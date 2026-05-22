Velkoobchodní ceny maziv v posledních týdnech výrazně vzrostly a výrobci motorových olejů varují, že v Evropě, Spojených státech i dalších částech světa mohou některé typy olejů v příštích týdnech dokonce chybět. Důvodem je mimo jiné poškození klíčových výrobních zařízení na Blízkém východě, píše portál CNN.
Do růstu cen motorových olejů se promítá hned několik faktorů. Tím nejzásadnějším je samotná cena ropy. Barel severomořské ropy Brent se už několik týdnů obchoduje za více než 100 amerických dolarů. Ještě na začátku letošního ledna přitom stál zhruba 60 dolarů.
Kromě uzavřeného Hormuzského průlivu je velkým problémem také nedávný íránský útok a katarský závod Pearl GTL v katarském Ras Laffanu, největší zařízení na výrobu syntetických paliv a základových olejů na světě.
Dražší přeprava i obalové materiály
Na růstu koncových cen motorových olejů se ale podílí i další faktory. Výrazně zdražily například obalové materiály či přeprava. „Je to obrovský problém a rychlé řešení neexistuje. Skutečnou úlevu pocítíme pravděpodobně až za rok,“ uvedla pro CNN šéfka americké asociace nezávislých výrobců maziv ILMA Holly Alfanová.
Podobně situaci hodnotí také analytik Tom Glenn. Podle něj výrobci za běžných okolností zvyšují ceny motorových olejů distributorům přibližně o 70 až 80 centů za galon (asi 3,78 litrů) ročně. Letos však některé firmy ceny navýšily už o více než pět dolarů za galon (3,78 l).
„Trh sleduji od roku 1979 a něco takového jsem ještě nezažil. Výrobci během posledních dvou a půl měsíce zdražovali už třikrát a další růst cen může navíc ještě přijít,“ uvedl Glenn.
Americká asociace ILMA zároveň upozorňuje na hrozbu nedostatku nízkoviskózních olejů, především typů 0W-16, 0W-8 a zejména 0W-20. Právě ten dnes patří mezi nejpoužívanější motorové oleje pro moderní osobní automobily. Podle dat společnosti Petroleum Trends International tvoří přibližně třetinu celkové spotřeby motorových olejů pro osobní vozy v USA.
Nakonec to zaplatí zákazník
Za normálních okolností by Spojené státy nebo Evropa mohly výpadek nahradit dovozem z Jižní Koreje. Asijské rafinerie však nyní čelí vlastním problémům, protože jsou závislé na dodávkách ropy přes Hormuzský průliv. Zároveň dávají přednost výrobě leteckého paliva a nafty, kde aktuálně dosahují rekordních marží.
Americké autoservisy mají zatím podle svých vyjádření dostatečné zásoby, a proto většina z nich od vypuknutí války ceny pro koncové zákazníky ještě výrazně nezvyšovala. Už během letních měsíců se ale situace může změnit. „Nakonec to zaplatí stejně zákazník,“ uvedl pro CNN analytik Michael Chung.
Dá se očekávat, že řada řidičů začne prodlužovat intervaly výměny oleje nebo případně sáhne po jiných typech maziv. Takové kroky však mohou negativně ovlivnit životnost motorů. „Amerika bude jezdit dál, nějaké řešení se najde. Asi ale nebude hezké,“ uzavřel pro CNN analytik Tom Glenn.