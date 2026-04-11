Válka v Íránu dopadá na chorvatské rybáře. Kvůli drahé naftě bojují o přežití

Rybáři, klíčoví dodavatelé čerstvých ryb během letní turistické sezóny, varují, že pokud příměří v Íránu nevydrží a ceny paliva znovu porostou, mohou se dostat do neúnosné situace. „Pomalu se dostáváme do beznadějné situace,“ říká Jakopović, který žije na Istrii.
Ceny nafty určené výhradně pro zemědělce a rybáře podle oficiálních údajů během jednoho měsíce vzrostly asi o 70 procent z 0,80 eur (19,49 koruny) za litr na 1,36 eur (33,14 koruny) na litr.
|
Chorvatská vláda ceny pohonných hmot dočasně zastropovala, ale dopad zdražení ztlumila jen částečně. Vedran Spehar z chorvatského ministerstva hospodářství v Chorvatském rozhlasu řekl, že bez vládního zásahu by nafta pro zemědělce a rybáře zdražila na nejméně dvě eura za litr.
Podle Jakopoviče někteří rybáři kvůli zdražování vydávají až 70 procent svých příjmů na palivo v závislosti na typu lodi, jakou používají. Zdůraznil, že další náklady představují platy posádek, údržba a nákup nového vybavení a techniky.
Nejde o nový problém. V Chorvatsku se komerční rybolov s problémy potýká navzdory tomu, že turistický ruch kvete. Jen loni zemi navštívilo přes 20 milionů lidí.
Když rybáři zdraží své úlovky, projeví se to na cenách ryb prodávaných na trzích i servírovaných v restauracích. Almira Raimovičová z Puly v minulosti sama rybařila, pak si ale zvolila výnosnější způsob obživy - na své lodi, z níž dříve lovila ryby, vozí turisty. Říká, že lidé ve Středomoří si vždy budou kupovat ryby, ale nevylučuje, že své zvyky budou muset změnit.
|
„Zaměří se zřejmě na levnější ryby, jako jsou sardinky a ančovičky, ty jsou cenově dostupnější,“ myslí si. „Rostoucí ceny pohonných hmot dopadnou na každého, povedou k růstu nákladů ve všech oblastech, ne jenom v rybolovu,“ říká.
Rybáři si už dříve stěžovali na to, že ryb ubývá, že musí dodržovat zákaz lovu některých druhů v určitých obdobích, limity týkající se úlovku a zóny pro ochranu ohrožených druhů. Coby člen Evropské unie Chorvatsko přijalo přísná pravidla udržitelného rybolovu.
Rybáři tak musí vyplouvat dále na moře a trávit na něm více času. Vede to k vyšší spotřebě pohonných hmot. Kvůli tomuto začarovanému kruhu by mnoho z nich mohlo s tímto způsobem obživy skončit, protože každá cesta na moře znamená velkou dávku nejistoty, říká Jakopović. „Nevím, jak dlouho ještě dokážeme takto pracovat,“ posteskl si.