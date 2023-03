Západ žádá Raiffeisen Bank, aby opustila Rusko. Podle Ukrajiny dotuje válku

Tlaku bankovní skupina čelí poté, co americký úředník James O’Brien, který má na starosti sankční politiku, minulý měsíc při návštěvě Vídně vyjádřil obavy ohledně podnikání Raiffeisen v Rusku, uvedla jedna z pěti osob, která je se záležitostí obeznámena. S informací přišla agentura Reuters.

„Žádali jsme banky, aby nadále pečlivě sledovaly obchody v Rusku a v ideálním případě je co nejvíce omezily a ukončily,“ uvedl mluvčí ECB a dodal, že od doby, kdy Moskva zahájila invazi na Ukrajinu, postupuje stejně u všech dotčených institucí.

Raiffeisen zatím takový plán předložit nehodlá a někteří rakouští vládní představitelé považují tyto kroky za neoprávněné vměšování do zahraničních záležitostí.

Mluvčí Raiffeisen vysvětlil, že banka aktuálně zkoumá možnosti svého podnikání v Rusku „včetně pečlivě řízeného odchodu“ a že „urychluje“ jeho posouzení. Dodal také, že banka omezila poskytování úvěrů v této zemi.

Rakouská banka je nyní nejvýznamnější západní bankou v Rusku, která zajišťuje zhruba čtvrtinu eurových převodů do země, ačkoli v zemi jsou stále přítomny i další banky, například italská UniCredit.

Magnet na ruské peníze

Mluvčí rakouského ministerstva financí uvedl, že ačkoli ve vztazích s Ruskem nemůže dojít k návratu ke statu quo, „většina“ mezinárodních společností včetně bank tam zůstává.

„Mezi Ruskem a zbytkem světa probíhá značný obchod s komoditami, jako je obilí, hnojiva, ropa, plyn, nikl a další kovy, které vyžadují platby,“ uvedl mluvčí resortu.

Už v lednu zahájil americký sankční úřad vyšetřování Raiffeisen kvůli jejímu podnikání spojenému s Ruskem. Dvě osoby přímo obeznámené se záležitostí agentuře Reuters sdělily, že se šetření týkalo možného porušení západních sankcí. Společnost Raiffeisen sdělila, že vyšetřování je obecné povahy.

Vyšetřování, které napjalo vztahy mezi Vídní a Washingtonem, může Rakousku nepříjmně podokopat jeho pozici. Země se totiž modelovala jako most mezi Východem a Západem, čímž se Vídeň stala magnetem pro ruské peníze.

Někteří rakouští představitelé doufají, že aktuální stav věcí vydrží dostatečně dlouho na to, aby se podařilo vyjednat řešení války, které by umožnilo obnovit normální obchodní vztahy s Ruskem, uvedly tři osoby obeznámené s touto záležitostí.

Americké úřady by ale v krajním případě bance mohly zabránit zpracovávat dolarové transakce, což by pro Raiffeisen znamenalo vážnou ránu.

ECB se proto právem obává, že by tento krok banku destabilizoval. To bylo vidět na příkladu lotyšské ABLV Bank, která se rychle rozpadla poté, co na ni byly v roce 2018 uvaleny americké sankce kvůli obavám z nezákonné činnosti spojené z velké části právě s Ruskem.

Sponzor války, tvrdí Ukrajina

Ukrajina zařadila skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) na svůj seznam „mezinárodních sponzorů války“ vzhledem k pokračujícímu podnikání instituce v Rusku a na okupovaném východě Ukrajiny. Uvedl to na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na komuniké ukrajinské agentury pro předcházení korupci NAZK.

„Důvodem zařazení mezi mezinárodní sponzory války je i to, že po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu banka pokračovala v podnikání v Rusku,“ vysvětlila agentura NAZK. Raiffeisen podle ní na 200 procent využila západní sankce proti Rusku, které způsobily stažení jejích konkurentů z ruského trhu.

Banka přispěla Rusku na nákup 95 střel Kalibr, spočítal Kyjev

Do ruského rozpočtu loni banka odvedla 559 milionů eur (asi 13,2 miliardy korun), což je téměř pětkrát více než v předválečném roce. „To se rovná ceně 95 ruských střel s plochou dráhou letu Kalibr, které teroristický stát pravidelně odpaluje na ukrajinská města,“ uvedla NAZK.

Raiffeisen podle NAZK nejenže oficiálně uznává separatistické republiky na okupovaném východě Ukrajiny přes své ruské zastoupení, ale i poskytuje zvýhodněné půjčky ruským okupantům. Podle NAZK tak banka fakticky odměňuje ruskou armádu za válečné zločiny. Banka se také podřizuje ruské propagandě, když válku nazývá „speciální vojenskou operací“.

Raiffeisen podle ukrajinské centrální banky neudělala žádný posun k rozhodnutí stáhnout se z ruského trhu, naopak zůstává aktivním hráčem na bankovním trhu v Rusku, kde usiluje o zvětšení svého úvěrového portfolia.

„Všechny tyto fakty a pokračování operací Raiffeisen Bank v Rusku znamenají přímou podporu a sponzorování terorismu,“ uvedla dále ukrajinská agentura.