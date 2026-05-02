„Společnost Filatex je jeden z největších indických výrobců polyesterových přízí. Nyní platí téměř o třetinu více za suroviny získané z ropy – kyselinu tereftalovou (PTA) a monoethylenglykol (MEG), které potřebuje k výrobě příze. Příčinou je zdražování ze strany čínských dodavatelů a narušení dodávek z Blízkého východu,“ uvedl pro agenturu Reuters generální ředitel společnosti Madhu Sudhan Bhageria.
Problémy se projevují v celém dodavatelském řetězci oděvů. Avichal Arya, šéf společnosti Bindal Silk Mills, která dodává barvené a potištěné polyesterové látky mimo jiné pro značky H&M, Inditex, Target, Walmart anebo IKEA, uvedl, že energetická krize dramaticky zvýšila ceny chemikálií a barviv.
Zmínil také, že město Surat, které je významným textilním centrem, čelí nedostatku plynu. Mnoho pracovníků, kteří do města přišli za prací, donutil jeho nedostatek odejít. „V poslední době nejsme schopni efektivně plnit globální zakázky,“ říka manažer.
Továrny omezují provoz
Agentura Reuters upozornila, že některé společnosti omezují provoz svých továren. Podle Kaushika Dudhata, majitele společnosti Radheshyam Textile, je výroba v jeho firmě v Suratu zhruba na polovině kapacity.
„Denní produkce klesla z 10 000 metrů na 3 500 až 4 000 metrů,“ uvedl. Přestal také nakupovat novou přízi, protože by musel zvýšit ceny zhruba o 15 procent, což by jeho zákazníci, zejména obchodníci s oděvy, nepřijali.
Kailash Hakim, prezident Federace textilních obchodníků v Suratu, zmínil, že kvůli rostoucím nákladům továrny na barvení a tisk textilu omezily provoz na pět dní v týdnu. „Pokud situace potrvá, dojde k nedostatku surovin a továrny budou muset zavírat,“ varoval.
Podle dat společnosti Wood Mackenzie vzrostla cena polyesterových vláken v Indii ze 100 rupií (zhruba 22 Kč) za kilogram na konci února na 126,5 rupií (28 Kč) o měsíc později. Po snížení dovozních cel ze strany indické vlády mírně klesla, ale k 9. dubnu se stále držela kolem 120 rupií (27 Kč).
Růst cen se týká i Číny, která je největším světovým producentem polyesteru. V březnu vyskočily ceny polyesterových střižových vláken zhruba o 29 procent.
Odběratelé jsou opatrnější
Problémy dopadají i na Bangladéš, kde se vyrábí převážně bavlněné oblečení. Společnost Coats v Bangladéši oznámila, že od poloviny dubna zvyšuje ceny o 15,5 procenta, které zdůvodnila rychlým růstem nákladů na ropné suroviny a dopravu.
„Odběratelé jsou opatrnější a více zvažují rizika před zadáním objednávek, což může snížit jejich objem,“ uvedl Mohammad Hatem z Asociace bangladéšských výrobců a exportérů pleteného zboží.
„Pokud to potrvá další měsíc, dojde k poklesu výroby oděvů a takzvanému ničení poptávky – obchodníci budou muset zdražit a zákazníci omezí nákupy,“ zmínila analytička Wood Mackenzie Bruna Angel.
Britský řetězec Primark uvedl, že situace jeho jarní a letní kolekce ani velká část podzimní a zimní kolekce neovlivní. „Kdybychom dnes nakupovali energetické suroviny, byli bychom svědky výrazné inflace, ale nevidíme ji,“ řekl agentuře Reuters George Weston, generální ředitel společnosti Associated British Foods, která vlastní značku Primark.
Společnost H&M v prohlášení uvedla, že zatím od svých dodavatelů v Bangladéši nezaznamenala narušení výroby, neeviduje ani znatelný počet žádostí dodavatelů o úpravu objednávek v souvislosti s náklady na energie.
Společnost Inditex, majitel značky Zara, se odmítla vyjádřit k dodávkám polyesteru. Target, Walmart a IKEA na žádost o agentury Reuters o komentář nereagovaly.