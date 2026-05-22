Řidiči se budou muset připravit na dražší motorové oleje. Někde mohou i chybět

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na Blízkém východě. Podle expertů se motoristé budou muset brzy připravit také na dražší motorové oleje.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Velkoobchodní ceny maziv v posledních týdnech výrazně vzrostly a výrobci motorových olejů varují, že v Evropě, Spojených státech i dalších částech světa mohou některé typy olejů v příštích týdnech dokonce chybět. Důvodem je mimo jiné poškození klíčových výrobních zařízení na Blízkém východě, píše portál CNN.

Do růstu cen motorových olejů se promítá hned několik faktorů. Tím nejzásadnějším je samotná cena ropy. Barel severomořské ropy Brent se už několik týdnů obchoduje za více než 100 amerických dolarů. Ještě na začátku letošního ledna přitom stál zhruba 60 dolarů.

Doufáme, že to brzy skončí. Američané jsou rozčarovaní cenami pohonných hmot

Kromě uzavřeného Hormuzského průlivu je velkým problémem také nedávný íránský útok a katarský závod Pearl GTL v katarském Ras Laffanu, největší zařízení na výrobu syntetických paliv a základových olejů na světě.

Dražší přeprava i obalové materiály

Na růstu koncových cen motorových olejů se ale podílí i další faktory. Výrazně zdražily například obalové materiály či přeprava. „Je to obrovský problém a rychlé řešení neexistuje. Skutečnou úlevu pocítíme pravděpodobně až za rok,“ uvedla pro CNN šéfka americké asociace nezávislých výrobců maziv ILMA Holly Alfanová.

Podobně situaci hodnotí také analytik Tom Glenn. Podle něj výrobci za běžných okolností zvyšují ceny motorových olejů distributorům přibližně o 70 až 80 centů za galon (asi 3,78 litrů) ročně. Letos však některé firmy ceny navýšily už o více než pět dolarů za galon (3,78 l).

„Trh sleduji od roku 1979 a něco takového jsem ještě nezažil. Výrobci během posledních dvou a půl měsíce zdražovali už třikrát a další růst cen může navíc ještě přijít,“ uvedl Glenn.

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Americká asociace ILMA zároveň upozorňuje na hrozbu nedostatku nízkoviskózních olejů, především typů 0W-16, 0W-8 a zejména 0W-20. Právě ten dnes patří mezi nejpoužívanější motorové oleje pro moderní osobní automobily. Podle dat společnosti Petroleum Trends International tvoří přibližně třetinu celkové spotřeby motorových olejů pro osobní vozy v USA.

Nakonec to zaplatí zákazník

Za normálních okolností by Spojené státy nebo Evropa mohly výpadek nahradit dovozem z Jižní Koreje. Asijské rafinerie však nyní čelí vlastním problémům, protože jsou závislé na dodávkách ropy přes Hormuzský průliv. Zároveň dávají přednost výrobě leteckého paliva a nafty, kde aktuálně dosahují rekordních marží.

Americké autoservisy mají zatím podle svých vyjádření dostatečné zásoby, a proto většina z nich od vypuknutí války ceny pro koncové zákazníky ještě výrazně nezvyšovala. Už během letních měsíců se ale situace může změnit. „Nakonec to zaplatí stejně zákazník,“ uvedl pro CNN analytik Michael Chung.

Trump bagatelizuje ekonomické důsledky války. Průzkumy ale hovoří jinak

Dá se očekávat, že řada řidičů začne prodlužovat intervaly výměny oleje nebo případně sáhne po jiných typech maziv. Takové kroky však mohou negativně ovlivnit životnost motorů. „Amerika bude jezdit dál, nějaké řešení se najde. Asi ale nebude hezké,“ uzavřel pro CNN analytik Tom Glenn.

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Důsledky již několik týdnů uzavřeného Hormuzského průlivu pociťují řidiči po celém světě nejen na cenách pohonných hmot, které vzrostly ve většině zemí ve srovnání s dobou před vypuknutím války na...

