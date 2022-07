Ukrajina má obilí za 10 miliard dolarů, za dohodu lobovala Afrika u Putina

Dohodu přivítala také Africké unie (AU), podle které ukrajinské obilí pomůže snížit hrozbu hladomoru v Africe.

„Vyvezeme 20 milionů tun z loňské sklizně obilí. A můžeme prodat i letošní sklizeň... To jsou příjmy farmářů, celého zemědělského odvětví a státního rozpočtu... Nyní máme obilí asi za deset miliard dolarů,“ řekl Zelenskyj. „Je tu také naděje, že se podaří otupit vážnost potravinové krize způsobené Ruskem,“ dodal. Podle prezidenta je dohoda také důkazem, že Ukrajina je schopná přestát válku.

Podle Africké unie tak pomůže ukrajinské obilí snížit hrozbu hladomoru v Africe. Africká unie ve svém prohlášení uvedla, že k uzavření dohody přispěla i červnová návštěva předsedy unie Mackyho Salla v Rusku. Senegalský prezident Sall tehdy Vladimiru Putinovi řekl, že africké země jsou oběťmi potravinové krize vyvolané válkou a naléhal na to, aby Moskva usnadnila vývoz ukrajinského obilí.

Dohodu o obilí zprostředkovala OSN a Turecko a podepsali ji ukrajinský ministr dopravy Oleksandr Kubrakov a ruský ministr obrany Sergej Šojgu.

Má umožnit vývoz ze tří klíčových ukrajinských přístavů Oděsa, Čornomorsk a Južne, přičemž nákladní plavidla budou jezdit humanitárním koridorem, k němuž se nesmí přiblížit žádné vojenské lodě, letadla nebo drony. Dohoda nepočítá s odminováním ukrajinských přístavů, ani s vojenským doprovodem lodí převážejících obilí.

Litva znovu otevřela trať do Kaliningradu

Litva zrušila zákaz železniční dopravy zboží podléhajícího sankcím Evropské unie do ruské Kaliningradské oblasti, která je na baltském pobřeží obklopena Polskem a Litvou. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na ruskou agenturu RIA Novosti.

Litva zakázala dopravu sankcionovaného zboží po železnici do Kaliningradu v červnu. Rozhořčila tak Rusko, které pohrozilo odvetnými opatřeními.

Evropská komise minulý týden uvedla, že přeprava zboží z Ruska do Kaliningradské oblasti je zakázána jen pro silniční, nikoli železniční dopravu. Dodala, že Litva by tak měla umožnit Rusku dodávat do Kaliningradské oblasti přes území EU beton, dřevo a alkohol. Litva následně sdělila, že se bude doporučením Evropské komise řídit.

Litevská státní železniční společnost nyní podle agentury RIA uvedla, že informovala zákazníky, že mohou opět dodávat zboží do Kaliningradu. Agentura TASS citovala představitele kaliningradské vlády, podle kterého by mělo do oblasti brzy dorazit 60 vagonů cementu.