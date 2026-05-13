Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Válka v regálech amerických supermarketů. Zboží zdražilo na několikaleté maximum

Jan Dvořák
  20:00
Ceny potravin v USA rostou nejrychlejším tempem za téměř čtyři poslední roky a jsou nyní zhruba o třicet procent vyšší než před covidovou pandemií v roce 2020. „V tomto případě tu ale nejsou vyšší platy, které by tento dopad zmírnily,“ říká americký odborník na potraviny.

Prázdné nákupní vozíky před obchodem Walmart v kalifornském Burbanku (10. dubna 2025) | foto: AP

Celková inflace v USA v dubnu 2026 vyskočila meziročně na 3,8 procenta a potraviny začaly znovu zdražovat hlavně kvůli dražší energii a dopravě po začátku konfliktu v Íránu. Podle amerického ministerstva zemědělství byly už v roce 2025 výrazně dražší hlavně vejce (21,9 procenta), hovězí maso (11,6 procenta), cukrovinky a sladkosti (5,1) i nápoje (3,8 procenta).

Podle nejnovějších údajů, které v úterý zveřejnil americký Úřad pro statistiku práce BLS, ceny potravin v dubnu dále vzrostly, zatímco celková inflace dosáhla nejvyšší úrovně za téměř tři roky. Důsledky války v Íránu tak začínají negativně ovlivňovat americkou ekonomiku, píše portál The Washington Post.

Rajčata jako indikátor krize

Neustále rostoucí náklady na energie spolu s celními sazbami a přetrvávajícími problémy v zemědělství znamenají, že výdaje za potraviny rychle stoupají a tento trend může trvat ještě několik měsíců. K výraznému nárůstu cen došlo zejména u několika klíčových základních potravin v jídelníčku Američanů, včetně čerstvého ovoce a zeleniny a hovězího masa.

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Ceny rajčat v USA v dubnu vzrostly o 15 procent ve srovnání s předchozím měsícem. Za poslední rok se zvýšily téměř o 40 procent. Rajčata, stejně jako další zemědělské produkty, se často přepravují v chladírenských vozech poháněných naftou. Na rajčata z Mexika se navíc vztahuje clo ve výši přibližně 17 procent, což vede k obzvláště rychlému růstu cen dovážených rajčat ve Spojených státech, zejména pak v zimních měsících.

Trump bagatelizuje ekonomické důsledky války. Průzkumy ale hovoří jinak

Do cen rajčat se navíc promítly i klimatické změny. Mexiko zažilo mimořádně deštivé období a potýkalo se s chorobami plodin. A dodávky rajčat z Floridy byly slabší kvůli zimním mrazům. Klimatické problémy také nadále tlačí nahoru ceny kávy spolu s loni zavedenými cly.

Zvyšující se náklady na energii zatěžují i další zemědělské produkty přepravované chladírenskými vozy s dieselovým pohonem, ceny ovoce a zeleniny vzrostly za poslední rok o více než šest procentních bodů.

Proteinová mánie

V amerických obchodech rostou i ceny hovězího masa, které Američané tolik milují, v dubnu meziročně téměř o 15 procent. Nárůst nepřestává již poslední dva roky, poptávka po tomto mase v USA zůstává i nadále silná. Podle deníku Wall Street Journal odložila administrativa prezidenta Donalda Trumpa v pondělí večer podpis prezidentského dekretu, který by snížil cla na hovězí maso.

Na zvýšené poprávce po hovězím se podepisuje i proteinová mánie, která se momentálně Amerikou šíří. Federální zdravotnické úřady se totiž snaží zdůrazňovat nutriční hodnotu červeného masa. „Poptávka po hovězím mase má kořeny také v jisté nostalgii,“ říká William Masters, profesor potravinové politiky a ekonomie na Tuftsovy univerzity v Massachusetts. Tento boom kolem hovězího masa je podle něj zjevným kulturním signálem odrážejícím vše, s čím je spojováno, včetně maskulinity a machistického pohledu na svět.

Zároveň se chovatelé hovězího dobytka potýkají s menšími stády, což omezuje nabídku a tlačí ceny nahoru.

Odlišné výhledy

Ekonomové očekávají, že důsledky války na Blízkém východě budou pro Američany znatelnější v nadcházejících měsících a dokonce i v příštím roce. Výrazně se do nich promítnou také ceny hnojiv, jejichž zdražení se ve Spojených státech výrazně projeví až v příštím roce, neboť mnoho zemědělců si zajistilo ceny ještě před vypuknutím konfliktu.

Trump svým voličům sliboval, že zatočí s inflací. Realita je ale jiná

„Nicméně cenové otřesy v oblasti potravin by neměly být tak dramatické a rozsáhlé jako ty, které se projevily v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu,“ soudí David Ortega, ekonom specializující se na potravinářství a profesor na michiganské státní univerzitě.

Nesouhlasí s ním však profesor Masters. Tentokrát se podle něj inflace liší od růstu cen po pandemii. V roce 2022 měli lidé alespoň naspořené peníze z období pandemických omezení a mohli tak snáze absorbovat část inflace poháněné poptávkou. Nyní jsou příčinou růstu cen náklady na dodávky. „V tomto případě tu ani nejsou vyšší výplaty, které by tento dopad zmírnily,“ uzavřel Masters podle amerického portálu.

Srovnání cen základních potravin v USA se situací před válkou na Blízkém východě
PotravinaPřed válkou (2025)Aktuálně
(květen 2026)		Změna
vejce (12 ks)~$3.59~$4.20–4.50+20–25 %
chléb (1 bochník)~$1.84~$2.00+9 %
mléko (1 galon/3,78 l)~$3.47~$3.80–4.00+10–15 %
kuře celé (1 lb/0,45 kg)~$2.08~$2.30+11 %

Pozn.: USA zatím nezveřejnily kompletní aktuálních index spotřebitelských cen pro všechny jednotlivé potraviny po začátku íránského konfliktu, a tak některé položky vycházejí z posledních dostupných statistik a trendů USDA/BLS z dubna–května 2026.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

Válka v regálech amerických supermarketů. Zboží zdražilo na několikaleté maximum

Prázdné nákupní vozíky před obchodem Walmart v kalifornském Burbanku (10. dubna...

Ceny potravin v USA rostou nejrychlejším tempem za téměř čtyři poslední roky a jsou nyní zhruba o třicet procent vyšší než před covidovou pandemií v roce 2020. „V tomto případě tu ale nejsou vyšší...

13. května 2026

Sázka na ekologické nádobí nevyšla. Česká firma Refork míří do insolvence

Nádobí se vyrábí z dřevěného odpadu

Pražský výrobce alternativ k plastovému nádobí Refork na sebe podal insolvenční návrh. Firma vznikla v roce 2019, produkty začala prodávat o dva roky později. Vidličky, nože, lžičky či brčka dodávala...

13. května 2026

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04,  aktualizováno  17:21

KOMENTÁŘ: Bez vlastní oceli budeme vždycky tahat za kratší konec

Roman Heide

Evropské ocelářství stojí před největší transformací ve své historii. Řeč je o investicích v řádu desítek miliard korun v průběhu pár let a zároveň o sílící konkurenci ze zemí, které nejsou zatíženy...

13. května 2026  16:21

Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

ilustrační snímek

Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5....

13. května 2026  15:47

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Malá provozovna s langoši ve slovenském městě Kvetoslavov dostala pokutu 1 500 eur tedy 37 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že...

13. května 2026  13:17

Výstav minipivovarů klesl. Letos nebudou kvůli rekonstrukci k vidění ani na Hradě

Varna svitavského minipivovaru Na Kopečku

Minipivovarů loni v Česku víc vzniklo než zaniklo. Přes 26 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520, protože tři překonaly hranici výroby 10 tisíc hektolitrů a překročily tak minipivovarskou...

13. května 2026  12:43

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

ilustrační snímek

Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního...

13. května 2026  11:56

Trdlokafe a Bubblify míří do insolvence. Část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Skupina Twist v úterý podala insolvenční návrhy na franšízové společnosti Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Již dříve se do insolvenčního řízení dostala také společnost Naše Zmrzka....

13. května 2026  9:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

ilustrační snímek

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

13. května 2026  7:33

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Premium
Jan Doležal, prezident agrární komory ČR

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.