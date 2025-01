Vyšší daně i krachy. Podniky v Izraeli vypočítávají cenu za válku

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Válka je ještě horší, než byla pandemie. Stěžují si na to prodejci suvenýrů asi třicet metrů od Jaffské brány. Právě tudy do Starého Města Jeruzaléma obvykle proudí turisté. Nyní je tu však víceméně prázdno. Konflikt se na hospodářství Izraele výrazně podepsal, byznys doplatil na zrušení letů do blízkovýchodní země.