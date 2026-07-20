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Ryanair hlásí nečekaný propad zisků. Válka zdražila paliva a přiměla pasažéry váhat

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  11:13
Válka tvrdě zasáhla evropské nebe. Ryanair hlásí nečekaný propad zisků.

Válka tvrdě zasáhla evropské nebe. Ryanair hlásí nečekaný propad zisků. | foto: Colin UnderhillProfimedia.cz

Šéf irských aerolinek Ryanair Michael O'Leary
Letecký dopravce Ryanair nově zajistí tři pravidelné linky z brněnského...
Generální ředitel společnosti Ryanair Michael O'Leary na snímku z roku 2010
Ryanair létá výhradně s Boeingy 737-800
6 fotografií
Evropské aerolinky sčítají škody způsobené válkou s Íránem. Ryanair jako první z velkých dopravců zveřejnil, do jaké míry konflikt na Blízkém východě prodražuje jeho podnikání. Drahé palivo a váhaví cestující srazili zisk podniku natolik, že zaostal za očekáváním analytiků. Firma to oznámila v pondělní tiskové zprávě.

Hospodářské výsledky irského nízkonákladového gigantu za první finanční čtvrtletí (končící 30. června) potvrdily obavy investorů. Zisk po zdanění se propadl meziročně o 34 procent na 538 milionů eur (zhruba 13 miliard korun). Společnost tak znatelně zaostala za odhady analytiků, kteří v průzkumu agentury Bloomberg předpovídali zisk kolem 624 milionů eur.

Důvodem horších výsledků je vyostřený konflikt na Blízkém východě. Ten odstartovaly koncem února americko-izraelské útoky na Írán, což vedlo k ochromení klíčové lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Touto námořní tepnou přitom za běžných okolností protéká zhruba pětina všech světových dodávek ropy. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a projevil se v raketovém růstu cen pohonných hmot.

Lidé s nákupem letenek vyčkávají

Geopolitické napětí se ale nepodepsalo jen na straně nákladů. Tvrdě zasáhlo i samotnou poptávku po cestování letadlem.

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„Konflikt na Blízkém východě znejistil spotřebitele, vyvolal obavy z nedostatku leteckého paliva v EU a ekonomickou nejistotu a způsobil odklad rezervací,“ uvedl šéf Ryanairu Michael O’Leary.

Tržby společnosti se v prvním finančním čtvrtletí meziročně zvýšily o procento na 4,38 miliardy eur. Jejich růst výrazně zaostal za růstem provozních nákladů, které se zvýšily o 11 procent na 3,81 miliardy eur.

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