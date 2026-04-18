Válka v Íránu vyhnala ceny pistácií vzhůru, dosáhly osmiletého maxima

„Obchod s pistáciemi v zemi byl již před válkou komplikován sankcemi a geopolitickými třenicemi,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik ze společnosti Expana Markets Nick Moss. Vypuknutí války na konci února podle něj situaci prohloubilo už tak napjatý stav a vedlo ke zmenšení zásob pistácií.
Cena pistácií se letos měla ustálit. Místo toho ještě o třetinu vyskočila
„Pistácie jsou obzvlášť citlivé na narušení trhu na Blízkém východě vzhledem k roli regionu jakožto významného producenta, tranzitního uzlu a cílového trhu,“ uvedl Moss. Podle dat společnosti Expana Markets dosáhly ceny pistácií v březnu zhruba 10 dolarů za kilogram, což je nejvíce od května 2018.
Pistácie jako trend
Spotřeba pistácií celosvětově prudce vzrostla poté, kdy se na konci roku 2023 staly na TikToku a Instagramu hitem dubajské čokolády plněné právě pistáciemi. To výrazně zvýšilo poptávku po pistáciích v Evropě, na Blízkém východě i v Asii.
Velké potravinářské firmy, jako je Häagen-Dazs a Táche, na trend zareagovaly a začaly přidávat pistácie do zmrzliny i rostlinného mléka. Pozadu nezůstal ani kavárenský řetězec Starbucks, který zpopularizoval kávu s pistáciovou příchutí. Podle referenčních cen společnosti Expana vzrostly ceny amerických pistácií od konce roku 2023 během dvou let zhruba o 30 procent.
Podle dat amerického ministerstva zemědělství Írán tvoří asi 20 procent světové produkce pistácií a zhruba 30 procent jejich exportu. USA tvoří asi 40 procent světové produkce pistácií a přibližně polovinu jejich exportu.
„Válka vedla k tomu, že lodní společnosti od 2. března zrušily všechny nové objednávky na přepravu do oblasti Blízkého východu,“ uvedl Gyana Ranjan Das ze společnosti Crown Point, americké firmy specializující se na dodávky pistácií pro potravinářské výrobce. Konflikt také narušil dodavatelské řetězce včetně dodávek pistácií do Indie, která ročně dováží ořechy za zhruba devět miliard dolarů.
Čím nahradit pistácie?
Podle Mosse je zatím příliš brzy na to posoudit, zda vojenské útoky poškodily íránské sady, které se nacházejí převážně na severovýchodě země. „Logistika a přepravní trasy do obchodních uzlů ve Spojených arabských emirátech a Turecku však byly narušeny,“ uvedl.
Podle něj existují obavy, kolik produkce se reálně dostane na globální trhy, pokud konflikt přetrvá. „I odběratelé, kteří běžně nenakupují z Íránu, mohou kvůli omezené nabídce čelit většímu tlaku na dostupné zásoby jinde,“ zmínil analytik.
To může výrobce potravin přimět ke zdražování, úpravám receptur nebo k přechodu na levnější ořechy. Podle Dase je běžné, že výrobci pochutin nahrazují jeden druh ořechů jiným. Nahrazení pistácií jako hlavní ingredience ale může být obtížnější. „Vypadá to, že letošní letní zmrzliny budou buď bez pistáciové příchuti, nebo bude méně výrazná,“ uzavřel Gyana Ranjan Das ze společnosti Crown Point.