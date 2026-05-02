Rychlá móda může zdražit. Drahá ropa dusí textilní průmysl v Asii

Růst cen ropy po vypuknutí konfliktu s Íránem zvyšuje náklady na výrobu polyesteru a zasahuje textilní průmysl v Asii. Někteří výrobci v Indii a Bangladéši proto omezují produkci a upozorňují na problémy v dodavatelských řetězcích. Důsledky by se v dalších měsících mohly promítnout i do cen oblečení u známých řetězců, jako je například H&M či Inditex.
Zaměstnankyně společnosti Bindal Silk Mills šije oděvy z&#8239;polyesterové...

Zaměstnankyně společnosti Bindal Silk Mills šije oděvy z polyesterové látky v oddělení výroby konfekce v Suratu v Indii.(16. dubna 2026) | foto: Reuters

Zaměstnanci společnosti Radheshyam Textile v&#8239;Pipodaře na okraji Suratu....
Pracovník ve tkalcovně společnosti Radheshyam Textile v Pipodaře na okraji...
Zaměstnanci skládají potištěnou polyesterovou látku v&#8239;podniku Bindal Silk...
Zaměstnanci Bindal Silk Mills připravují barviva určená k&#8239;barvení...
„Společnost Filatex je jeden z největších indických výrobců polyesterových přízí. Nyní platí téměř o třetinu více za suroviny získané z ropy – kyselinu tereftalovou (PTA) a monoethylenglykol (MEG), které potřebuje k výrobě příze. Příčinou je zdražování ze strany čínských dodavatelů a narušení dodávek z Blízkého východu,“ uvedl pro agenturu Reuters generální ředitel společnosti Madhu Sudhan Bhageria.

Problémy se projevují v celém dodavatelském řetězci oděvů. Avichal Arya, šéf společnosti Bindal Silk Mills, která dodává barvené a potištěné polyesterové látky mimo jiné pro značky H&M, Inditex, Target, Walmart anebo IKEA, uvedl, že energetická krize dramaticky zvýšila ceny chemikálií a barviv.

H&M bojuje o návrat na výsluní. Hledá rovnováhu mezi cenou, kvalitou a rychlostí

Zmínil také, že město Surat, které je významným textilním centrem, čelí nedostatku plynu. Mnoho pracovníků, kteří do města přišli za prací, donutil jeho nedostatek odejít. „V poslední době nejsme schopni efektivně plnit globální zakázky,“ říka manažer.

Továrny omezují provoz

Agentura Reuters upozornila, že některé společnosti omezují provoz svých továren. Podle Kaushika Dudhata, majitele společnosti Radheshyam Textile, je výroba v jeho firmě v Suratu zhruba na polovině kapacity.

„Denní produkce klesla z 10 000 metrů na 3 500 až 4 000 metrů,“ uvedl. Přestal také nakupovat novou přízi, protože by musel zvýšit ceny zhruba o 15 procent, což by jeho zákazníci, zejména obchodníci s oděvy, nepřijali.

Kailash Hakim, prezident Federace textilních obchodníků v Suratu, zmínil, že kvůli rostoucím nákladům továrny na barvení a tisk textilu omezily provoz na pět dní v týdnu. „Pokud situace potrvá, dojde k nedostatku surovin a továrny budou muset zavírat,“ varoval.

Konflikt na Blízkém východě zdražuje plasty. Krize nahrává alternativám

Podle dat společnosti Wood Mackenzie vzrostla cena polyesterových vláken v Indii ze 100 rupií (zhruba 22 Kč) za kilogram na konci února na 126,5 rupií (28 Kč) o měsíc později. Po snížení dovozních cel ze strany indické vlády mírně klesla, ale k 9. dubnu se stále držela kolem 120 rupií (27 Kč).

Růst cen se týká i Číny, která je největším světovým producentem polyesteru. V březnu vyskočily ceny polyesterových střižových vláken zhruba o 29 procent.

Odběratelé jsou opatrnější

Problémy dopadají i na Bangladéš, kde se vyrábí převážně bavlněné oblečení. Společnost Coats v Bangladéši oznámila, že od poloviny dubna zvyšuje ceny o 15,5 procenta, které zdůvodnila rychlým růstem nákladů na ropné suroviny a dopravu.

„Odběratelé jsou opatrnější a více zvažují rizika před zadáním objednávek, což může snížit jejich objem,“ uvedl Mohammad Hatem z Asociace bangladéšských výrobců a exportérů pleteného zboží.

Příliš křehké příměří. Cena plynu pro evropský trh opět roste

„Pokud to potrvá další měsíc, dojde k poklesu výroby oděvů a takzvanému ničení poptávky – obchodníci budou muset zdražit a zákazníci omezí nákupy,“ zmínila analytička Wood Mackenzie Bruna Angel.

Britský řetězec Primark uvedl, že situace jeho jarní a letní kolekce ani velká část podzimní a zimní kolekce neovlivní. „Kdybychom dnes nakupovali energetické suroviny, byli bychom svědky výrazné inflace, ale nevidíme ji,“ řekl agentuře Reuters George Weston, generální ředitel společnosti Associated British Foods, která vlastní značku Primark.

Společnost H&M v prohlášení uvedla, že zatím od svých dodavatelů v Bangladéši nezaznamenala narušení výroby, neeviduje ani znatelný počet žádostí dodavatelů o úpravu objednávek v souvislosti s náklady na energie.

Společnost Inditex, majitel značky Zara, se odmítla vyjádřit k dodávkám polyesteru. Target, Walmart a IKEA na žádost o agentury Reuters o komentář nereagovaly.

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

Rychlá móda může zdražit. Drahá ropa dusí textilní průmysl v Asii

Zaměstnankyně společnosti Bindal Silk Mills šije oděvy z&#8239;polyesterové...

Růst cen ropy po vypuknutí konfliktu s Íránem zvyšuje náklady na výrobu polyesteru a zasahuje textilní průmysl v Asii. Někteří výrobci v Indii a Bangladéši proto omezují produkci a upozorňují na...

2. května 2026

Česko má šanci na solidní růst. Konflikt v Íránu může mít dva vlivy, říká ekonom

Premium
Jaromír Šindel

Výsledky růstu české ekonomiky na začátku roku jsou sice pozitivní, pro analytiky ale představují nemilé překvapení. Všichni jsme čekali výrazně vyšší spotřebu domácností. Ty ale nejspíš na začátku...

2. května 2026

EU neplní dohodu, napsal Trump a ohlásil zvýšení cel na dovoz aut na 25 procent

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25 procent. Informoval o tom v pátek na své sociální síti Truth Social. Důvodem...

1. května 2026  18:40,  aktualizováno  21:45

Českou aplikaci Rouvy pro cyklistické trenažery pohltil americký obr Zwift

Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...

Americká společnost Zwift, globální lídr v oblasti sportovních technologií, oznámila akvizici českého konkurenta v segmentu indoorové cyklistiky, společnosti Rouvy. Dosavadní majoritní vlastník české...

1. května 2026

To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před ligovým zápasem s...

Spolupráce fotbalové hvězdy Erlinga Haalanda s přední americkou pivní značkou Budweiser vyvolala bouřlivou reakci v jeho rodném Norsku. Podle odpůrců reklamy je nemyslitelné, aby sportovec, jehož...

1. května 2026

Z Manhattanu na JFK za deset minut. Americká firma chystá přelomové aerotaxi

Vzdušné taxi mění dopravu, let přes New York zvládne za pár minut. (29. dubna...

Minulý týden se v New York City uskutečnila série zkušebních letů vzdušných taxíků americké společnosti společnost Joby Aviation. Testovací lety se zaměřily na trasu z Manhattanu na největší...

1. května 2026

Nájemníci se přou s majiteli bytů o úroky z kauce. Kalkulačka radí osm procent

pronájem bytu - nájemní smlouva

Nájemníky a majitele bytů rozděluje pohled na úročení kauce. Tu nájemníci skládají před nastěhováním a po ukončení smlouvy by ji měli dostat zpět navýšenou o úroky. Jejich výše ale budí diskuze....

1. května 2026

Test rybích salátů v konzervě: Který dodá nejvíc bílkovin a prospěšných tuků?

Premium
ilustrační snímek

Z tuňáka, lososa, sledě, nebo raději makrely? Pokud hledáte salát bohatý na bílkoviny, dejte přednost tuňákovi, ale největší zdravotní čáry a kouzla umí opomíjená makrela. Redakce iDNES.cz prověřila...

1. května 2026

Elektřiny je moc, úložišť málo. Ceny klesly na rekordně nízkou úroveň

ilustrační snímek

Velkoobchodní ceny elektřiny v Evropě klesly na rekordně nízké úrovně, v Německu a ve Francii se dostaly až do výrazně záporných hodnot. Příčinou je silná produkce solární energie v kombinaci s nižší...

30. dubna 2026  21:11

Londýn chystá výjimečnou aukci. Sbírka za 200 milionů dolarů má jednoho majitele

Zakladatel společnosti Tavistock Joe Lewis opouští federální soud na Manhattanu...

V červnu se v aukční síni Sotheby’s v Londýně uskuteční jedinečná aukce uměleckých předmětů. Do dražby půjdou díla moderního umění v odhadované hodnotě přesahující 150 milionů liber, tedy více než...

30. dubna 2026

Investoři se soustředí na návratnost AI, Meta je vyděsila dalšími výdaji

Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg vypovídá během slyšení...

Největší technologické firmy zveřejnily výsledky hospodaření, které ukazují rozdílnou návratnost investic do umělé inteligence. Zatímco Alphabet hlásí růst tažený umělou inteligencí (AI), Meta...

30. dubna 2026

Benzin i nafta na víkend zdraží. A růst cen není u konce, varují analytici

ilustrační snímek

Cenový strop na pohonné hmoty pro prodloužený víkend výrazně vzroste, oznámilo ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena nafty v pátek vzroste o 1,04 koruny na 44,55 Kč za litr. Benzin pak zdraží...

30. dubna 2026  14:39

