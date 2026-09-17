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Perský záliv masivně zbrojí proti dronům. Šanci cítí i ukrajinské firmy

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  20:00
Protiraketový systém Patriot na mezinárodním vojenském veletrhu v Německu. (11....

Protiraketový systém Patriot na mezinárodním vojenském veletrhu v Německu. (11. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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Válka s Íránem odhalila slabé místo protivzdušné obrany zemí Perského zálivu. Systémy za miliardy dolarů jsou určené hlavně proti balistickým raketám, při útocích levných dronů se však jejich nasazení výrazně prodražuje. Státy proto urychlují nákupy nové techniky a hledají levnější způsob ochrany měst, letišť i ropných zařízení.

Od začátku konfliktu už byly oznámeny nebo schváleny obranné zakázky za více než pět miliard dolarů, tedy přes 105 miliard korun. Z nových objednávek těží například americké společnosti Anduril Industries a RTX, německý Rheinmetall nebo australská EOS. Do boje o lukrativní kontrakty se ale zapojují také ukrajinské firmy, které mají zkušenosti s obranou proti ruským dronům, píše Bloomberg.

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„To, co nyní vidíme, je nejspíš největší nákupní horečka v historii obrany Perského zálivu,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Andreas Krieg z King’s College London, který v minulosti radil katarské armádě. Podle něj mají tamní státy na nákup nové techniky peněz víc než dost.

Patriot za miliony

Největší problém představují náklady. Jeden íránský dron Šáhed může vyjít zhruba na 30 tisíc dolarů, tedy asi 630 tisíc korun. Střela Patriot PAC-3 stojí přes čtyři miliony dolarů, v přepočtu více než 84 milionů korun. Sestřelit levný dron tak může znamenat použít zbraň, která je více než stokrát dražší.

Právě na podobně drahých systémech přitom státy Perského zálivu svou obranu dlouhá léta stavěly. Do protivzdušné ochrany už investovaly asi 50 miliard dolarů, tedy zhruba 1,05 bilionu korun, a nakoupily například Patrioty nebo systém THAAD. Ty jsou však určené především proti mnohem rychlejším a nebezpečnějším raketám.

Šáhedy jsou jiný typ hrozby. Létají nízko a pomalu, mohou měnit směr a při větším útoku se k cíli blíží z několika stran najednou. Protivzdušná obrana tak musí současně hlídat velké množství cílů a dobře zvažovat, na které z nich použije drahou raketu.

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Podle analýzy agentury Bloomberg už Spojené státy a jejich spojenci během války pravděpodobně vystříleli přes 2 500 střel Patriot za nejméně deset miliard dolarů. Kvůli vysokým nákladům proto proti dronům nasazují také levnější rakety AIM-9 nebo bitevní vrtulníky Apache.

Způsob obrany se mění

Zbrojovky na rostoucí hrozbu dronů rychle reagují. Firma RTX sází na levnější interceptory Coyote doplněné elektronickým rušením. Australská EOS už získala od Spojených arabských emirátů zakázku za 124 milionů dolarů, tedy zhruba 2,6 miliardy korun, na 30milimetrové kanony Slinger.

Do budoucna má být klíčové hlavně propojení několika různých způsobů obrany. Jeden systém dron odhalí, další se ho pokusí vyřadit rušením, a teprve pokud to nestačí, přichází na řadu jeho sestřelení. Státy tím chtějí omezit spotřebu nejdražších raket a zároveň zvládnout chránit větší množství vojenských i civilních objektů.

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Mění se také způsob, jakým země Perského zálivu novou techniku nakupují. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty nebo Katar už nechtějí být odkázané pouze na dovoz hotových zbraní ze zahraničí. Stále častěji proto požadují společnou výrobu a budování vlastních kapacit přímo v regionu. „Země Perského zálivu už nechtějí být pouze zákazníky,“ potvrdil pro Bloomberg expert Andreas Krieg. Doplnil, že země chtějí větší soběstačnost a vlastní dodavatelský řetězec.

Do boje o nové zakázky se chce zapojit také Ukrajina. Ta během války s Ruskem získala cenné zkušenosti s obranou proti dronům. Kyjev už navíc uzavřel dohody o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií, Spojenými arabskými emiráty a Katarem.

Prosadit se na trhu však pro ukrajinské výrobce nebude jednoduché. Vývoz části vojenské techniky omezuje samotný Kyjev, protože ji potřebuje pro vlastní obranu proti Rusku, uzavírá Bloomberg.

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