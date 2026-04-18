Budou kompenzace za zrušené lety? EU chystá nové pokyny, krizi s palivy odmítá

  12:21
Evropský komisař pro dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas se vymezil vůči tvrzení výkonného ředitele Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatiha Birola, že kvůli nedostatku paliva dojde v Evropě v řádu týdnů k masivnímu rušení leteckých spojů. Eurokomisař také prozradil, že aerolinky doposud rušily lety kvůli nevýdělečnosti letenek, nikoliv kvůli nedostatku paliva.
Cisterna společnosti TotalEnergies s udržitelným leteckým palivem (SAF) během 54. mezinárodního leteckého veletrhu v Paříži na letišti Le Bourget u Paříže (19. června 2023) | foto: Reuters

„Neexistují žádné náznaky, že by nedostatek leteckého paliva vedl k rozsáhlým zrušením letů v Evropě,“ uvedl v pátek komisař pro dopravu Tzitzikostas. Řekl to několik hodin předtím, než Írán zrušil blokádu Hormuzského průlivu. V sobotu ovšem Teherán ropnou tepnu opět uzavřel.

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Birol ve čtvrtek řekl, že současná ropná krize je největší, jaká kdy byla. Birol také varoval, že Evropě zbývá letecké palivo na zhruba šest týdnů, pokud nedojde k otevření Hormuzského průlivu.

Analytici z Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) však upozorňují, že potrvá měsíce, než letecký průmysl překlene krizi způsobenou dlouhodobým narušením obchodních tras a řetězců.

Předseda IATA Willie Walsh ve středu uvedl, že zatímco ceny ropy by mohly klesnout, náklady na letecké palivo nejspíše zůstanou vysoké kvůli dopadům na rafinérie. Předseda asociace se přiklání k myšlence, že by lety v EU mohly být rušeny od konce května kvůli nedostatku paliva.

Walsh přirovnal současnou situaci k minulým otřesům v odvětví. Odmítl ale podobnost s pandemií covid-19 a zdůraznil, že kapacita leteckých společností nebyla omezena v takovém rozsahu jako během koronavirové krize. „Zotavení z minulých hospodářských propadů, jako například po 11. září nebo po recesi v letech 2008 až 2009, trvalo čtyři až dvanáct měsíců,“ stojí ve zprávě.

Také Tzitzikostas míní, že zprávy o hrozbě rušení letů kvůli nedostatku leteckého paliva nejsou přesné. „V uplynulých dvou dnech se objevily některé zprávy, podle nichž by Evropě mohlo brzy dojít letecké palivo. To však situaci přesně neodráží,“ uvedl Tzitzikostas na tiskové konferenci v Nikósii.

Některé evropské letecké společnosti, jako například Lufthansa, KLM a SAS, omezily počet letů, zatímco ceny letenek v reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot rostou. Letecké společnosti „se v posledních dnech rozhodly zrušit některé ze svých linek, protože již nebyly ziskové,“ dodal Tzitzikostas.

EU se chce zbavit závislosti na Blízkém východě

V pátek se také objevily nové informace o tom, jak EU plánuje řešit krizi s pohonnými hmotami. V nových pokynech, které se očekávají příští týden, bude naléhat na členské státy, aby snížily svou závislost na leteckém palivu z Blízkého východu a zvážily zvýšení dovozu z USA, sdělil agentuře Reuters zdroj z vedoucích pozic Unie.

Plány, o nichž se dosud neinformovalo a které se stále finalizují, se budou více zaměřovat na soběstačnost a odolnost prostřednictvím udržitelných leteckých paliv (SAF) nebo syntetických paliv.

Evropské letecké společnosti varovaly před potenciálním nedostatkem leteckého paliva v příštích týdnech v důsledku války v Íránu, což by mohlo narušit letní turistickou sezónu. Evropa je obzvláště zranitelná, protože dováží přibližně 30 až 40 procent svého leteckého paliva, z čehož alespoň polovina pochází z Blízkého východu.

Nezávazná doporučení EU budou zdůrazňovat omezené možnosti bloku při zvyšování domácí produkce leteckého paliva a poskytnou pokyny, jak řešit potenciální nedostatek, uvedl zdroj.

Dostupnost dodávek „zůstává hlavním problémem“, uvedl mluvčí Komise a dodal, že pokud by dodávky zůstaly blokovány v Hormuzském průlivu, EU by mohla zahájit koordinované uvolňování zásob leteckého paliva.

Írán v pátek otevřel Hormuzský průliv, klíčovou bránu pro tok dodávek z Perského zálivu, po uzavření dohody o příměří v Libanonu, ačkoli americký prezident Donald Trump uvedl, že námořní blokáda zůstává v platnosti, dokud nebude uzavřena dohoda s Teheránem. V sobotu jej však Írán po necelém dni znovu zavřel, důvodem je právě pokračující americká námořní blokáda.

Pravidla vyjasní kompenzace za zrušené lety

Zdroj obeznámený s plány EU uvedl, že dokument stanoví pokyny pro řešení problémů leteckých společností v případě nedostatku paliva, jako je ztráta letištních slotů v důsledku zrušení letů a pravidla EU proti tankování, která mají zabránit tomu, aby si letadla doplňovala palivo na levných místech.

Nová pravidla by rovněž měla vyjasnit, zda lze nedostatek paliva považovat za dostatečně výjimečnou okolnost, aby letecké společnosti nemusely platit kompenzace za zrušené lety.

Zdroj také dodal, že EU rozhodla, že požadavky leteckých společností na změny nebo pozastavení systému obchodování s emisemi (ETS) a povolenek SAF nebyly oprávněné.

Evropská komise taktéž plánuje zavést celoevropské mapování rafinérských kapacit pro ropné produkty a zavést opatření „k zajištění toho, aby byly stávající rafinérské kapacity plně využity a udržovány“, jak ukázal návrh návrhu, který dříve viděla agentura Reuters.

Palivo z Nigérie? Americké nemusí být vhodné

Komise se bude zabývat distribuční logistikou s cílem zvýšit využívání amerického paliva Jet A, které se v Evropě tradičně používá jen zřídka, protože má vyšší bod tuhnutí než evropská norma.

Evropské palivo Jet A-1 je vhodnější pro dálkové lety, lety ve vysokých nadmořských výškách a za nízkých teplot a upřednostňuje ho armáda. Dovoz leteckého paliva z USA a Nigérie v dubnu prudce vzrostl.

Klíčové evropské letištní uzly v Belgii, Nizozemsku, Švýcarsku a Německu se spoléhají na potrubí CEPS provozované NATO, které dodává letecké palivo evropské kvality.

Některá letiště varovala před nedostatkem do tří týdnů, pokud zůstane Hormuzský průliv uzavřen pro přepravu paliva. Evropská komise zároveň varuje, že dodávky leteckého paliva by mohly zůstat omezené, i kdyby byl Hormuzský průliv odblokován.

