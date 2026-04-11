Válka v Íránu dopadá na chorvatské rybáře. Kvůli drahé naftě bojují o přežití

  7:33
Nad Jaderským mořem zapadá slunce a Marijan Jakopović připravuje svoji loď a sítě, jak je zvyklý to dělat už 30 let. Tento 55letý chorvatský rybář ale říká, že tak těžké časy jako nyní nepamatuje. Na rybáře dopadá strmý nárůst cen pohonných hmot v důsledku války v Íránu a prohlubuje dřívější problémy, jako je úbytek ryb v moři, různá omezení a rozšířený dovoz zmrazených ryb.
foto: Petr Lundák, MF DNES

Rybáři, klíčoví dodavatelé čerstvých ryb během letní turistické sezóny, varují, že pokud příměří v Íránu nevydrží a ceny paliva znovu porostou, mohou se dostat do neúnosné situace. „Pomalu se dostáváme do beznadějné situace,“ říká Jakopović, který žije na Istrii.

Ceny nafty určené výhradně pro zemědělce a rybáře podle oficiálních údajů během jednoho měsíce vzrostly asi o 70 procent z 0,80 eur (19,49 koruny) za litr na 1,36 eur (33,14 koruny) na litr.

Chorvatská vláda ceny pohonných hmot dočasně zastropovala, ale dopad zdražení ztlumila jen částečně. Vedran Spehar z chorvatského ministerstva hospodářství v Chorvatském rozhlasu řekl, že bez vládního zásahu by nafta pro zemědělce a rybáře zdražila na nejméně dvě eura za litr.

Podle Jakopoviče někteří rybáři kvůli zdražování vydávají až 70 procent svých příjmů na palivo v závislosti na typu lodi, jakou používají. Zdůraznil, že další náklady představují platy posádek, údržba a nákup nového vybavení a techniky.

Nejde o nový problém. V Chorvatsku se komerční rybolov s problémy potýká navzdory tomu, že turistický ruch kvete. Jen loni zemi navštívilo přes 20 milionů lidí.

Když rybáři zdraží své úlovky, projeví se to na cenách ryb prodávaných na trzích i servírovaných v restauracích. Almira Raimovičová z Puly v minulosti sama rybařila, pak si ale zvolila výnosnější způsob obživy - na své lodi, z níž dříve lovila ryby, vozí turisty. Říká, že lidé ve Středomoří si vždy budou kupovat ryby, ale nevylučuje, že své zvyky budou muset změnit.

„Zaměří se zřejmě na levnější ryby, jako jsou sardinky a ančovičky, ty jsou cenově dostupnější,“ myslí si. „Rostoucí ceny pohonných hmot dopadnou na každého, povedou k růstu nákladů ve všech oblastech, ne jenom v rybolovu,“ říká.

Rybáři si už dříve stěžovali na to, že ryb ubývá, že musí dodržovat zákaz lovu některých druhů v určitých obdobích, limity týkající se úlovku a zóny pro ochranu ohrožených druhů. Coby člen Evropské unie Chorvatsko přijalo přísná pravidla udržitelného rybolovu.

Rybáři tak musí vyplouvat dále na moře a trávit na něm více času. Vede to k vyšší spotřebě pohonných hmot. Kvůli tomuto začarovanému kruhu by mnoho z nich mohlo s tímto způsobem obživy skončit, protože každá cesta na moře znamená velkou dávku nejistoty, říká Jakopović. „Nevím, jak dlouho ještě dokážeme takto pracovat,“ posteskl si.

