů.
Proteinová mánie
V amerických obchodech rostou i ceny hovězího masa, které Američané tolik milují, v dubnu meziročně téměř o 15 procent. Nárůst nepřestává již poslední dva roky, poptávka po tomto mase v USA zůstává i nadále silná. Podle deníku Wall Street Journal odložila administrativa prezidenta Donalda Trumpa v pondělí večer podpis prezidentského dekretu, který by snížil cla na hovězí maso.
Na zvýšené poprávce po hovězím se podepisuje i proteinová mánie, která se momentálně Amerikou šíří. Federální zdravotnické úřady se totiž snaží zdůrazňovat nutriční hodnotu červeného masa. „Poptávka po hovězím mase má kořeny také v jisté nostalgii,“ říká William Masters, profesor potravinové politiky a ekonomie na Tuftsovy univerzity v Massachusetts. Tento boom kolem hovězího masa je podle něj zjevným kulturním signálem odrážejícím vše, s čím je spojováno, včetně maskulinity a machistického pohledu na svět.
Zároveň se chovatelé hovězího dobytka potýkají s menšími stády, což omezuje nabídku a tlačí ceny nahoru.
Odlišné výhledy
Ekonomové očekávají, že důsledky války na Blízkém východě budou pro Američany znatelnější v nadcházejících měsících a dokonce i v příštím roce. Výrazně se do nich promítnou také ceny hnojiv, jejichž zdražení se ve Spojených státech výrazně projeví až v příštím roce, neboť mnoho zemědělců si zajistilo ceny ještě před vypuknutím konfliktu.
„Nicméně cenové otřesy v oblasti potravin by neměly být tak dramatické a rozsáhlé jako ty, které se projevily v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu,“ soudí David Ortega, ekonom specializující se na potravinářství a profesor na michiganské státní univerzitě.
Nesouhlasí s ním však profesor Masters. Tentokrát se podle něj inflace liší od růstu cen po pandemii. V roce 2022 měli lidé alespoň naspořené peníze z období pandemických omezení a mohli tak snáze absorbovat část inflace poháněné poptávkou. Nyní jsou příčinou růstu cen náklady na dodávky. „V tomto případě tu ani nejsou vyšší výplaty, které by tento dopad zmírnily,“ uzavřel Masters podle amerického portálu.
|Potravina
|Před válkou (2025)
|Aktuálně
(květen 2026)
|Změna
|vejce (12 ks)
|~$3.59
|~$4.20–4.50
|+20–25 %
|chléb (1 bochník)
|~$1.84
|~$2.00
|+9 %
|mléko (1 galon/3,78 l)
|~$3.47
|~$3.80–4.00
|+10–15 %
|kuře celé (1 lb/0,45 kg)
|~$2.08
|~$2.30
|+11 %
Pozn.: USA zatím nezveřejnily kompletní aktuálních index spotřebitelských cen pro všechny jednotlivé potraviny po začátku íránského konfliktu, a tak některé položky vycházejí z posledních dostupných statistik a trendů USDA/BLS z dubna–května 2026.