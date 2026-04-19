Konflikt na Blízkém východě zdražuje plasty. Krize nahrává alternativám

„Velkoobchodníci v Japonsku už varují před možným nedostatkem plastových tácků a sáčků,“ uvedl pro agenturu Reuters Kensuke Takahaši, produktový manažer supermarketu Marutake v japonské Saitamě. „Musíme začít řešit, jak budeme prodávat zboží, pokud přestanou být tácky úplně k dispozici. Mám velké obavy. Vůbec nevíme, co se stane,“ doplnil.
Japonští výrobci plastových tašek a potravinářských folií Mitsubishi Chemical a Sanipak oznámili, že v následujících týdnech zvýší ceny některých produktů zhruba o 30 procent, protože konflikt zvyšuje náklady na suroviny.
„Doufám, že se vše co nejdříve vrátí do normálu,“ řekl Han Kyung-hun z jihokorejské společnosti Gaone International, která vyrábí obaly na pleťové masky. Firma snížila produkci o deset až dvacet procent proti normálu, zároveň hledá nové dodavatele.
Společnost zároveň upozorňuje odběratele na dodací lhůty, které mohou být namísto dvou až osm týdnů. „Zpracovatelé nemohou vyrábět finální produkty určené k prodeji. Kvůli výrazným zpožděním se výroba prakticky zastavila, v důsledku toho přicházíme o tržby,“ zmínil podnikatel.
Krize plastů nahrává alternativám
Asie je silně závislá na surovinách z Blízkého východu a zároveň i na plastech. Agentura Reuters upozornila, že Čína, Japonsko, Jižní Korea a jihovýchodní Asie podle dat OECD spotřebovaly v roce 2022 téměř třetinu světového plastu, což proti roku 1990 představuje nárůst o 900 procent.
Region se také podílí na více než třetině plastového odpadu unikajícího do životního prostředí, a to především kvůli nedostatečnému sběru odpadu v chudších zemích jihovýchodní Asie.
Drahé plasty nahrávají výrobcům alternativ. „Zájem původně přicházel od firem zaměřených na udržitelnost. Pokud ale problém s plasty potrvá, očekáváme další růst poptávky,“ uvedl Kim Min-sang ze společnosti Kolmar Korea. Firma je mateřskou společností výrobce obalů Yonwoo, která dodává obaly firmám, jako je například francouzský L’Oreal.
Podle něj je zájem zejména po papírových tubách, které se používají pro výrobky, jako jsou pleťová mléka či opalovací krémy. Obaly plast obsahují, ale jen asi pětinu proti klasickým plastovým obalům.